LG ULTRAGEAR EVO: EL PRIMER MONITOR DEL MUNDO CON TECNOLOGÍA DE REESCALADO POR IA EN 5K

Los nuevos modelos amplían los límites del juego en alta resolución con una gama que abarca tecnologías OLED, New MiniLED y formatos ultra panorámicos

Seúl, 29 de diciembre de 2025 – LG Electronics (LG) presentará por primera vez su nueva gama de monitores gaming premium, LG UltraGear evoTM en CES 2026. Los nuevos modelos llegan para afianzar el liderazgo consolidado de LG en pantallas gaming 5K y 5K2K, y ampliar las fronteras del gaming en alta resolución con un portfolio de monitores 5K y superiores que incluye tecnologías OLED, New MiniLED y formatos ultra panorámicos, combinando ultra alta definición, velocidad e inmersión. La primera gama LG UltraGear evo cuenta con tres modelos insignia —39GX950B, 27GM950B y 52G930B— que ofrecen el máximo nivel en alta resolución.

“Los nuevos LG UltraGear evo marcan un punto de inflexión definitivo ofreciendo pantallas para gaming con un rendimiento sin concesiones. Gracias a innovaciones como el primer reescalado por IA en 5K del sector, la gama asegura que, los jugadores puedan disfrutar del mismo estándar de rendimiento, claridad e inmersión en alta resolución tanto si buscan negros perfectos, como un brillo sin igual o una escala expansiva”, afirma Lee Choong-hwoan, responsable del negocio de pantallas de la división LG Media Entertainment Solution. “Esto refleja nuestra posición como compañía referente en tecnología de alta resolución tanto en el mercado gaming, como en soluciones B2B de precisión como los monitores médicos”.

En el corazón de esta evolución está el compromiso de LG con una calidad de imagen sin comparación, a la que suma una nueva solución de IA integrada en el dispositivo. Esta tecnología propia hace posible la primera tecnología de reescalado por IA en 5K del mundo*. Con ella se logra una nitidez 5K impresionante sin necesidad de actualizar la GPU y se puede disfrutar de una mayor variedad de contenidos en alta definición, superando las limitaciones de la resolución original.

39GX950B: 39 pulgadas de inmersión envolvente a otro nivel

El nuevo LG UltraGear evo GX9 de 39 pulgadas (39GX950B) da continuidad al legado de la serie GX9 como monitor gaming OLED 5K2K de gran tamaño que ofrece una calidad visual excepcional y una jugabilidad envolvente. Sobre esta base, la nueva solución de IA integrada analiza y mejora el contenido en tiempo real antes de llegar al panel, aportando una claridad de clase 5K sin requerir actualizaciones de GPU. Además, al incorporar AI Scene Optimization y AI Sound, el monitor perfecciona la imagen y el audio para una experiencia audiovisual más inmersiva.

El rendimiento visual se ve reforzado por la tecnología Primary RGB Tandem OLED de LG, que ofrece mayor brillo, precisión de color y longevidad del panel, con negros perfectos y colores realistas. Pensado para adaptarse a distintos géneros, la función Dual Mode permite cambiar sin esfuerzo entre 165 Hz a resolución 5K2K y 330 Hz en WFHD, con el respaldo de un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG), lo que permite elegir entre priorizar la fidelidad visual o la máxima fluidez competitiva.

La pantalla ultrapanorámica 21:9 con curvatura 1500R mantiene la altura vertical de una pantalla de 32 pulgadas y amplía la inmersión horizontal tanto para jugar como para multitarea. Con una densidad de 142 ppp y certificación VESA DisplayHDR™ True Black 500, el monitor ofrece brillos detallados y negros profundos incluso en las escenas más oscuras.

27GM950B: Detalle extremo sin distracciones

El LG UltraGear evo GM9 (27GM950B) establece un nuevo estándar en monitores gaming de 27 pulgadas como primera pantalla 5K New MiniLED del mundo, diseñada para mejorar de forma drástica el control del “efecto halo”. El monitor minimiza eficazmente este efecto que suele afectar a las pantallas MiniLED de alta resolución para ofrecer precisión 5K de grado profesional con una claridad óptica excepcional. Con 2.304 zonas de atenuación local y gracias a la tecnología Zero Optical Distance, que reduce al mínimo el espacio entre el panel y los LED, el monitor proporciona luminancia ultraalta y una precisión de contraste refinada que mantiene los detalles tanto en escenas brillantes como oscuras.

Al igual que el GX9 de 39 pulgadas, el 27GM950B incorpora la solución de IA integrada, habilitando el reescalado por IA en 5K, AI Scene Optimization y AI Sound para mejorar imagen y sonido en tiempo real sin suponer una carga adicional para la tarjeta gráfica.

Este modelo también ofrece la versatilidad que proporciona el modo Dual Mode, que permite alternar entre 165 Hz a resolución 5K y 330 Hz en QHD, con un tiempo de respuesta rápido de 1 ms (GtG). Con certificación VESA DisplayHDR 1000 y un brillo máximo de hasta 1.250 nits, la pantalla garantiza que los brillos intensos, las llamas y los destellos se representen con un realismo impactante, junto a negros profundos y controlados.

52G930B: El monitor 5K2K más grande del mundo

El LG UltraGear evo G9 de 52 pulgadas (52G930B) inaugura una nueva categoría de pantallas gaming de gran formato como el monitor 5K2K más grande del mundo, lo que ofrece a los jugadores una variedad sin precedentes de opciones de tamaño de pantalla dentro de la línea UltraGear evo. Su escala expansiva se combina con una tasa de refresco vertiginosa de 240 Hz, asegurando una respuesta constante y una gran fidelidad de imagen.

La enorme pantalla ofrece la altura de visión vertical de un 16:9 estándar de 42 pulgadas y se extiende horizontalmente hasta un amplio formato panorámico 12:9. Este formato proporciona un espacio de trabajo un 33 por ciento más ancho que un monitor UHD estándar. La curvatura 1000R envuelve la visión periférica del usuario para una inmersión total, y los visuales son igualmente impactantes, con colores vivos y contraste profundo certificados por VESA DisplayHDR™ 600.

La nueva gama LG UltraGear evo se presentará en CES 2026, donde los visitantes podrán experimentar la alta calidad visual de la familia evo en dos zonas: el “Dream Setup”, inspirado en las comunidades de gaming de Reddit y un simulador de carreras impulsado por SimCraft con el nuevo GX9 de 39 pulgadas.

Además de la nueva serie evo, el LG UltraGear™ GX7 (27GX790B) estará disponible a nivel global el día de apertura de CES 2026. Este monitor gaming de 27 pulgadas cuenta con una pantalla QHD Primary RGB Tandem OLED, tasa de refresco de 540 Hz y Dual Mode (HD 720 Hz), cumpliendo las altas expectativas de los gamers más exigentes.

# # #

*Las funciones de IA, incluido el reescalado por IA en 5K, AI Scene Optimization y AI Sound, están disponibles exclusivamente en los modelos 39GX950B y 27GM950B equipados con la solución de IA integrada.

