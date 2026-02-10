LG GALLERY+, ESCAPARATE DE LAS OBRAS DE ARTE DIGITAL DE SEDITION, INCLUIDAS VARIAS PIEZAS EXCLUSIVAS

Gracias a esta alianza con la plataforma pionera de arte digital, LG ofrece acceso a millones de usuarios de sus Smart TV a más de 5.000 obras de algunos de los artistas más aclamados del mundo

Seúl, 10 de febrero de 2026 — LG Electronics (LG) ha firmado una colaboración con Sedition, plataforma pionera de arte digital, para llevar inspiradoras obras contemporáneas a LG Gallery+1. Diseñado como un servicio premium de comisariado visual para televisores LG Smart TV, la suscripción a LG Gallery+ ofrece un amplio catálogo de contenidos —incluidas obras en formato vídeo— para una experiencia artística dinámica e inmersiva en el hogar, permitiendo a los usuarios expresar su estilo personal a través de sus pantallas. La colaboración refleja el compromiso continuo de LG de ampliar y mejorar la experiencia de entretenimiento en casa.

“Sedition en LG Gallery+ ofrece una experiencia de arte digital muy atractiva, con obras exclusivas que no se pueden encontrar en ninguna otra plataforma”, afirmó Dyl Blaquiere, CEO de Sedition. “Nuestra colaboración con LG supone una magnífica oportunidad para que los artistas lleguen a nuevas audiencias y ofrece a los usuarios de Smart TV LG una nueva forma de disfrutar y conectar con lo mejor del arte contemporáneo.”

“LG Gallery+ materializa nuestra visión del futuro de las pantallas del hogar: un espacio donde la tecnología, el arte y la expresión personal convergen de forma natural”, dijo Chris Jo, responsable del Centro de Negocios de la Plataforma webOS de la división LG Media Entertainment Solution. “En el corazón de LG Gallery+ están nuestras colaboraciones con empresas líderes y artistas visionarios, que permiten a los usuarios comisariar colecciones existentes o crear las suyas propias mediante nuestras funciones integradas. Sedition está especialmente bien posicionada para ayudar a hacer realidad la visión de transformar el televisor en un lienzo vivo que celebra tanto la innovación como el estilo de vida de cada persona.”

Sedition trabaja directamente con artistas contemporáneos e instituciones culturales para publicar obras concebidas específicamente para pantallas. A través de su programa, la compañía reúne una amplia variedad de técnicas digitales —como fotografía, imagen en movimiento y arte impulsado por la tecnología— cuidadosamente adaptadas para su visualización de alta calidad en pantalla. Este enfoque se alinea con la visión de LG Gallery+: transformar el televisor en un sofisticado lienzo digital para el hogar moderno.

La plataforma pionera ofrece a los propietarios de Smart TV LG una selección de más de 300 obras de arte digital, ampliando tanto el volumen como la variedad de arte contemporáneo disponible en los dispositivos. Con más de una década presentando obras digitales, Sedition acerca a los usuarios de LG trabajos de artistas reconocidos internacionalmente, ahora reimaginados para una visualización inmersiva en casa a través de LG Gallery+.

Sedition en Gallery+ incluye una colección exclusiva2 con obras de seis artistas innovadores. Entre ellos está SARES, una figura emergente en la escena del arte digital cuyas creaciones fusionan la estética clásica con tecnología de vanguardia. Su serie exclusiva para Gallery+, Vertigo, captura momentos de cambio intenso mediante una hermosa combinación de arte generado con IA, datos biométricos y complejas estructuras matemáticas.

La colección también incluye obras de Diego Castro (M.O.N.O.M.O), artista de CGI e IA conocido por sus creaciones digitales futuristas centradas en lo biológico. Su serie Synthesized Nature —esculturas digitales que exploran el umbral entre lo tecnológico y lo orgánico— invita a experimentar la luz, la forma y el ritmo como presencias vivas.

Una selección de más de 5.000 obras para transformar el televisor en un lienzo digital

La colección exclusiva de Sedition para LG Gallery+ incorpora obras de Mat Collishaw —una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo británico— como Burning Flower y The End of Innocence. También están disponibles obras seleccionadas del artista Mark Titchner, ganador del premio Turner, entre ellas The World Isn’t Working, que emplea un patrón de ventana “angélica” para ofrecer una condena pragmática y sin sentimentalismos de las carencias colectivas de la humanidad.

Otra exclusiva de Gallery+, Figures of Light de StudioScheele, explora la interacción entre la luz y la danza a través de cuatro absorbentes obras en vídeo que fusionan elementos del ballet clásico con tecnología digital avanzada. La colección se completa con el trabajo de Lindsay Kokoska, fundadora de Infinite Mantra Art Studio, cuyo arte aprovecha procesos digitales modernos e imágenes surrealistas para explorar elementos como la conciencia, la meditación y otras dimensiones.

Impulsado por la galardonada plataforma webOS de LG, LG Gallery+ ofrece acceso a más de 5.000 obras —desde bellas artes hasta escenas cinematográficas y gráficos de videojuegos—, dando a los usuarios la posibilidad de transformar sus televisores en lienzos digitales dinámicos. LG Gallery+ también puede elevar la atmósfera del espacio con música ambiental acorde al momento, permitiendo elegir entre pistas comisariadas o reproducir listas personales a través de Bluetooth.

Con su colección de arte en constante crecimiento, LG Gallery+ sigue llevando inspiración y disfrute artístico a hogares de todo el mundo.

1Disponible en televisores LG Smart TV con webOS 25 y posteriores, incluidos modelos de TV anteriores actualizados con webOS 25.

2 El acceso a las obras de Sedition disponibles exclusivamente en el servicio de suscripción LG Gallery+ se ofrece en 28 países, incluido España: Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Italia, Francia, España, Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia.

