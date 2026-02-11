LG THINQ PRO, NUEVA SOLUCIÓN DE LG PARA FACILITAR LA GESTIÓN PROFESIONAL DE HOGARES CONECTADOS

La nueva plataforma dirigida a B2B permite la supervisión centralizada de electrodomésticos y espacios en diversas viviendas, cubriendo todo el ciclo de vida de la propiedad, desde la instalación y el mantenimiento hasta la seguridad y la eficiencia

Seúl, 11 de febrero de 2026 –LG Electronics presenta LG ThinQ Pro, una plataforma de gestión inteligente del hogar desarrollada para clientes B2B. La nueva herramienta representa un nuevo enfoque para la gestión de propiedades residenciales y se espera que fortalezca aún más la posición de LG en el mercado de la construcción.

LG ThinQ Pro crea un ecosistema totalmente integrado de electrodomésticos conectados y sistemas de climatización (HVAC), ofreciendo nuevos niveles de eficiencia operativa¹ y seguridad, a la vez que proporciona una experiencia de hogar conectado más cómoda para los residentes. Además, la plataforma puede detectar riesgos potenciales, como fugas de agua de lavadoras o conductos de secadora obstruidos, y emitir alertas a la dirección, lo que ayuda a reducir la probabilidad de incidentes y a garantizar una gestión más segura del edificio.

Este tipo de innovaciones están alineadas con la visión de la compañía del hogar del futuro y específicamente de la cocina del futuro: un hogar conectado que, a través de la tecnología LG, puede facilitar las tareas, mejorar la eficiencia y ayudar a hacer más práctica la vida de las personas, tal y como afirma la filosofía “Life's Good” de LG.

“LG ThinQ Pro es una plataforma de hogar inteligente dedicada al B2B que integra nuestros paquetes de electrodomésticos encastrados premium con soluciones operativas diferenciadas para simplificar la gestión de electrodomésticos y espacios habitables en los diversos entornos residenciales” dijo Steve Baek, presidente de la división LG Home Appliance Solution. “Continuaremos expandiendo las capacidades de nuestra plataforma B2B para respaldar una gama más amplia de aplicaciones residenciales”.

Innovación con inteligencia afectiva: IA al servicio de la vida cotidiana

En línea con su visión de que la IA debe aportar valor real a las personas, LG ThinQ Pro refleja la apuesta de la compañía por la “inteligencia afectiva”: una inteligencia más atenta, empática y cuidadosa, capaz de mejorar la experiencia del cliente con servicios personalizados y a medida en el hogar. El desarrollo de la plataforma refleja esa capacidad de LG de aplicar la innovación a necesidades concretas, al trasladar esa inteligencia a la gestión de viviendas y electrodomésticos para ofrecer beneficios tangibles —más comodidad, eficiencia y seguridad— tanto a los residentes como a los profesionales que las administran, contribuyendo a mejorar la vida cotidiana más allá de la innovación por sí misma.

Gestión optimizada desde la instalación hasta el mantenimiento

LG ThinQ Pro, que por el momento solo disponible en el mercado norteamericano, ofrece una solución integral para constructores, instaladores y administradores de propiedades, proporcionando una forma optimizada de supervisar electrodomésticos y espacios habitables. La plataforma se dirige al creciente sector de viviendas multifamiliares, incluyendo comunidades de apartamentos y propiedades de alquiler a largo plazo, proporcionando un sistema centralizado que abarca desde la instalación inicial hasta las operaciones diarias.

La aplicación simplifica las etapas clave de la gestión inmobiliaria, pues los instaladores pueden registrar múltiples electrodomésticos con solo escanear un código QR, lo que ayuda a agilizar el proceso de configuración inicial. Los constructores y administradores inmobiliarios también pueden realizar un seguimiento del progreso de la instalación en tiempo real a través de un flujo de trabajo digital centralizado.

Tras la instalación, el panel de control de LG ThinQ Pro ofrece una vista centralizada del estado de los electrodomésticos en toda la propiedad y permite el seguimiento de los activos por unidad, incluyendo información sobre el modelo y el número de serie. También ofrece supervisión en tiempo real, alertas de mantenimiento predictivo y un proceso estructurado para la gestión de garantías y solicitudes de servicio, lo que ayuda a mantener un funcionamiento estable y la continuidad del servicio.

LG ThinQ Pro permite a los administradores de propiedades operar sin complicaciones a través de patrones inteligentes, incluyendo modos automatizados para cuando los residentes están fuera o regresan a casa. LG ha diseñado ThinQ Pro pensando en la flexibilidad, permitiendo la integración de los datos requeridos de los electrodomésticos sin la necesidad de una revisión completa del sistema², teniendo en cuenta que muchas propiedades ya disponen de sistemas de gestión.

# # #

1El ahorro de energía y el rendimiento real pueden variar según las características específicas de la propiedad, los hábitos de uso de los ocupantes y las condiciones climáticas.

2El método y el alcance de la integración de datos para el sistema de gestión se determinarán mediante un proceso de consulta independiente.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor Del Cura

victor.delcura@lgepartner.com