La empresa presenta una exposición de 1184 m² con ecosistemas de software B2B integrados, Micro LED de última generación y experiencias minoristas inmersivas de la cultura coreana bajo el lema “Soluciones más allá de las pantallas”

Barcelona, 3 de febrero de 2026 – LG Electronics (LG) vuelve un año más a Integrated Systems Europe (ISE) en Barcelona para mostrar la evolución de su propuesta B2B y celebrar sus 30 años en España, más de 20 de ellos dedicados a soluciones profesionales. A través de la exposición, LG refuerza su liderazgo en el mercado mundial de pantallas comerciales mostrando no solo su avanzada tecnología de pantallas, sino también sus capacidades en soluciones de software.

A lo largo de estos años la compañía ha ejecutado más de 50.000 proyectos B2B en el país y cuenta con un equipo local de más de 100 personas centradas en el negocio profesional. Desde que LG participa en ISE, su negocio de pantallas audiovisuales en España ha crecido un 80%. Según datos de Omdia, LG ha crecido el doble que el mercado en televisores profesionales en los últimos tres años: siendo número uno en televisores profesionales para hoteles en 2025 y manteniendo el liderazgo en pantallas LED profesionales en España.

Bajo el lema “Soluciones más allá de las pantallas”, LG cuenta con un enorme stand de 1184 metros cuadrados con una exposición que presenta una amplia gama de entornos empresariales diseñados para destacar productos y soluciones centradas en el cliente y adaptadas a las necesidades específicas de diversas industrias.

Fachada multimedia dinámica

Las personas que llegan a la entrada del stand son recibidas por una cascada interactiva que combina una torre LED de tres lados y con pantallas LED Transparent Mesh con un pixel ultrafino de 4,2mm. Esta última pantalla flexible, LED T-Mesh, asciende y desciende, creando un movimiento visual que permite a los visitantes experimentar de forma intuitiva la sofisticación tecnológica de LG. De fondo, se muestra un contenido Media Art inspirado en Arirang, la canción folclórica tradicional más emblemática de Corea, reconocida por transmitir el espíritu colectivo del pueblo coreano, y la refinada estética de la artesanía tradicional de la madre perla coreana (jagae) que se reinterpretan a través de un lenguaje de diseño contemporáneo, ofreciendo una experiencia visual inmersiva y sofisticada.

Soluciones de visualización personalizadas por industria

Dentro del stand, LG presenta entornos especializados que van desde hoteles y salas de control hasta salas de reuniones, espacios colaborativos y autoservicio, ofreciendo productos y soluciones de display profesional diferenciados y adaptados a cada sector. De esta forma se podrán ver las siguientes zonas demo:

· Zona de hotel : presenta soluciones integrales diseñadas tanto para los profesionales del sector hotelero como para huéspedes, que mejoran la experiencia de la estancia y agilizan la gestión. Se ofrecen prestaciones centradas en la seguridad de la información, con el borrado automático de datos en todas las pantallas de hotel. Además de disponer de soluciones de comunicación que permiten trabajar de forma física o en la nube.

· Zona de sala de control : presenta soluciones de visualización certificadas por “LG Shield”, el sistema de seguridad multicapa que sirve como refuerzo en seguridad de pantallas que se usan en un entorno crítico y cubren desde el sistema operativo hasta las aplicaciones instaladas para evitar ciberataques y fugas de datos[1].

· Zona de colaboración : muestra diversos métodos de enseñanza utilizando LG CreateBoard, equipado con funciones de IA para la educación interactiva.

· Zona de autoservicio : en ella se pueden encontrar soluciones de pantallas de alto brillo con tecnología anti-decoloración[2], que garantiza la durabilidad de la pantalla al evitar el amarilleamiento provocado por su larga exposición solar.

Ecosistemas de software propio completo para todos los sectores

En esta exposición, LG presenta una amplia gama de soluciones de software perfectamente integradas con sus productos de hardware. Mediante el uso de LG Business Cloud, una plataforma integrada para la gestión y el funcionamiento de pantallas profesionales, la empresa ofrece soluciones integrales y completas adaptadas al entorno empresarial específico de cada cliente.

LG ConnectedCare permite la gestión y monitorización integrada de las pantallas profesionales en numerosas tiendas utilizando un solo ordenador portátil. Permite compartir información de forma sencilla mediante el registro por correo electrónico y proporciona supervisión y predicción del consumo energético, ofreciendo soluciones de control integradas y personalizadas específicamente para operadores de tiendas a gran escala.

Para la gestión de contenidos, LG SuperSign facilita la creación y distribución de contenidos de vídeo e imagen. Con la generación de contenidos asistida por IA, incluso los propietarios de pequeñas empresas pueden producir materiales publicitarios de alta calidad sin costes adicionales.

Además, el stand cuenta con LG SoundCast, una solución basada en la proximidad en la que los altavoces de los carteles emiten ondas ultrasónicas de alta frecuencia inaudibles para el oído humano. Cuando el micrófono del smartphone de un cliente detecta estas ondas al acercarse al cartel, la aplicación proporciona información personalizada sobre descuentos de los artículos que se compran con frecuencia. En el caso de los clientes que recogen sus pedidos, el sistema muestra su información en el cartel inmediatamente después de su llegada, lo que permite al personal de la tienda responder rápidamente.

