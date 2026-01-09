lg revoluciona la experiencia gaming en sus televisores con el programa “designed for lg gaming portal”

LG y Razer presentan en la feria tecnológica el mando más rápido del mundo, el primero del mundo con Bluetooth de latencia ultrabaja

Las Vegas, 9 de enero de 2026 — LG Electronics (LG) y Razer™ han desvelado en el CES® 2026 el nuevo Razer Wolverine V3 Bluetooth® para televisores inteligentes LG. Se trata no solo del mando de juego más rápido del mundo, sino también del primer mando certificado dentro del recién introducido programa "Designed for LG Gaming Portal".

Este nuevo gadget marca un nuevo hito en el rendimiento del juego en la nube. Es el primero a nivel global en incorporar tecnología Bluetooth de latencia ultrabaja, controles de TV integrados y características profesionales, garantizando así una experiencia de juego inalámbrica fluida en los televisores LG con webOS. Además, ofrece una latencia mínima y un control preciso, respaldado por un impresionante tiempo de respuesta inferior a 3 milisegundos.

"Nos enorgullece presentar el Wolverine V3 Bluetooth como el primer mando certificado para LG Gaming Portal", afirma Chris Jo, director del Centro de Negocios de la Plataforma webOS en la división LG Media Entertainment Solution. "Este nuevo controlador permitirá a los jugadores aprovechar su rápida capacidad de respuesta y su control decisivo para seguir el ritmo de la acción trepidante y convertirla en una gran victoria en LG Gaming Portal".

"Designed for LG Gaming Portal" es un programa lanzado recientemente por LG con el objetivo de optimizar la experiencia de juego de los usuarios mediante el uso de periféricos como los mandos. Busca mejorar la latencia, la conectividad y la interoperabilidad entre los controladores y la plataforma de juego LG Gaming Portal.

Este programa, junto con el nuevo Razer Wolverine y los televisores LG, que han sido ampliamente reconocidos como algunos de los mejores para gaming, llevan al máximo nivel la experiencia de juego de los gamers más exigentes. Prueba de esta constante innovación en el terreno gaming es que ciertos modelos OLED de 2025* de la compañía fueron los primeros en el mundo en soportar juegos en la nube 4K a 120Hz HDR de alta gama a través de GeForce Now.

*La experiencia de juego en la nube 4K 120Hz HDR de alta gama a través de GeForce Now está disponible en televisores premium seleccionados de LG, incluyendo las series OLED W, G, C más recientes con webOS 26.

