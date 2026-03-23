LOS IF DESIGN AWARD 2026 PREMIAN LA TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD DE LAS SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN LG

LG suma un nuevo premio de prestigio mundial en reconocimiento al diseño de vanguardia de sus innovadores productos de climatización ARTCOOL MIRROR y THERMA V

Madrid, 23 de marzo de 2026 – A medida que Europa acelera su transición hacia edificios más inteligentes y sostenibles, LG Electronics se propone redefinir la forma en que las personas perciben el confort en los espacios interiores. Esta semana, LG HVAC Solutions ha anunciado que dos de sus productos estrella han sido galardonados con el prestigioso premio iF Design Award 2026, que reconoce la excelencia en el diseño que combina tecnología y sostenibilidad con la vida cotidiana.

Este premio internacional de diseño galardona a los productos que transforman la forma en que las personas interactúan con el mundo que les rodea. Para LG, este reconocimiento pone en valor una visión más profunda: combinar tecnología avanzada, una calidad de diseño innovadora y una conectividad bien pensada para ayudar a crear hogares y edificios más cómodos, eficientes desde el punto de vista energético y en consonancia con las crecientes expectativas de los consumidores respecto a los productos y servicios que eligen integrar en sus rutinas diarias.

LG ARTCOOL MIRROR: Combinación de confort interior y diseño

Premiado por su estética distintiva y su innovación centrada en el usuario, el aire acondicionado LG ARTCOOL MIRROR AI reinventa el papel de los sistemas de climatización en el hogar moderno. En lugar de limitarse a pasar desapercibido, ARTCOOL lleva a otro nivel el confort, convirtiéndose en una parte integral del diseño de interiores.

ARTCOOL MIRROR AI refleja y complementa el espacio que le rodea con su refinada superficie de cristal y un toque minimalista, para convertir un electrodoméstico funcional en un elemento de diseño. El resultado es una solución de refrigeración y calefacción que encaja a la perfección en los entornos de vida contemporáneos.

Más allá de la estética, ARTCOOL MIRROR AI ofrece un control climático inteligente diseñado para los estilos de vida conectados de hoy en día. La avanzada tecnología de purificación del aire favorece entornos interiores más saludables, mientras que su funcionamiento altamente eficiente ayuda a reducir el consumo energético de los espacios y su huella de carbono global.

Unidades interiores THERMA V: Calefacción sostenible y tecnología avanzada

La serie de unidades interiores LG THERMA V, galardonada también con un premio iF Design Award 2026, representa una evolución en la tecnología de bombas de calor diseñada para el panorama energético europeo, en continua transformación.

Compacta, versátil y desarrollada para ofrecer una alta eficiencia, la serie THERMA V se integra a la perfección en los hogares modernos, al tiempo que proporciona un rendimiento de calefacción fiable y con bajas emisiones de carbono. A medida que las bombas de calor se convierten en una pieza clave de las estrategias de descarbonización de Europa, las unidades interiores de LG ayudan a los propietarios y a los profesionales de la construcción a realizar la transición hacia soluciones energéticas más limpias sin sacrificar el confort ni la estética.

Su diseño cuidado va más allá de la apariencia y se extiende a la practicidad. Una interfaz intuitiva y funciones de conectividad inteligente permiten a los usuarios supervisar y gestionar fácilmente el clima interior, lo que garantiza la optimización del confort y la eficiencia en su vida cotidiana.

Diseñando el futuro del confort sostenible

El reconocimiento del iF Design Award refuerza el compromiso de LG con la configuración del futuro de la tecnología de climatización, en un momento en el que los edificios ocupan un lugar central en el debate mundial sobre la acción climática y la eficiencia energética.

En toda Europa, la demanda de soluciones sostenibles está transformando el sector. A través de la innovación continua en tecnología de bombas de calor, la gestión inteligente de la climatización y el diseño centrado en las personas, LG está contribuyendo a redefinir el concepto de confort interior en un mundo con bajas emisiones de carbono.

“Nos sentimos increíblemente honrados de recibir el iF Design Award por nuestros productos ARTCOOL y THERMA V”, afirmó Alex Heo, vicepresidente de Soluciones de Climatización para Europa de LG Electronics. “Este logro refleja el poder de LG como marca global, comprometida con ofrecer un rendimiento excepcional y soluciones sostenibles pioneras que conectan con los consumidores de todo el mundo. Nuestros diseños innovadores son testimonio de nuestra visión de crear un futuro más agradable estéticamente y responsable con el medio ambiente. En LG HVAC Solutions creemos que «un confort climático más allá de lo imaginable es algo Life’s Good», y la combinación de forma y función que presentan estos dos productos ganadores encarna a la perfección esta visión. Que nuestros productos nos permitan entrar en hogares y edificios de toda Europa es un orgullo que no damos por sentado y trabajamos cada día para ganarnos ese privilegio”.

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Para más información sobre las galardonadas soluciones de climatización de LG, visite www.lg.com/global/business/hvac.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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