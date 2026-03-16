LG EXTIENDE SU GARANTÍA DE POR VIDA A SU GAMA COMPLETA DE HOGAR Y CLIMATIZACIÓN

Un compromiso con los usuarios y el planeta que pone en valor que el producto más duradero es el más sostenible, ampliando la Garantía de por vida a lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aires acondicionados, microondas y aspiradoras

Madrid, 16 de marzo de 2026 – LG ha anunciado la extensión de su pionera "Garantía de por Vida" a todos sus electrodomésticos para el hogar, incluyendo, por primera vez, la gama de climatización doméstica. Gracias a esta iniciativa, los usuarios podrán contar con una completa oferta de lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aires acondicionados, microondas y aspiradoras avalados por el sello dorado que asegura la vida útil de sus dispositivos y la tranquilidad en cada elección.

Este movimiento estratégico, enmarcado en el 30º aniversario de LG en España, responde a la creciente demanda de una compra más consciente, responsable y duradera con un compromiso de marca incuestionable: el producto más duradero es el más sostenible. Además, consolida a LG como líder en innovación y reafirma su visión Life’s Good de ayudar a las personas a hacer mejor su día a día y cuidar el planeta, con la tecnología más fiable y proyectos de acción para regenerar ecosistemas como Smart Green, que va más allá del propio negocio.

La propuesta de LG combina productos robustos y duraderos con una reparación fácil y accesible y, por supuesto, la capacidad de ser reciclados o reutilizados al finalizar su vida útil. La solidez de su ingeniería queda más que probada al ver que apenas el 0,2% de sus incidencias están relacionadas con el motor Direct Drive y solo el 3,5% con el compresor de los frigoríficos. La compañía complementa este enfoque con una inversión continua en el mejor servicio técnico y logística, dos aspectos esenciales para brindar al consumidor el soporte necesario y prolongar la vida útil de sus aparatos. Tanto es así, que LG lidera el 60% de los indicadores de servicio al cliente en España* y garantiza la entrega de repuestos en menos de 24 horas en el 97% de sus referencias. Además, anticipa averías gracias a tecnologías como Smart Diagnosis, que permiten chequear el estado del producto a través de la aplicación ThinQ, y da una segunda vida a sus electrodomésticos retirados colaborando con programas educativos que capacitan y mejoran la formación práctica de unos 2.000 futuros técnicos al año.

Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG Electronics España, destaca la trascendencia de este anuncio. "Cuando un cliente deposita su confianza en las innovaciones tecnológicas de LG, puede estar seguro de que, si quiere, formarán parte de su hogar para toda la vida. Este hito, que coincide con nuestro trigésimo aniversario en España, es el resultado de años de innovación y desarrollo de una propuesta de valor basada en la sostenibilidad, siempre buscando hacer la mejor la vida de las personas, cuidando de sus familias y del planeta”.

Tecnología y reparación: la durabilidad como estrategia económica y responsable

Con esta extensión de la Garantía de por Vida, LG demuestra los beneficios de reconciliar innovación tecnológica y sostenibilidad, posicionándose a la vanguardia de un modelo de consumo más consciente y respetuoso con el medio ambiente. Además, ofrece a los hogares españoles la seguridad de una inversión inteligente y duradera, un aspecto cada vez más relevante ya que, según datos de la consultora EY, 8 de cada 10 evalúan sus prioridades con más cuidado que antes y más del 75% opta por reparar antes de reemplazar, buscando marcas comprometidas con la sostenibilidad y la eficiencia.

Tal y como explicaba Miguel Ángel Fernández, director de Marketing la compañía: "Nuestro compromiso con la sostenibilidad no es una novedad, sino una parte intrínseca de nuestro ADN que se manifiesta a través de nuestra innovación tecnológica, la sostenibilidad y una perspectiva optimista". Un enfoque que en las últimas décadas ha llevado a LG a liderar la carrera de la innovación con soluciones clave para garantizar la robustez y eficiencia del corazón de sus productos: el compresor de sus aires acondicionados, el motor de las lavadoras y lavavajillas o el magnetrón Smart Inverter de sus microondas.

De hecho, un equipo con una vida útil prolongada disminuye la necesidad de nueva fabricación y transporte, lo que conlleva una significativa reducción en la generación de residuos (un problema que no puede combatirse solo con el reciclaje, que nunca logra un 100% de recuperación y también consume recursos) y contribuye a contrarrestar el modelo predominante de “usar y tirar”.

# # #

* Estudio realizado por Punto de Fuga entre el 30/10 y el 06/11 de 2025, analizando 37 indicadores en climatización / aires acondicionados de marcas representativas en España

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor Del Cura

victor.delcura@lgepartner.com

Clara Huertas

Clara.huertas@lgepartner.com