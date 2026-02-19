LG REFUERZA SU APUESTA POR EL CANAL DISTRIBUIDOR CON DOS NUEVOS PERFILES ESTRATÉGICOS

La compañía impulsa su compromiso en España con los nombramientos de Román Hernández como Responsable Nacional para el Canal Distribución Profesional y Eulogio Moreno como Sales Engineer, buscando consolidar su liderazgo y potenciar la alianza con los principales distribuidores y mayoristas del sector HVAC español

Madrid, 19 de febrero de 2026 - LG Electronics continúa impulsando su apuesta por el mercado español y, especialmente, por su canal de distribución profesional. Ante un panorama sectorial en constante evolución, la compañía subraya su compromiso por consolidar su liderazgo y estrechar la colaboración con los principales grupos de distribución y mayoristas HVAC. Para ello, realiza un movimiento estratégico que fortalece aún más su estructura, incorporando talento clave que potenciará esta visión.

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la climatización, principalmente en el área comercial, Román Hernández se incorpora a LG con el objetivo de fortalecer y dinamizar la red de distribución HVAC en España. Cuenta con una sólida carrera y conocimiento del mercado, habiendo desarrollado su trayectoria profesional en empresas tanto fabricantes como distribuidoras. Ha ocupado posiciones de responsabilidad en compañías como Samsung, Erfri, Gallego Vilar, Salvador Escoda y, más recientemente, en el distribuidor Fanair.

La llegada de Román coincide con el 30 aniversario de la marca en España y en un momento clave para el sector, marcado por un contexto muy competitivo y en plena transición hacia refrigerantes sostenibles y la electrificación. Por ello, con su incorporación, LG busca consolidarse como el partner preferente de los distribuidores profesionales. Su estrategia se centrará en tres pilares clave para el canal: la garantía de stock, la generación conjunta de negocio y la mejor formación y soporte técnico ofrecido por LG a través del programa LG Academy.

“Es un honor unirme a una compañía que abandera la innovación tecnológica a nivel global”, afirma Román Hernández, responsable Nacional para el Canal Distribución Profesional de LG España. “Mi objetivo es trabajar mano a mano con nuestros distribuidores y sus clientes, aportándoles herramientas de valor que les permitan liderar el cambio hacia una climatización más eficiente y conectada. Mi prioridad es asegurar que nuestros partners cuenten con todo el respaldo de la innovación en soluciones y productos de climatización para que el instalador final encuentre en el mostrador del distribuidor no solo un producto de vanguardia, sino una solución completa de negocio”.

Por su parte, Eulogio Moreno se incorpora como nuevo Sales Engineer para la Andalucía y Zona Centro, con el objetivo de reforzar el soporte técnico y la prescripción en estas regiones clave. Profesional con más de 25 años de experiencia en el sector de la climatización, ventilación y ACS, con especialización en dirección de canales comerciales y de prescripción, ha desempeñado su trayectoria profesional en empresas del sector como Mitsubishi Electric, Frigicoll y la más reciente, en GIA Group, aportando un sólido conocimiento técnico y comercial del mercado.

