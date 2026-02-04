LG Y GESAB MODERNIZAN EL CENTRO DE CONTROL DE MOVILIDAD DE GRAN CANARIA

Las soluciones de alta definición de LG, que estarán en exposición en ISE 2026, permiten al centro de la entidad Transporte de Gran Canaria gestionar flota y dar servicio e información al viajero con precisión, fiabilidad y eficiencia durante las 24 horas del día. La colaboración de ambas marcas se podrá conocer en la feria tecnológica

Madrid, 4 de febrero de 2026 – LG Electronics España ha completado la implementación de una solución avanzada de visualización profesional en el Centro de Control de Movilidad de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, un proyecto desarrollado para Transporte de Gran Canaria (TGC) con la integración de GESAB, especialista en entornos críticos. El despliegue pone el foco en un videowall MicroLED de 0.9mm de pixel pitch que permiten una altísima definición, diseñado para ofrecer visualización precisa y continua en un entorno donde la calidad de imagen y la fiabilidad son esenciales para la toma de decisiones.

Un reto de visualización crítica para operar en tiempo real

El Centro de Control nace para gestionar y operar el sistema de transporte público regular en la isla, con el objetivo de evolucionar el modelo de movilidad y dotar a la administración de capacidades de supervisión que antes no estaban centralizadas. En palabras de TGC, el proyecto se inició en 2016–2017 para impulsar “un sistema de gestión y un sistema de control” que, además del propio centro, engloba los sistemas que lo alimentan.

Con trece puestos de operación previstos en sala (actualmente en uso en torno a ocho, con margen para crecer), el elemento de visualización principal debía asegurar máxima nitidez, lectura clara desde diferentes posiciones de la sala y funcionamiento continuado. Para ello se apostó por la instalación de un videowall MicroLED de LG, concebido como el elemento principal de visualización para la supervisión del sistema de transporte. La solución incorpora un pixel pitch de 0,9 mm y una resolución total de 9.600 × 2.160px, lo que se traduce en un nivel de detalle especialmente adecuado para entornos donde se trabaja con múltiples señales simultáneas (mapas, cámaras, telemetría, paneles de servicio e información al viajero) y donde la lectura de datos pequeños o de alta densidad debe ser inmediata y fiable desde distintos puntos de la sala.

Además de la resolución, la instalación se ha diseñado para responder a requisitos típicos de operación crítica: uniformidad de imagen para mantener la legibilidad de manera consistente, brillo y estabilidad visual para asegurar una correcta visualización durante turnos prolongados, y una arquitectura pensada para funcionamiento continuo 24/7, reduciendo el riesgo de interrupciones en un centro donde la disponibilidad es clave para la toma de decisiones en tiempo real.

Como complemento a la sala de control, LG ha suministrado una pantalla LED de alto brillo (1.200 nits) ubicada en el hall de entrada. Esta solución está orientada a entornos con alta iluminación ambiental y busca garantizar un mensaje siempre visible, con impacto y claridad, incluso en condiciones de luz intensa. De este modo, el proyecto combina una respuesta específica para el entorno crítico de operación (MicroLED de ultra alta resolución) con una solución de comunicación visual para un espacio de tránsito con exigencias lumínicas elevadas (LED high-brightness).

En conjunto, ambas implementaciones refuerzan tres atributos clave de la propuesta de LG para B2B: calidad de imagen y precisión de visualización (resolución y pixel pitch), legibilidad constante (brillo y uniformidad) y fiabilidad para uso intensivo (diseño para operación continua), alineándose con las necesidades del cliente y con la integración realizada por GESAB para adaptar el sistema al entorno y flujos de trabajo del centro.

Gestión avanzada de señales y centralización operativa

Para la explotación eficiente del centro, la gestión del videowall se ha puesto en manos del avanzado gestor DataWall, que permite una gestión dinámica de la información, mantiene una alta calidad de señal y contribuye a impulsar la calidad de imagen en la visualización de las fuentes.

La centralización de la gestión de las diferentes líneas de autobús en DeskWall permite alcanzar una operativa eficiente, evitando cruces de información o pérdida de datos y habilitando un control organizado en función del rol de cada operador gracias a funcionalidades avanzadas. El cambio a la nueva plataforma resultó fluido gracias a un proceso de onboarding diseñado por el equipo de expertos de GESAB, partner certificado de LG, que formó a los operadores en su uso y mantiene un acompañamiento cercano para la resolución de dudas.

Ergonomía y operación segura en un entorno de misión crítica

Además de la calidad de imagen, el diseño del centro ha considerado aspectos operativos como la ergonomía, fundamental en equipos que trabajan durante horas con altos niveles de concentración. La integración se ha realizado para facilitar un entorno de trabajo estable y eficiente, alineado con los requisitos de continuidad del servicio. Para ello, se han instalado 13 consolas de un solo puesto de la gama Advantis New Generation, diseñadas con tableros superiores de gran tamaño para ubicar de forma saludable los dos monitores que utiliza cada operador, e incorporando el sistema sit & stand, que permite alternar trabajo sentado y de pie.

“Este proyecto es un ejemplo muy claro de cómo la innovación en soluciones B2B de LG puede ayudar a modernizar entornos de operación crítica. La calidad de imagen y el nivel de detalle que aporta MicroLED permiten trabajar con información compleja con total claridad, algo clave cuando se exige máxima precisión y fiabilidad 24/7. Además, la colaboración con GESAB ha sido especialmente fluida: su experiencia en entornos críticos ha facilitado una integración alineada con las necesidades reales del centro y orientada a mejorar la eficiencia operativa”, afirma Ivan González, Information Display Sales Head en LG Electronics España.

Desde TGC destacan el impacto de la solución en la gestión diaria del centro:

“LG Electronics España, junto a GESAB, nos ha aportado un producto que nos permite una gestión óptima y de alta calidad”, afirma Francisco Javier Castillejo, del Departamento de Ingeniería. “De las diferentes soluciones tecnológicas que analizamos al final apostamos por MicroLED, ya que la distancia entre píxel de 0,9 ofrece una resolución enormemente alta”, señalan desde el organismo, remarcando la importancia de que la información sea visible con calidad para operadores y responsables.

Tanto LG como GESAB estarán presentes en ISE 2026 (3-6 febrero, Barcelona), donde compartirán experiencias y capacidades para el diseño e implementación de salas de control y espacios profesionales.

