LG RECIBE EL AHRI PERFORMANCE AWARD POR NOVENO AÑO CONSECUTIVO

El premio avala la eficiencia y fiabilidad en condiciones reales de las soluciones HVAC de la compañía coreana, consolidando su valor real en entornos residenciales, comerciales e industriales

Seúl, 16 de febrero de 2026 – En el sector HVAC, donde las prestaciones técnicas declaradas deben sostenerse en condiciones reales de funcionamiento, la validación independiente se ha convertido en un indicador clave de fiabilidad. La capacidad de mantener altos niveles de eficiencia energética, estabilidad operativa y precisión en el control térmico, especialmente en cargas parciales o escenarios de alta demanda, marca hoy la diferencia entre especificación técnica y rendimiento real.

Las soluciones HVAC de LG han sido diseñadas bajo ese principio: ofrecer eficiencia verificable y consistencia operativa a largo plazo. Tecnologías como la optimización mediante inteligencia artificial en sistemas VRF, los compresores propietarios de alta eficiencia y las plataformas de control digitalizadas permiten maximizar el rendimiento energético, reducir costes operativos y garantizar estabilidad en entornos exigentes.

Este enfoque técnico y disciplinado en desarrollo y validación ha llevado a LG Electronics a recibir el AHRI Performance Award por noveno año consecutivo para sus sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) y enfriadores por aire y por agua.

Otorgado por el Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute (AHRI), el premio reconoce a los fabricantes cuyos productos cumplen o superan las prestaciones declaradas en la primera prueba durante un periodo de tres años consecutivos. En su última evaluación, LG fue certificada en seis categorías de producto, entre ellas sistemas VRF, enfriadores, calentadores de agua residenciales, unidades de tratamiento de aire y serpentines de calefacción y refrigeración.

Entre los equipos evaluados destaca Multi V 5, uno de los sistemas VRF de LG, reconocido por su rendimiento operativo y fiabilidad gracias a su sistema de optimización basado en IA, que ajusta el funcionamiento en tiempo real para mejorar la eficiencia energética.

Los enfriadores por aire y por agua de LG mantienen también nueve años consecutivos de certificación, respaldados por la tecnología de compresores desarrollada por la compañía. Estos equipos alcanzan valores de rendimiento estacional (IPLV) de 5,9 W/W en enfriadores Scroll Inverter enfriados por aire y de 12,1 W/W con refrigerante R1233zd en enfriadores Turbo enfriados por agua, según pruebas internas realizadas conforme a la norma ANSI/AHRI 551/591.

Por primera vez, los calentadores de agua residenciales de LG fueron incluidos en la evaluación de AHRI, ampliando el alcance del reconocimiento. El modelo Inverter Heat Pump Water Heater, equipado con compresor DUAL Inverter propietario, ha obtenido certificación ENERGY STAR® y alcanza factores de energía uniforme (UEF) de hasta 3,93. Además, ofrece funcionamiento silencioso, 42 dB(A) en modo automático, y un modo Turbo gestionable a través de la aplicación LG ThinQ™, que garantiza suministro fiable de agua caliente en situaciones de alta demanda.

“Este reconocimiento valida no solo nuestras especificaciones técnicas, sino la consistencia real del rendimiento de nuestras soluciones bajo estándares independientes”, afirmó James Lee, presidente de la división LG ES. “Nuestro enfoque disciplinado en desarrollo de producto, validación y gestión de calidad nos permite ofrecer soluciones HVAC fiables, eficientes y preparadas para entornos operativos diversos”.

Con nueve años consecutivos de certificación AHRI Performance Award, LG refuerza su posicionamiento como referente en soluciones HVAC donde la innovación tecnológica se traduce en rendimiento medible y valor tangible para usuarios finales, gestores de instalaciones e ingenierías.

# # #

1. El IPLV (Integrated Part Load Value, valor integrado a carga parcial) es de 5,9 W/W para los enfriadores Scroll Inverter enfriados por aire y de 12,1 W/W con refrigerante R1233zd para los enfriadores Turbo enfriados por agua. La prueba se realizó internamente de conformidad con la norma ANSI/AHRI 551/591, y los resultados pueden variar según las condiciones de ensayo.

2. El Uniform Energy Factor (UEF, factor de energía uniforme) es de 3,93 para los modelos APHWC501M, APHWC501D y APHWC501L, y de 3,90 para los modelos APHWC801M, APHWC801D y APHWC801L.

3. El nivel de ruido es de 42 dB(A) en modo automático, inferior al de un calentador de agua con bomba de calor convencional.

