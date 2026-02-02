LG ELECTRONICS ANUNCIA SUS RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2025

Los ingresos anuales alcanzan un récord histórico de aproximadamente 61.600 millones de dólares, mientras HS y VS encadenan diez años consecutivos de crecimiento

Seúl, 2 de febrero de 2026 — LG Electronics Inc. (LG) anunció hoy sus resultados financieros correspondientes al ejercicio completo y al cuarto trimestre de 2025, registrando unos ingresos consolidados de aproximadamente 61.600 millones de dólares y un beneficio operativo de alrededor de 1.710 millones de dólares.

La compañía alcanzó su mayor nivel de ingresos anuales por segundo año consecutivo, a pesar de las presiones de costes derivadas de los aranceles en Estados Unidos. La división Home Appliance Solution (HS) mantuvo un crecimiento sostenido, mientras que Vehicle Solution (VS) mostró una evolución favorable en un contexto de desaceleración del mercado de vehículos eléctricos. Como resultado, ambas divisiones acumulan diez años consecutivos de crecimiento desde 2015, contribuyendo de forma significativa al récord de ingresos del grupo.

El beneficio operativo disminuyó en comparación con el ejercicio anterior, reflejando principalmente el aumento del gasto en marketing de productos basados en pantallas, en un entorno de recuperación de la demanda más lenta de lo previsto y de mayor competencia. Asimismo, durante la segunda mitad del año se reconocieron costes extraordinarios por varios cientos de millones de dólares, asociados a procesos de optimización organizativa, incluidos programas voluntarios de prejubilación a nivel corporativo. Estas iniciativas están orientadas a mejorar la eficiencia de la plantilla y se espera que contribuyan a una estructura de costes más flexible a medio y largo plazo.

LG continuó avanzando en sus áreas estratégicas de crecimiento, centradas en modelos de negocio de mayor valor añadido y mayor resiliencia. Estas incluyen los segmentos B2B, como soluciones para vehículos, HVAC y componentes, negocios no basados en hardware, entre ellos la plataforma webOS y servicios de mantenimiento, y los canales D2C, que abarcan modelos de suscripción y ventas online. Los ingresos B2B crecieron un 3% interanual, hasta situarse en aproximadamente 16.600 millones de dólares. Por primera vez, el beneficio operativo combinado de las divisiones VS y Eco Solution (ES), los dos pilares B2B de LG, superó los 690 millones de dólares. Por su parte, los ingresos procedentes de modelos de negocio basados en suscripción aumentaron un 29% interanual, acercándose a los 1.720 millones de dólares.

Resultados y perspectivas por división

LG Home Appliance Solution (HS)

La división HS registró ingresos de aproximadamente 18.050 millones de dólares y un beneficio operativo de unos 885 millones de dólares. Los ingresos alcanzaron un máximo histórico y, excluyendo costes extraordinarios, el beneficio operativo mostró un ligero incremento. Gracias a la optimización de su huella de producción, ajustes de precios y mejoras de eficiencia, HS demostró una elevada resiliencia frente a las presiones arancelarias en EE. UU.

De cara a 2026, HS prevé sostener el crecimiento mediante la ampliación de su cartera de electrodomésticos impulsados por inteligencia artificial y el refuerzo de su presencia en mercados emergentes. La división continuará desarrollando electrodomésticos integrables, soluciones de componentes, plataformas AI Home y robótica para el hogar como parte de su estrategia de portfolio.

LG Media Entertainment Solution (MS)

La división MS registró ingresos de aproximadamente 13.420 millones de dólares y una pérdida operativa de alrededor de 518 millones de dólares, reflejando un descenso interanual. El desempeño se vio afectado por la recuperación más lenta de la demanda y el aumento de la competencia en el mercado global de pantallas.

En 2026, MS prevé reforzar su oferta tanto en OLED como en LCD, incluyendo productos que incorporan tecnología Micro RGB. Asimismo, continuará impulsando la demanda de productos orientados al estilo de vida, como StanbyME y Easy TV. El negocio de publicidad y contenidos basado en webOS mantendrá previsiblemente un crecimiento sólido gracias a inversiones continuas en contenidos y a la ampliación de alianzas estratégicas.

LG Vehicle Solution (VS)

La división VS alcanzó ingresos récord de aproximadamente 7.690 millones de dólares y un beneficio operativo de unos 385 millones de dólares, marcando máximos históricos en ambas magnitudes. Este desempeño estuvo respaldado por una sólida conversión de la cartera de pedidos.

Aunque se espera que la demanda global del sector automotriz afronte cierta incertidumbre a corto plazo debido a la volatilidad macroeconómica, VS continuará reforzando la colaboración con fabricantes OEM y mejorando la eficiencia operativa para sostener una rentabilidad estable. La división seguirá fortaleciendo sus capacidades en soluciones de movilidad del futuro, incluidos los vehículos definidos por software y por inteligencia artificial.

LG Eco Solution (ES)

La división ES reportó ingresos de aproximadamente 6.430 millones de dólares y un beneficio operativo cercano a los 446 millones de dólares. Los ingresos aumentaron interanualmente y, excluyendo costes extraordinarios, el beneficio operativo mostró un ligero crecimiento.

En 2026, se espera que la demanda de soluciones de alta eficiencia, incluidas bombas de calor que utilizan refrigerantes respetuosos con el medio ambiente, continúe expandiéndose, especialmente en mercados internacionales. LG Eco Solution seguirá explorando oportunidades en sistemas de refrigeración para centros de datos de inteligencia artificial, avanzando en la comercialización de tecnologías de refrigeración líquida de próxima generación y ampliando alianzas para el desarrollo de soluciones de refrigeración por inmersión.

