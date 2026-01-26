El Optimismo, La Herramienta De Los Españoles Según Un Estudio De Lg Para Alcanzar Los Propósitos De Año Nuevo

Un informe de la compañía elaborado por la consultora GWI revela que, tras la vorágine navideña, los españoles confían en cumplir sus proyectos en el recién estrenado año a base de mantener una actitud optimista, pese a la incertidumbre global

Madrid, 26 de enero de 2026 – Tras la vorágine de las fiestas y el inicio de un nuevo año, muchos se enfrentan a un periodo marcado por desafíos económicos y la necesidad de mantener la motivación para cumplir los propósitos. Sin embargo, los españoles demuestran una vez más su resiliencia. Según un estudio* realizado por LG junto a la empresa de investigación GWI, el optimismo es una herramienta clave: casi la mitad de los encuestados en España (de 28 a 39 años) se declaran optimistas respecto a su vida, mientras que el 49% (de 40 a 51 años) aseguran que “la vida puede ser maravillosa”, un activo invaluable frente a la incertidumbre económica, social y medioambiental y un motor para alcanzar nuevas metas.

Más optimismo en lo cercano que en lo global

En el informe, que analiza el nivel de optimismo actual, los factores que más lo condicionan y el papel que juegan la tecnología, los medios y las redes sociales en nuestro estado de ánimo, los datos muestran una brecha clara entre cómo perciben los españoles su vida personal y cómo ven el mundo que les rodea. En el plano personal, el nivel de optimismo es especialmente elevado en ámbitos como las amistades, donde la mitad de los encuestados se muestran esperanzados de cara al futuro, o el crecimiento y desarrollo personal, que genera confianza en 6 de cada 10 jóvenes. También la salud se asocia con una mirada positiva: el 53% de los encuestados de 40 a 51 años se declaran optimistas respecto a su salud mental. Este optimismo en lo cercano es fundamental para encarar el año con energía y perseguir los propósitos individuales.

Sin embargo, este optimismo se reduce significativamente cuando la pregunta se traslada al estado del mundo o de la sociedad en su conjunto. Solo uno de cada cuatro jóvenes de 16 a 27 años afronta la evolución de la economía de forma optimista, y el porcentaje se reduce al 14% cuando hablamos de la situación política del país. Entre los encuestados de 28 a 51 años, únicamente el 38% confía en que el medio ambiente y el cambio climático vayan a mejorar.

“Lo que vemos es que los españoles mantienen la esperanza en su círculo cercano: familia, amistades, salud y desarrollo personal. Donde se resiente el optimismo es en la percepción del mundo y del futuro colectivo”, explica Miguel Ángel Fernández, director de Marketing de LG España. “Esto refuerza la idea de que necesitamos cuidar más que nunca los espacios —incluyendo los digitales— donde consumimos información y contenidos, especialmente en un mes como enero donde buscamos inspiración y motivación”.

Estrategias para impulsar el optimismo y cumplir los propósitos

Preguntados por lo que les ayuda a mantener o aumentar su optimismo, los españoles señalan sobre todo la importancia de cuidar las relaciones personales: familia y amigos se sitúan como principal fuente de apoyo para más de la mitad de los encuestados. Además, el tiempo dedicado al crecimiento personal —desde la formación hasta los hobbies y el autocuidado— son estrategias clave que ayudan a los españoles a sentirse más positivos y a mantener el rumbo hacia sus propósitos.

Otra de las tácticas más frecuentes es gestionar mejor la exposición a la negatividad. Un 20% (de 40 a 51 años) reconocen que reducir el consumo de noticias o contenido negativo les ayuda a preservar su equilibrio emocional y la actitud positiva necesaria para el comienzo del año. También el contenido positivo en redes sociales tiene su peso: un tercio de los participantes en el estudio asegura que consumir mensajes inspiradores, de humor o motivacionales contribuye a que se sientan más optimistas.

Las conclusiones del informe refuerzan la premisa de la filosofía “Life’s Good” de LG, que apuesta por contagiar el optimismo para mejorar la vida de las personas. “Como marca tecnológica, creemos que la innovación sólo tiene sentido si hace más fácil la vida diaria y contribuye a un entorno más sano y optimista”, afirma Miguel Ángel Fernández. “En un mes como enero, ese momento del año en el que buscamos la motivación y el impulso para afrontar los nuevos retos y propósitos, LG quiere recordar que la tecnología también puede ser una herramienta para conectar, inspirar y cuidar nuestro bienestar emocional y así encarar el año con la mejor actitud. No se trata de negar la realidad, sino de elegir mejor qué consumimos, con quién compartimos nuestro tiempo y qué papel dejamos que jueguen la innovación y las marcas en nuestro día a día para afrontar los nuevos retos con optimismo”.

# # #

*Informe realizado a partir de entrevistas a 129.000 personas de todo el mundo, 321 de ellas de España