Nueva LG MAGNIT con definición ultra alta y LG E-Paper de mínimo consumo

LG también presenta la nueva generación de pantallas Micro LED LG MAGNIT, que se lanzará próximamente, y una pantalla LG E-Paper ultrafina y de muy bajo consumo.

El nombre LG MAGNIT combina “magnificent” (magnífico) con “nit” (la unidad de medida de la intensidad lumínica), lo que refleja el brillo excepcional y la impresionante calidad de imagen de la pantalla. El diseño modular de sus cabinets LED permite un montaje sin fisuras en forma de bloques, lo que permite una escalabilidad infinita.

Una característica clave que mejora la estabilidad operativa: la tecnología Line to Dot (LTD). En las pantallas LED convencionales, los circuitos integrados del controlador operan las fuentes de luz por líneas, lo que significa que un solo píxel defectuoso puede afectar a toda una línea. La tecnología LTD de LG convierte los posibles defectos de línea en defectos a nivel de píxel, lo que garantiza que cualquier problema de píxel quede aislado en un solo punto. Con esto se consigue minimizar significativamente la interrupción visual y permite una experiencia de visualización más cómoda y fluida. La comodidad de instalación también ha mejorado significativamente con un sistema de acceso frontal que permite un fácil ajuste entre los cabinets, y la capacidad de instalar las pantallas LED y controladores a una distancia de hasta 10 kilómetros entre sí.[3]

La empresa también presenta su pantalla LG E-Paper, que utiliza una tecnología de paneles en la que partículas de color con carga eléctrica se mueven y estabilizan en respuesta a un campo eléctrico para formar imágenes. Esta pantalla de consumo ultrabajo muestra mayor rango de colores que las pantallas electrónicas convencionales. Y reproducen una textura similar a la de los carteles de papel, siendo capaces de mantener imágenes estáticas sin necesidad de un suministro eléctrico continuo. Diseñada con un perfil delgado de 17,8 milímetros, que se estrecha hasta solo 8,6 milímetros en su punto más fino, y con un peso de solo 3 kilogramos, la pantalla LG E-Paper ofrece una fácil movilidad e instalación en una amplia gama de entornos comerciales.

Experiencias inmersivas de compra en comercios coreanos

LG también ha creado una “Zona de cultura coreana” dedicada dentro de su stand, un espacio de colaboración exclusivo desarrollado con empresas e instituciones líderes que impulsan la expansión global de la cultura coreana. Mediante el uso de su gama de pantallas profesionales, que incluye StandbyME, quioscos, OLED transparente y E-Paper, También se presentan soluciones de software como LG ConnectedCare, LG SuperSign y LG SoundCast como ofertas clave dentro de la plataforma LG Business Cloud.

Se ha conseguido crear una experiencia de compra realista, con una zona que destaca la sinergia entre la tecnología de pantallas de LG y las marcas de retail coreanas, transformando el fenómeno global de la cultura K en experiencias comerciales tangibles. Como empresa coreana relevante, LG pretende ampliar la influencia de la cultura K en todo el mundo mediante la integración de las tendencias culturales con soluciones B2B de vanguardia.

Entre las colaboraciones más destacadas se encuentran marcas líderes en K-Beauty, K-Food y K-Content. Entre los socios se encuentran la marca de cosméticos de lujo “The Whoo” de LG H&H; Paris Baguette, un gigante mundial de la panadería con acerca de 700 tiendas a nivel internacional; y Aurora World, una empresa global de juguetes que se expande por Asia, Norteamérica y Europa. La lista también incluye a Boksoondoga, líder en la globalización del makgeolli; Samyang Foods, creador del “Buldak Ramen”; y la Organización de Turismo de Corea.

Mediante la aplicación de diversas soluciones, como LG SuperSign y LG ConnectedCare, adaptadas a las características únicas de cada producto cultural, LG presenta la cultura coreana a los visitantes y, al mismo tiempo, ofrece a los posibles socios comerciales nuevas posibilidades de colaboración entre diversos sectores.

“Nos dedicamos a redefinir los espacios comerciales ofreciendo ecosistemas integrados que van más allá del hardware”, afirma Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company. “Al reforzar continuamente nuestras capacidades en soluciones de software junto con nuestra competitividad tecnológica, mantendremos nuestro liderazgo en el mercado mundial de pantallas comerciales y proporcionaremos a los clientes un valor personalizado que impulse el crecimiento de sus negocios”.

Para explorar virtualmente las “Soluciones más allá de las pantallas” de LG y programar una visita, consulte el sitio web dedicado a ISE 2026 de LG, que ofrece una vista previa de las zonas de exposición, información detallada sobre los productos y registro gratuito.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor Del Cura

victor.delcura@lgepartner.com

[1] Disponible solo en modelos web0S 8.0

[2] Tecnología anti-decoloración verificada por UL Solutions para las series XS4P, XF3P, XF3SK, XF3CK

[3] La instalación a larga distancia de hasta 10 km entre el producto y el controlador es posible gracias al uso de cables de fibra óptica, que admiten distancias de transmisión más largas.