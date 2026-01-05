LG PRESENTA OLED EVO W6: EL TELEVISOR OLED TRUE WIRELESS MÁS DELGADO DEL MUNDO

El icónico Wallpaper TV regresa en un formato de 9 mm de grosor con tecnología Hyper Radiant Color, que reduce reflejos mientras mejora negros, color y brillo

Seúl, 5 de enero de 2026 — LG Electronics (LG) ha desvelado en CES 2026 su nueva línea de televisores OLED, encabezada por el regreso de un icono: la LG OLED evo W6, el True Wireless Wallpaper TV. El nuevo modelo de la marca coreana recupera el diseño Wallpaper presentado por primera vez en 2017 para combinarlo con la conectividad True Wireless y la última innovación en calidad de imagen de la compañía: Hyper Radiant Color Technology. LG vuelve a situarse a la vanguardia de la excelencia visual con toda su serie OLED evo 2026, impulsada por esta tecnología pionera.

“El Wallpaper TV representa la culminación de nuestro liderazgo en True Wireless, la innovación en diseño y 13 años de dominio de la tecnología OLED” afirma Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company. “Una vez más, LG Electronics fija la referencia en televisores OLED y marca las nuevas tendencias del mercado”.

El OLED que desaparece: 9mm de grosor y conectividad True Wireless

Líder de la gama 2026, el LG OLED evo W6 está concebido para integrarse en el espacio, cediendo el protagonismo a la experiencia visual. Con un grosor de 9 mm, fruto de una meticulosa miniaturización de los componentes esenciales y de la reingeniería completa de su arquitectura interna, el nuevo modelo de la marca ofrece un formato esbelto y ligero que, gracias a un soporte de pared mejorado, complementa el concepto Wallpaper, permitiendo que el televisor quede totalmente a ras de la pared.

La tecnología True Wireless de LG(1) permite colocar el Wallpaper TV prácticamente en cualquier punto de la estancia gracias al Zero Connect Box, que concentra todas las conexiones y puede situarse hasta a 10 metros del televisor, preservando así la limpieza visual del conjunto.

Esta arquitectura inalámbrica avanzada, capaz de transportar vídeo 4K y audio sin pérdidas visuales, consolida al Wallpaper TV como el televisor OLED True Wireless más delgado del mundo y demuestra que un perfil ultrafino no está reñido con una gran experiencia de visionado, ofreciendo toda la intensidad de la calidad de imagen insignia de LG.

Hyper Radiant Color Technology: la redefinición del brillo en OLED

LG establece un nuevo estándar para la próxima generación de OLED con Hyper Radiant Color Technology(2), su nueva tecnología que mejora negros, color y brillo al más alto nivel mientras reduce los reflejos.

Esta evolución convierte al Wallpaper TV en el más brillante hasta la fecha. Impulsado por Brightness Booster Ultra, alcanza niveles de luminancia hasta 3,9 veces superiores(3) a los OLED convencionales.

Para que este brillo aumentado se mantenga impecable en cualquier entorno, el Wallpaper TV utiliza una pantalla específicamente diseñada con la reflectancia más baja entre los televisores LG, obteniendo la primera certificación del sector “Reflection Free with Premium” de Intertek(4). Con este avance, los usuarios pueden disfrutar de los Perfect Blacks(5) y Perfect Colors(6) por los que son conocidos los paneles OLED de LG, verificados por UL Solutions, ahora sin distracciones incluso en salas muy iluminadas.

El cerebro que orquesta estos avances visuales es el nuevo procesador α (Alpha) 11 AI Gen3, que incorpora una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) que multiplica por 5,6 su potencia de cálculo(7), un salto cualitativo que posibilita la introducción del innovador Motor Dual de AI. A diferencia de los procesadores tradicionales, que a menudo sacrifican la textura natural para reducir el ruido, el Dual AI Engine ejecuta algoritmos en paralelo para realizar ambas tareas simultáneamente, logrando una imagen equilibrada que conserva el detalle natural y evita el sobreenfoque.

