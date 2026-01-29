UN 60% DE LOS USUARIOS POSICIONA A LG COMO EL SERVICIO TÉCNICO LÍDER EN ESPAÑA

La marca surcoreana se consolida como el servicio técnico nº1 en climatización al situarla un estudio como líder en atención al cliente, resolución de problemas, servicios de entrega y soporte especializado para empresas y particulares

Madrid, 29 de enero de 2026 — LG refuerza su posicionamiento como “Tu servicio Nº1” en climatización en España según los datos de un estudio independiente1 que confirma el liderazgo de la compañía en atención al cliente, con resultados sobresalientes en orientación y resolución de problemas, servicios de entrega y soporte especializado para empresas.

Según este análisis, LG lidera en el 60% de los indicadores del estudio y su ventaja frente a la competencia es estadísticamente significativa. En el resto, empata en el 24% y solo queda por debajo en un 16%. Esta ventaja se mantiene tanto en consumidor (B2C) como en empresas (B2B): en B2C destaca en el 63% de los indicadores y en B2B en el 75%.

“Este reconocimiento avala nuestro compromiso de proporcionar tranquilidad y acompañar durante todo el proceso. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio que genere total confianza tanto a profesionales como usuarios finales, especialmente en momentos críticos como las olas de frío, cuando la climatización no puede fallar” afirma Gonzalo Martín, director de la División de HVAC de LG España.

El estudio comparó la atención al cliente de varias marcas del mercado español de climatización y contempló diferentes tipos de llamadas que abarcaban desde consultas al proceso de compra hasta incidencias técnicas dentro y fuera de la garantía de los productos. Además, se realizaron llamadas tanto a empresas como a clientes finales. El análisis destaca el desempeño de LG en ámbitos clave del servicio, como la orientación y resolución de problemas, los servicios de entrega, el soporte para empresas y la atención con agentes con experiencia en campo.

Con este posicionamiento, LG refuerza su propuesta de servicio bajo la promesa “Tu servicio Nº1”, poniendo el foco en un acompañamiento continuado que combine atención, soporte técnico y soluciones pensadas para el día a día del usuario y del profesional.

La propuesta de servicio de LG se apoya en una cobertura nacional con técnicos propios y en un acompañamiento completo: desde la obra hasta la postventa, dentro y fuera de garantía. A ello se suma una logística de repuestos que asegura entregas en menos de 24 horas para el 97% de referencias en días laborables, gracias a su almacén en España, un aspecto decisivo para minimizar tiempos de espera cuando se producen incidencias en plena temporada de frío.

Además, la compañía forma anualmente cerca de 2.000 técnicos en más de 150 cursos, elevando el estándar de calidad del sector y contribuyendo a que las instalaciones sean más fiables, eficientes y estén mejor preparadas para soportar las condiciones más exigentes del invierno.

Atención al consumidor y garantías

LG cuenta con un canal de atención personalizado para acompañar al usuario desde la compra y durante toda la vida útil del producto, con cobertura nacional mediante red de servicios propios y soporte también dentro y fuera de garantía. Con garantías comerciales de hasta diez años en compresores de Aerotermia (B2B), así como la Garantía de por vida en el compresor Dual Inverter en aires acondicionados, LG mantiene su foco en la fiabilidad y el soporte integral, asegurando que tanto empresas como usuarios finales puedan afrontar las olas de frío con la máxima tranquilidad.

1 Estudio realizado por Punto de Fuga mediante 100 llamadas al servicio de atención al cliente entre el 30/10 y el 06/11 de 2025, analizando 37 indicadores en climatización/aires acondicionados de marcas representativas en España

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

