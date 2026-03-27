LG Y ASINDOWN UNEN DEPORTE Y TECNOLOGÍA PARA "CONTAGIAR SONRISAS" EN EL ROIG ARENA

La compañía, en colaboración con The Planners y el Roig Arena, ha invitado a niños y niñas de la fundación y sus familias a vivir una experiencia única en torno al deporte y la innovación tecnológica en el partido entre Valencia Basket y Granada

Valencia, 27 de marzo de 2026 - LG España continúa desplegando su compromiso social a través de Contagiando Sonrisas, una iniciativa inspirada en su filosofía Life’s Good que pone la tecnología al servicio de las personas para crear experiencias únicas y transformadoras. En esta nueva edición, y de la mano de The Planners, empresa social experta en la creación de actividades de ocio para colectivos vulnerables, y del Roig Arena de Valencia, la compañía ha llevado a un grupo de niños y niñas de la asociación ASINDOWN, junto a sus familiares, a disfrutar de una tarde llena de ilusión y emociones.

La acción tuvo como protagonistas a los niños de la asociación ASINDOWN, la Asociación Síndrome de Down de la Comunitat Valenciana, que trabaja día a día por la inclusión social y el desarrollo pleno de las personas con síndrome de Down y sus familias. Para ellos, y para sus acompañantes, LG España ha querido diseñar un momento Life's Good en mayúsculas: una tarde en la que el deporte, la innovación y las sonrisas se han unido en un escenario único para vivir de cerca un vibrante partido de baloncesto.

Una experiencia inmersiva gracias a la calidad de imagen de LG

La actividad tuvo como eje central la asistencia al partido de la Liga ACB que enfrentó al Valencia Basket y al Granada, disputado en el Roig Arena. Los niños y sus familias pudieron disfrutar del espectáculo deportivo rodeados de la tecnología visual con la mejor calidad de imagen LG: un total de 1.700 metros cuadrados de superficies LED repartidos en 28 pantallas, que transformaron cada jugada, cada canasta y cada momento del partido en una experiencia visual inmersiva de primer nivel.

El Roig Arena, inaugurado en septiembre de 2025 y sede del Valencia Basket, es el recinto cubierto más grande de España, con capacidad para hasta 20.000 espectadores, y uno de los más avanzados tecnológicamente de Europa. LG España, como partner oficial del recinto, ha equipado el recinto con soluciones audiovisuales de última generación: desde el videomarcador central con la mayor resolución del continente, hasta el icónico "Ojo" exterior, una pantalla LED de casi 300 m² instalada en la fachada noroeste, pasando por el Ribbon LED perimetral de 220 m² y 25 palcos VIP equipados con tecnología OLED Transparente.

Un tour de ensueño: desde "El Ojo" hasta la propia pista

Pero la jornada fue mucho más que un partido. Los niños de ASINDOWN tuvieron la oportunidad de realizar un exclusivo tour por el impresionante recinto, recorriendo algunos de sus espacios más emblemáticos. La visita incluyó una parada ante la monumental pantalla "El Ojo", el elemento más icónico del recinto desde el exterior, y culminó con uno de los momentos más especiales de la tarde: bajar a la pista tras el partido, pisando el mismo parqué que los jugadores profesionales y viviendo desde dentro cómo es un recinto profesional.

Esta combinación de deporte, ocio y tecnología busca precisamente lo que define a Contagiando Sonrisas: crear recuerdos que los niños puedan atesorar, vivencias que vayan más allá del día a día y que, de la mano de sus familias, refuercen vínculos y generen emociones compartidas. Porque no hay mejor embajador del optimismo que un niño con una gran sonrisa.

Tres socios, un mismo propósito

La iniciativa es fruto de la colaboración de tres organizaciones con un objetivo común: hacer que la tecnología y el ocio sean accesibles para todos. LG España aporta su liderazgo tecnológico y su compromiso con la responsabilidad social. The Planners actúa como nexo entre las marcas y las asociaciones, garantizando que cada actividad esté adaptada a las necesidades de sus participantes, y el Roig Arena, abre sus puertas para demostrar que el deporte y el entretenimiento de primer nivel pueden, y deben, estar al alcance de todos.

Contagiando Sonrisas sigue creciendo como proyecto con el foco puesto en la inclusión y en el poder transformador de las experiencias. Desde la primera edición en Odeon Multicines, pasando por la visita al Museo Legends y al recinto Riyadh Air Metropolitano, hasta esa tarde en el Roig Arena, cada acción suma una nueva sonrisa a un proyecto que no para de crecer.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

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