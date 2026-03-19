LG SOUND SUITE REVOLUCIONA EL CINE EN CASA: UN SONIDO ENVOLVENTE INALÁMBRICO QUE SE ADAPTA A CADA SALÓN

El nuevo sistema de sonido modular de LG es el primero del mundo con una barra de sonido con Dolby Atmos® FlexConnectTM capaz de ajustarse al espacio, gustos y necesidades gracias a su procesador Alpha 11 AI Gen 3

Madrid, 19 de marzo de 2026 — LG Electronics amplía su apuesta por el ofrecer el mejor sonido con el nuevo LG Sound Suite, un sistema de audio modular e inalámbrico cuyo corazón es la barra de sonido H7, presentada en el CES 2026 como la primera barra de sonido del mundo con el sistema Dolby Atmos® FlexConnectTM. Pensado para que el sonido envolvente se adapte perfectamente a cada salón y no al revés, con una instalación súper sencilla gracias a la app LG ThinQ.

El audio ha vuelto a ganar un gran protagonismo en el salón a medida que el consumo de películas y música se consolida a través del formato streaming. Hoy, las grandes plataformas ya incluyen películas, series y deportes con Dolby Atmos, acercando la experiencia de la sala de cine a todas las casas. Por esto mismo, el usuario busca un sonido envolvente a la altura de la imagen que le permita disfrutar igual que lo haría en el cine, pero que, sobre todo, sea fácil de integrar en su salón.

LG Sound Suite nace para cubrir esta necesidad con una propuesta inalámbrica que combina redimiendo con comodidad, llevando el sonido inmersivo al centro de nuestros hogares. Gracias a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth, el sistema es capaz de facilitar el emparejamiento y la integración con otros dispositivos, simplificando la puesta en marcha para que lo único que importe sea disfrutar del mejor sonido.

Sonido envolvente, flexible, sin complicaciones y con hasta 55 configuraciones

La tecnología Dolby Atmos® FlexConnectTM está pensada para que el sonido Dolby Atmos llegue a casa de forma mucho más sencilla y flexible, con una configuración que se ajusta de manera automática e inteligente a cualquier entorno. Y si el salón no es de “última generación”, mejor porque este sistema está diseñado para adaptarse a la perfección a cómo y dónde se colocan los altavoces.

Todos los componentes de LG Sound Suite cuentan con altavoces Peerless, una marca sinónimo de excelencia en audio desde hace más de un siglo y reconocida por su alta calidad en la fabricación de sistemas de altavoces premium. La combinación en LG Sound Suite de la simplicidad y flexibilidad de Dolby Atmos® FlexConnectTM con el rendimiento acústico de alta calidad de los altavoces Peerless, marca el comienzo de una nueva era de sonido Dolby Atmos envolvente.

Sonido que se mueve contigo gracias a su procesador Alpha 11 AI Gen 3

La barra H7 está equipada con el procesador Alpha 11 AI Gen 3, el mismo que tienen los televisores OLED de gama alta. La integración de esta tecnología ofrece mayor rendimiento y más funciones inteligentes. El procesador utiliza el aprendizaje profundo y su unidad de procesamiento neuronal para crear un sonido con una precisión extraordinaria. Con AI Sound Pro+, el audio estéreo se puede mezclar en sonido envolvente multicanal, mientras que la separación de objetos impulsada por IA garantiza que las voces, la música y los efectos de sonido sean claros y equilibrados. El sistema también adapta el audio en función del tipo de contenido para optimizar el sonido en diferentes géneros.

Este procesador permite que el sistema pueda contar con funciones como Room Calibration, que analiza las características acústicas de la estancia para optimizar el sonido y adaptarse, proporcionando un audio claro y equilibrado que se percibe de forma natural.

LG Sound Suite incorpora en la barra de sonido H7 la funcionalidad Sound Follow, que permite ajustar el punto óptimo de escucha según la posición en la que se encuentre el usuario. Para ello se apoya en su smartphone permitiendo así al sistema de sonido detectar la ubicación exacta de la persona y ofrecer el mejor sonido en el momento.

Tú eliges: utiliza la Barra o la TV como cerebro

Hay dos formas principales de configurar Dolby Atmos® FlexConnectTM, en la primera de ellas, el televisor LG actúa como dispositivo líder[1], permitiendo conectar los altavoces directamente a la TV y permitiendo así poder disfrutar de diálogos más claros. Para la segunda, la barra H7 actuará como dispositivo líder actuando como el “cerebro de la configuración” gracias a su procesador y a su compatibilidad con cualquier televisor por HDMI lo que proporciona a los usuarios más libertad para elegir su contenido de entretenimiento favorito.

Control desde solo una app

LG Sound Suite se configura y se controla desde la app LG ThinQ y es compatible con AirPlay y con Google Cast. Para empezar a utilizarlo como altavoz Wi-Fi, solo hace falta conexión eléctrica, Wi-Fi y la app LG ThinQ: enchufas los dispositivos a la corriente, los vinculas con la app LG ThinQ y el sistema queda listo para reproducir contenido y controlar funciones desde la aplicación.

Disponibilidad y precio

El pack más Premium de LG Sound Suite, Immersive Quad Suite 7 Pro, compuesto por la barra de sonido H7, 4 altavoces M7 y un subwoofer W7, está disponible en los canales de venta de LG desde 3.199€, descúbrelo aquí.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor del Cura

victor.delcura@lgepartner.com

[1] LG también incluirá Dolby Atmos FlexConnect en su gama de televisores premium de 2026 y determinados modelos de 2025* mediante una futura actualización de software. Modelos 2025: G5, C5, CS5 y QNED9M