LG Gallery+: tecnología y diseño se aúnan en el salón

LG Gallery+ complementa el Wallpaper TV y permite a los usuarios amantes del interiorismo adaptar su espacio a su estilo. El servicio transforma la pantalla en un elemento versátil que define la atmósfera de la sala, ofreciendo más de 4.500 visuales que abarcan desde momentos cinematográficos hasta gráficos de videojuegos, junto a colecciones personales de fotos e imágenes creadas con AI generativa. Con música de fondo que se ajusta al ambiente, LG Gallery+ convierte el televisor en una herramienta dinámica de expresión personal y estilismo de interiores. El servicio está disponible en toda la gama de televisores LG.

Rendimiento gaming avanzado

Los gamers más apasionados también están de enhorabuena con la llegada de los nuevos OLED de LG, que mantiene su liderazgo en televisores para gaming con funciones pensadas para el juego de alto rendimiento. Con tasa de refresco 4K a 165 Hz y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, el Wallpaper TV —junto a las series G6 y C6(8)— ofrece una experiencia ultrafluida y sin tearing. Con un tiempo de respuesta de píxel de 0,1 ms y Auto Low Latency Mode (ALLM), las pantallas proporcionan la inmediatez que exigen los jugadores competitivos.

Personalización y mayor seguridad gracias a la IA

La visión de LG para la experiencia en televisiva se materializa en una hiperpersonalización sin precedentes, vertebrada por su plataforma webOS. Este año, gracias a Voice ID, los usuarios serán recibidos por su pantalla de inicio “My Page”, adaptada y personalizada. Basta con una simple orden de voz para que el televisor identifique al espectador y ajuste de forma instantánea la interfaz a su perfil. Esto incluye sus widgets personales, aplicaciones favoritas y un contenido relevante, garantizando así que la experiencia sea siempre propia, incluso si otro miembro de la familia estaba utilizándolo previamente.

La experiencia se enriquece con capacidades Multi-AI que integran Google Gemini y Microsoft Copilot, permitiendo formular preguntas por voz y recibir respuestas a medida. Un AI Concierge mejorado facilita además explorar información relacionada con el contenido con mínima interrupción. Activada por voz o mediante el Magic Remote, la nueva función ‘In This Scene’ ofrece detalles del reparto y contenidos relacionados, con la novedad de poder generar imágenes con IA. Todo este ecosistema está protegido por LG Shield, ganador de un CES 2026 Innovation Award, que salvaguarda los datos con cifrado avanzado y medidas de seguridad, para disfrutar de experiencias personalizadas con total tranquilidad.

Los visitantes del CES 2026 podrán conocer el nuevo Wallpaper TV y toda la línea OLED evo en el stand de LG Electronics (n.º 15004, Centro de Convenciones de Las Vegas) del 6 al 9 de enero. Para más información, visite https://www.lg.com/global/newsroom/news/.

# # #

(1)El televisor OLED inalámbrico se refiere a la conectividad entre el dispositivo Zero Connect y la pantalla. Sin pérdida visual, según los resultados de pruebas internas con ISO/IEC 29170-2. Los resultados de las mediciones pueden variar en función del estado de la conexión.

(2)Aplicable a las series W6 y G6 (excepto los modelos de 97 pulgadas) y a la serie C6 (aplicable a los modelos de 88 y 77 pulgadas).

(3)El brillo puede variar en función del modelo, el tamaño de la pantalla y la región de comercialización. El brillo máximo es 3,9 veces más brillante que el de los OLED convencionales con una ventana del 3 %, según mediciones internas.

(4)La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek como libre de reflejos, según la implementación de la esfera de muestreo IDMS 11.2.2. Se aplica a las series W6 y G6 (excepto los modelos de 97 y 48 pulgadas).

(5)La pantalla OLED de LG está verificada por UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nits hasta 500 lux, según la medición de reflexión de luz anular de la sección 11.5 de IDMS.

(6)La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99 % hasta 500 lux, según la medición de reflexión de luz anular de la sección 11.5 de IDMS.

(7)En comparación con los modelos OLED evo del año anterior (procesador α9 AI Gen8).

(8)Excepto los modelos G6 de 97 pulgadas

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor Del Cura

victor.delcura@lgepartner.com