LA TECNOLOGÍA LED DE LG TRANSFORMA LA EXPERIENCIA DEL VIAJERO DE LA TERMINAL DE LAS PALMAS CRUISE PORT

El liderazgo de la marca en el desarrollo de soluciones visuales como las instaladas por LEDDREAM GROUP impulsan la modernización de uno de los principales activos del sector cruceros de Gran Canaria, operado por Global Ports Holding (GPH) y SEPCAN

Madrid, 18 de marzo de 2026 – La nueva terminal de Las Palmas Cruise Port, operada por Global Ports Holding (GPH) junto a su socio local SEPCAN, marca un hito en la atención a cruceristas y en la proyección internacional de la ciudad como destino turístico de primer nivel. El liderazgo de LG en el desarrollo de soluciones como las pantallas LED de última tecnología instaladas por LEDDREAM GROUP en esta infraestructura elevan significativamente la experiencia del viajero, potenciando la modernidad, el confort y la mejor calidad de imagen.

La innovación de LG refuerza significativamente la vanguardia, sostenibilidad y excelencia operativa de esta terminal, integrada en la que será la mayor terminal de cruceros de Europa. Este impulso contribuye a que Las Palmas consolide una sólida posición dentro del Atlántico Medio, convirtiéndose en un activo clave para el crecimiento del sector cruceros en Canarias, fortaleciendo su papel como punto de conexión entre Europa, África y América y preparando el destino para responder a las necesidades presentes y futuras de la industria, con la calidad de imagen de la tecnología de LG como aliado.

Integración tecnológica de LG que transforma el recorrido y acompaña al pasajero

Como parte de su estrategia de modernización y transformación digital, Las Palmas Cruise Port ha liderado este ambicioso proyecto contando con la calidad de imagen de las pantallas LED de gran formato de LG y la experiencia de LEDDREAM GROUP para su instalación. En total, se han integrado 50 m² de soluciones visuales, distribuidas estratégicamente en los puntos de mayor tránsito de la terminal. Estas pantallas no solo aportan información y orientación crucial, sino que elevan la experiencia del pasajero desde su llegada hasta su tránsito por la instalación. La implementación tecnológica se completó a finales de octubre del año pasado, integrándose plenamente en la renovación de la terminal de cruceros de las instalaciones y consolidando la visión de un puerto a la vanguardia.

El hall principal de la terminal concentra la mayor parte de la instalación, con una impresionante gran pantalla LG que actúa como eje central de bienvenida e información para los cruceristas, marcando el inicio de su recorrido por la instalación. Esta solución visual de LG no solo proporciona datos y orientación de manera clara y dinámica, sino que también refuerza la modernidad del espacio, convirtiéndose en un punto focal visual que capta la atención de los pasajeros.

Para complementar esta experiencia y generar un entorno visualmente atractivo, se han instalado otras dos pantallas LG estratégicamente ubicadas junto a la escalera de acceso. Su localización asegura la continuidad visual durante el tránsito de los pasajeros, guiando de manera natural su flujo y contribuyendo a que el recorrido dentro de la terminal sea coherente y atractivo, todo ello potenciado por la calidad y fiabilidad de la tecnología LG. Gracias a la colaboración con LEDDREAM GROUP, la instalación no solo cumple con criterios de eficiencia y funcionalidad, sino que realza el entorno, acompaña el flujo de los pasajeros y refuerza la identidad de Las Palmas Cruise Port con una imagen vanguardista.

La terminal ofrece servicios adaptados a los cruceristas: zonas comerciales, restauración, áreas de espera confortables y accesibilidad universal. La combinación de una infraestructura avanzada y las pantallas LED de LG integradas genera un entorno visualmente atractivo y funcional, alineado con la visión de GPH y SEPCAN de ofrecer experiencias de viaje memorables, impulsadas por la tecnología de un socio líder. Con esta actuación, Las Palmas Cruise Port avanza en su estrategia de modernización y mejora continua, reforzando su compromiso con la innovación y la calidad en la gestión de terminales.

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