LG MUESTRA LA INTELIGENCIA AFECTIVA EN ACCIÓN PARA EL HOGAR Y LOS VEHÍCULOS DEL FUTURO

Bajo el lema “Innovación en sintonía contigo”, la compañía exhibe en la feria espacios impulsados por IA en los que la tecnología percibe, piensa y actúa con cuidado auténtico y personalizado

Las Vegas (EEUU), 8 de enero de 2026 — LG Electronics (LG) presenta bajo el lema “Innovación en sintonía contigo” sus últimas soluciones basadas en inteligencia artificial en CES 2026. La compañía muestra en la feria tecnológica de referencia cómo integra su inteligencia afectiva en dispositivos, soluciones y entornos domésticos, de movilidad y de estilo de vida.

Los visitantes de CES 2026 tendrán ocasión de conocer cómo los sistemas de AI de LG detectan condiciones, procesan datos y ejecutan acciones en entornos reales, lo que la compañía describe como un modelo operativo “Sense-Think-Act” (detectar, pensar, actuar). En lugar de limitar la IA a las interfaces de software, LG la aplica a robots, electrodomésticos, vehículos y televisores para realizar acciones a las que se ajustan automáticamente según el contexto.

La exposición incluye novedades como el robot doméstico LG CLOiD, electrodomésticos con tecnología de inteligencia artificial, soluciones de movilidad impulsadas por la IA, plataformas de entretenimiento y televisión, y la gama premium LG SIGNATURE, que celebra su décimo aniversario con una notable evolución gracias a sus nuevas funciones inteligentes.

Instalación “In Tune” con la última tecnología LG OLED evo W6

Para dar la bienvenida a los visitantes a la entrada del stand, LG presenta el monumento “In Tune”, una instalación a gran escala compuesta por 38 televisores LG OLED evo W6 (Wallpaper TV), cada uno con un grosor de tan solo 9 milímetros. Las pantallas están dispuestas de tal manera que parecen flotar en el aire, sincronizadas para crear un lienzo visual continuo. Cuando las pantallas individuales se unen en una sola imagen dinámica, transmiten el mensaje “Innovación en sintonía contigo”.

Vivir en armonía: tareas del hogar sin esfuerzo

En la zona “Vivir en armonía” los visitantes pueden conocer a fondo la visión de LG del hogar sin trabajo, un ecosistema integrado en el que el robot doméstico LG CLOiD, los electrodomésticos inteligentes y los servicios de IA funcionan de forma sincronizada para anticiparse a las necesidades de los usuarios y reducir las tareas domésticas.

En el centro de la zona se encuentra el robot LG CLOiD, que realiza demostraciones en directo en tres escenarios domésticos: cocina (planificación personalizada de comidas para un hogar de cuatro personas), Sala de estar (supervisión del bienestar y asistencia para personas mayores activas) y Zona de lavado (gestión automatizada de la ropa y las prendas).

Diseñado como un robot con IA especializado en el hogar y centrado en la seguridad y la fiabilidad, LG CLOiD funciona a la perfección en entornos de vida reales. Las demostraciones destacan sus capacidades de manipulación física, incluida la destreza con los dedos y el movimiento completo del brazo, así como su integración con la plataforma doméstica de IA de LG, ThinQ™. La zona también cuenta con los servicios mejorados ThinQ UP y ThinQ Care. La atención coordinada y proactiva que proporcionan estas soluciones ayuda a transformar el hogar en un entorno evolucionado y empático que comprende y responde a las necesidades cambiantes de los usuarios.

En la misma zona también están expuestos los LG Actuator AXIUM™, una nueva marca de “actuadores” robóticos dirigida al mercado de la robótica, en rápido crecimiento. Estos actuadores combinan motores, accionamientos y reductores en módulos compactos que funcionan como articulaciones robóticas.

LG posiciona AXIUM como una plataforma optimizada en cuanto a coste y rendimiento, basada en su experiencia en el diseño de motores para electrodomésticos. Se espera que esta experiencia en tecnología de componentes sea la base para ofrecer ventajas competitivas clave en los actuadores, como un diseño ligero y compacto, alta eficiencia y alto par motor.

“Conduce en sintonía”, movilidad impulsada por IA

En la zona “Ride in Tune” LG presenta su visión para los vehículos definidos por software y los entornos inteligentes en el interior del habitáculo. Las soluciones para vehículos impulsadas por AI de LG, que recibieron el premio CES 2026 Best of Innovation Award en la categoría de entretenimiento en el vehículo, se muestran a través de tres sistemas principales:

· Pantalla de movilidad: convierte el parabrisas en una superficie de visualización para mostrar información de conducción en tiempo real y contenido de realidad mixta durante el funcionamiento autónomo.

· Solución de visión automotriz: utiliza el seguimiento ocular, la supervisión del conductor y la detección interior para detectar los niveles de atención y el estado de los pasajeros, lo que permite funciones de seguridad adaptativas e interacciones personalizadas.

