LG MEJORA LA CONECTIVIDAD EN VEHÍCULOS CON UNA NUEVA SOLUCIÓN INTELIGENTE

El nuevo módulo con TCU y antena impulsa el liderazgo de LG en conectividad de vehículos en línea con la transición de la industria de vehículos definidos por software (SDVS) a vehículos definidos por inteligencia artificial (AIDVs)

Barcelona, 25 de febrero de 2026 — LG Electronics (LG) presentará su solución de telemática inteligente de próxima generación en el Mobile World Congress (MWC) 2026, el evento de conectividad más grande e influyente del mundo, que se celebra en Barcelona del 2 al 5 de marzo. La nueva solución de LG integra una unidad de control telemático (TCU) y una antena en un único módulo, lo que representa un avance significativo en la tecnología de conectividad en vehículos.

“La conectividad en el vehículo se ha convertido en un pilar fundamental de la competitividad en la movilidad”, afirmó Eun Seok-hyun, presidente de la división LG Vehicle Solution. “Aprovechando nuestras capacidades telemáticas líderes a nivel global, LG seguirá ofreciendo soluciones innovadoras que van más allá del paradigma de vehículos definidos por software (SDVs) y liderarán la industria hacia la era de los a vehículos definidos por inteligencia artificial (AIDVs)”.

El debut de la división LG Vehicle Solution en el MWC se produce mientras la industria de automoción transita de SDVs a AIDVs – una evolución en la que la tecnología de comunicaciones en el vehículo emerge como un impulsor clave de la competitividad de la movilidad futura. A medida que la conducción autónoma y los sistemas de infoentretenimiento en el vehículo continúan avanzando, LG busca fortalecer sus colaboraciones estratégicas con fabricantes de automóviles globales y empresas de telecomunicaciones que buscan soluciones de conectividad de próxima generación.

Exhibición privada para clientes B2B

LG contará en el MWC Barcelona 2026 con un espacio de exhibición privado exclusivo para fabricantes de automóviles y otros clientes B2B. La compañía mostrará la evolución de sus soluciones de comunicación vehicular y explorará nuevas oportunidades de negocio, reforzando su posición como socio de confianza en la era de la movilidad conectada.

Liderazgo de mercado certificado

LG utilizará su presencia en el MWC para destacar su liderazgo tecnológico en el mercado global de telemática. Según estimaciones basadas en datos de la firma de investigación independiente TechInsights, LG ocupó la primera posición en el mercado mundial de telemática en 2025 con una cuota del 23%. Este éxito se basa en las capacidades de diseño integral de la compañía en componentes telemáticos clave, incluidos dispositivos de acceso a la red, antenas y la arquitectura general del sistema.

Una arquitectura telemática integrada para vehículos de próxima generación

La solución de telemática inteligente de próxima generación de LG combina una antena capaz de recibir múltiples señales externas –como 5G, GPS, comunicación vehículo a todo (V2X) y comunicaciones satelitales– con una TCU que procesa y transmite estos datos a los sistemas del vehículo. Al integrar estos componentes en un único módulo, la solución mejora significativamente la eficiencia general del sistema.

Desarrollada y optimizada internamente, el dispositivo presenta un tamaño de módulo reducido, algoritmos de procesamiento de señal mejorados y capacidades de software actualizadas. Al consolidar componentes instalados previamente en ubicaciones separadas, la solución reduce la pérdida de señal en los puntos de conexión y permite un procesamiento rápido y estable tanto de datos externos como de datos intercambiados con dispositivos informáticos dentro del vehículo. También cumple con los principales estándares internacionales de ciberseguridad y cumplimiento normativo.

Además, la arquitectura simplificada reduce la complejidad del cableado y mejora la eficiencia del ensamblaje del vehículo. La eliminación de la tradicional antena de aleta de tiburón también permite diseños de vehículos más limpios y aerodinámicos.

Expandiendo el liderazgo en conectividad de vehículos

LG continúa demostrando liderazgo global en comunicaciones de automoción a través de tecnologías innovadoras y colaboraciones estratégicas. La compañía se asoció previamente con Saint-Gobain Sekurit, un fabricante global de vidrio de vehículos, para introducir antenas transparentes de tipo película –tanto en el vidrio como integradas en él– que se pueden aplicar en varios modelos de vehículos sin comprometer el diseño.

LG también está fortaleciendo su competitividad en torno a LG AlphaWare, un conjunto avanzado de software en el vehículo, para acelerar la innovación en tecnologías vehiculares y apoyar la transición de SDVs a AIDVs. AlphaWare incluye PlayWare, que ofrece entretenimiento premium en el vehículo; MetaWare, que aprovecha las tecnologías AR/MR e IA para proporcionar información útil y contextualizada y experiencias inmersivas en la cabina; y VisionWare, que utiliza un Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS), algoritmos de IA y sensores de cámara para analizar el comportamiento del conductor y los pasajeros, ayudando a prevenir accidentes y apoyar una conducción más segura. LG también fue la primera en aplicar su Plataforma de Contenido Automotriz (ACP) a vehículos eléctricos comerciales.

