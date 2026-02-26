LOS iF DESIGN AWARD 2026 PREMIAN EL DISEÑO, LA CALIDAD DE IMAGEN Y LA INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS LG

La compañía suma 26 galardones en reconocimiento a avances como el robot doméstico LG CLOiD, o el televisor LG OLED evo W6, que representa un nuevo nivel de rendimiento en la calidad de imagen OLED

Seúl, 26 de febrero de 2026 — LG Electronics (LG) ha recibido 26 premios en los iF Design Award 2026, en reconocimiento a la excelencia en el diseño, la innovación y la calidad de imagen en tecnologías de una amplia gama de categorías. Organizados por iF International Forum Design GmbH, los premios iF Design Award evalúan las candidaturas en función de su innovación, funcionalidad, diferenciación e impacto en nueve disciplinas: producto, comunicación, experiencia de usuario (UX), interfaz de usuario (UI), embalaje, arquitectura interior, concepto profesional, arquitectura y diseño de servicios.

“Este reconocimiento reafirma nuestra apuesta por la innovación del diseño centrado en el cliente. Seguiremos reforzando el desarrollo de nuestros negocios principales y la exploración de nuevas oportunidades de crecimiento”, afirmó Chung Wook-jun, director del Centro de Diseño Corporativo de LG Electronics.

CLOiD, LG OLED W6 o gram Pro, entre las innovaciones premiadas

Las tecnologías de LG galardonadas en la última edición de los Premios iF incluyen entre otros el robot doméstico LG CLOiD™, capaz de realizar una amplia gama de tareas domésticas y diseñado para integrarse perfectamente en el entorno del hogar, y el LG OLED evo W6, un televisor True Wireless Wallpaper de 9 milímetros de grosor con tecnología Hyper Radiant Color, que representa un nuevo nivel de rendimiento en la calidad de imagen OLED.

Otros productos reconocidos son el portátil LG gram Pro, con material ultraligero «Aerominum»; el monitor curvo para juegos LG UltraGear OLED evo™; tres productos de audio LG XBOOM diseñados para mejorar diversas experiencias auditivas; el aire acondicionado LG Whisen Objet Collection Cool, con un diseño minimalista y refinado; el sistema de aire para baños LG PuriCare™, que ayuda a mejorar el confort interior mediante la gestión integrada del aire y la humedad; y LG WallFit, una solución purificadora de aire diseñada para maximizar la eficiencia del espacio con un formato delgado y empotrado en la pared. Además, una experiencia de usuario con agente de IA desarrollada para los empleados también ha recibido la .

Más allá de los productos, la tienda insignia D5 de LG en Seúl recibió un premio en la categoría de Arquitectura por plasmar la innovación y la visión de marca de la empresa a través del diseño espacial. Además, se reconoció una guía fácil de leer, diseñada para ayudar a los niños con diferencias de desarrollo a comprender el uso y los principios de funcionamiento de los electrodomésticos, por promover un diseño inclusivo y sostenible.

# # #

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor del Cura

victor.delcura@lgepartner.com