· Entretenimiento en el vehículo: admite la transmisión fluida de contenido entre el hogar y el automóvil y permite la comunicación a través de las ventanas laterales del vehículo.

En conjunto, estos módulos demuestran cómo la plataforma de IA generativa multimodal integrada en el dispositivo de LG crea experiencias individualizadas e inmersivas durante cada viaje.

Visualización en sintonía: pantallas impulsadas por IA.

La zona “Visualización en sintonía” se centra en las tecnologías de televisores y pantallas de LG. El televisor LG OLED evo Wallpaper ofrece toda la intensidad de la nueva tecnología Hyper Radiant Color de los televisores OLED de LG, al tiempo que destaca su diseño ultradelgado Wallpaper, posible gracias a la conectividad True Wireless. La compañía también presenta en esta zona LG Gallery+, un servicio basado en webOS que muestra obras de arte e imágenes seleccionadas en función de las preferencias del usuario.

Las demostraciones interactivas de las funciones de IA de webOS, entre las que se incluyen AI Search, AI Concierge y AI Voice Control, muestran cómo se utilizan el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de recomendación para gestionar el contenido y la configuración de los dispositivos.

LG también presenta sus nuevos televisores insignia OLED evo G6 y Micro RGB evo, equipados con el procesador α (Alpha) 11 AI Processor Gen3, que cuenta con Dual Super Upscaling para procesar simultáneamente dos tipos de escalado por IA, tecnología que mejora la nitidez y ofrece imágenes naturales y equilibradas con el máximo nivel de claridad y inmersión. La zona también cuenta con el televisor AM Micro LED TV AI de 136 pulgadas, que sirve de plataforma para contenidos premium de gran formato.

Entretenimiento en sintonía: juegos y audio

La zona “Entretenimiento en sintonía”, creada en colaboración con Reddit, dispone de dos configuraciones para juegos: juegos de consola con el OLED evo W6 y el altavoz Aero y juegos de PC con el UltraGear™ OLED GX9, que admite el modo dual (5K2K a 165 Hz y WFHD a 330 Hz) con escalado por IA. Estos sistemas están diseñados para mostrar las pantallas OLED inalámbricas de LG, los paneles de alta frecuencia de actualización y el rendimiento de baja latencia en juegos gracias al escalado mediante IA.

Por otro lado, el xboom Studio cuenta con los últimos productos de audio xboom de LG, desarrollados en colaboración con el artista will.i.am: LG xboom Stage 501, para escenarios y actuaciones en directo; LG xboom Blast, altavoz portátil de gran tamaño; y los altavoces compactos para el uso diario LG xboom Mini y LG xboom Rock.

El estudio también alberga The Lab featuring FYI.RAiDiO, una experiencia de radio interactiva basada en IA creada por will.i.am. Los visitantes pueden interactuar con presentadores de IA, participar en emisoras temáticas y seguir debates en tiempo real sobre música, cultura y tecnología.

Maestría en armonía: LG SIGNATURE

En la zona “Maestría en armonía” se exhibe la gama SIGNATURE de LG en colaboración con la marca italiana de alta gama Poliform, con cada producto expuesto en un entorno interior amueblado. La gama incluye el frigorífico LG SIGNATURE con IA conversacional basada en LLM (modelo lingüístico grande) para una interacción en lenguaje natural y sugerencias personalizadas.1 El frigorífico LG SIGNATURE Smart InstaView™ optimiza la gestión de los alimentos a través de ThinQ™ Food, que utiliza una cámara interna para identificar los artículos almacenados, sugerir recetas y recomendar sustituciones en función de los artículos que hay en su interior.2

La gama de hornos LG SIGNATURE ofrece funciones como Gourmet AI, que utiliza una cámara con IA dentro del horno para identificar más de 80 platos y seleccionar automáticamente los ajustes de cocción ideales. La función AI Browning supervisa el pan mientras se hornea y envía una notificación a través de la aplicación ThinQ cuando alcanza el nivel de cocción preestablecido.

LG también ha creado un espacio de exposición titulado “En sintonía con todo el mundo”, que conecta la visión ESG y la filosofía Life’s Good de la empresa de una vida mejor para todos. La exposición muestra el Comfort Kit, diseñado para ayudar a personas de todas las edades y capacidades a utilizar los electrodomésticos de LG con mayor facilidad, junto con los libros de fácil lectura, desarrollados para ayudar a las personas con dificultades de aprendizaje y a los niños con discapacidades del desarrollo a comprender mejor el funcionamiento y el uso de los electrodomésticos.

Sobre LG en CES

La exposición de LG en el CES 2026 se celebra hasta el 9 de enero en el Centro de Convenciones de Las Vegas, en el stand n.º 15004.

1 La precisión de la respuesta puede variar en función de la entrada del usuario y las condiciones de funcionamiento.

2 Los resultados del reconocimiento pueden variar en función del tipo de alimento y su ubicación.

