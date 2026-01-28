La compañía refuerza su estrategia de Sostenibilidad 2.0 con proyectos medibles de restauración de ecosistemas, protección de polinizadores y captura de carbono, complementando la reducción de impacto de sus productos

Madrid, 28 de enero de 2026 – Con motivo del Día Mundial de la Reducción de CO2, el debate suele centrarse en una idea imprescindible: emitir menos. Sin embargo, en un contexto de deterioro acelerado de ecosistemas —y de pérdida de sumideros de carbono— surge una pregunta clave: ¿y si reducir fuera solo la mitad de la historia?

LG articula su estrategia en dos enfoques complementarios: Sostenibilidad 1.0, centrada en reducir el impacto medioambiental de sus productos (eficiencia energética, menos residuos a lo largo del ciclo de vida y programas como “Garantía de por vida” para combatir la obsolescencia programada), y Sostenibilidad 2.0, orientada a la recuperación de ecosistemas y a la captura de carbono mediante proyectos tangibles.

Bajo el concepto de Sostenibilidad 2.0 nace Smart Green, el movimiento de regeneración de ecosistemas y fijación de carbono liderado por LG. Entre sus hitos, destacan más de 14,4 millones de abejas ibéricas activas (Apis mellifera iberiensis) repobladas a través de Smart Green Bees en el último año y más de 86.000 plántulas de posidonia plantadas con Smart Green Seas desde 2024, en uno de los sumideros de carbono marinos más valiosos del Mediterráneo.

Smart Green: cuatro proyectos con avances medibles en 2025

Durante el último año, el proyecto ha presentado su cuarta línea de actuación, Smart Green Minerals, que aspira a fijar carbono de forma permanente gracias a la meteorización mejorada: aplicar polvo de basalto en zonas verdes para que, al reaccionar con el agua de lluvia o riego, transforme el CO2 atmosférico en carbonatos estables almacenados en el suelo a muy largo plazo. El piloto, primer proyecto urbano de este tipo en España, se desarrolla en siete espacios ajardinados de Ávila.

El nuevo proyecto se suma a las otras tres líneas activa que articulan la iniciativa:

· Smart Green Trees, centrado en la reforestación y recuperación de bosques, reforzando su papel como sumideros de CO2 y su contribución a la resiliencia de los territorios.

· Smart Green Bees, que impulsa la protección de polinizadores, esenciales para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, con más de 14 millones de abejas ibéricas repobladas y un crecimiento del 24% respecto a 2024.

· Smart Green Seas, enfocado en la restauración de praderas de posidonia en el Mediterráneo, con más de 86.000 plántulas plantadas y resultados esperanzadores: sigue vivo el 99% de lo plantado en 2024.

“Apostar por Smart Green significa colaborar en la restauración de ecosistemas que ayudan a capturar CO2, recuperar biodiversidad y reforzar resiliencia frente a impactos climáticos. Es impulsar soluciones basadas en ciencia —desde la restauración ecológica hasta tecnologías de la Tierra como la meteorización mejorada— con proyectos medibles y respaldados por conocimiento experto y entidades locales”, afirma Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG Electronics España.

La otra mitad de la historia: proteger y restaurar los sumideros de carbono

En los últimos años, la conversación climática ha avanzado en objetivos de descarbonización. Sin embargo, mientras reducimos, el planeta también pierde “infraestructura natural” capaz de capturar carbono y sostener biodiversidad: bosques degradados, polinizadores en declive y praderas marinas dañadas. En el Mediterráneo, por ejemplo, se estima que en los últimos 50 años se ha perdido alrededor del 34% de las praderas de posidonia, un ecosistema que oxigena y depura el agua, protege playas, alberga biodiversidad y captura carbono durante milenios. En tierra, los polinizadores se enfrentan a presión climática, pérdida de hábitat y plagas, con impacto directo en cadenas tróficas y agricultura.

Para LG, el reto exige avanzar en dos direcciones a la vez: reducir emisiones y, al mismo tiempo, recuperar la capacidad de la naturaleza para actuar como aliada climática. En este Día Mundial de la Reducción de CO2, la compañía pone el foco en impulsar investigación aplicada y proyectos escalables que aceleren soluciones de mitigación y regeneración, con resultados verificables y colaboración con entidades expertas.

