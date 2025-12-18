LG SOUND SUITE ESTRENA LA PRIMERA BARRA DE SONIDO CON DOLBY ATMOS FLEXCONNECT DEL MUNDO

El nuevo sistema modular LG Sound Suite con Dolby Atmos® FlexConnectTM lleva el cine a casa

Diseñado para la era del streaming, combina flexibilidad y rendimiento y ofrece un sonido envolvente desde cualquier lugar de la sala

Seúl, 18 de diciembre de 2025 –LG Electronics (LG) apuesta por transformar el entretenimiento doméstico con LG Sound Suite, un sistema de audio para el hogar que ofrece a los usuarios una flexibilidad sin precedentes. Su elemento central es la barra de sonido H7, la primera del mundo con Dolby Atmos® FlexConnectTM, que ofrece un sonido envolvente que se adapta a cualquier distribución de la sala sin necesidad de una configuración complicada.

El audio está recuperando su lugar en el salón, ya que el streaming ha sustituido a los soportes físicos. Las principales plataformas ofrecen ahora películas, programas y deportes en Dolby Atmos y otros formatos avanzados, lo que hace que el sonido cinematográfico sea más accesible. Este cambio ha reactivado el cine en casa, ya que los consumidores buscan un audio envolvente que se adapte a las impresionantes imágenes de la televisión. LG Sound Suite responde a esta demanda con la comodidad, la simplicidad y el rendimiento de la tecnología inalámbrica, devolviendo el auténtico sonido envolvente al corazón del hogar. Mediante la conectividad Bluetooth y Wi-Fi, LG Sound Suite ofrece un emparejamiento perfecto para la transmisión y la integración de dispositivos, lo que hace que la configuración sea sencilla para que la única preocupación sea disfrutar del sonido.

“Junto con Dolby, hemos hecho que el audio envolvente sea flexible con independencia de la configuración del hogar. LG Sound Suite es una prueba de nuestro interés común por la innovación en el ámbito del audio”, afirma Lee Jeong-seok, director del área de audio de la división LG Media Entertainment Solution. “LG Sound Suite combina Dolby Atmos FlexConnect con su diseño modular inalámbrico y su ajuste basado en inteligencia artificial, para que los consumidores puedan crear el sistema que deseen y disfrutar de un sonido cinematográfico desde cualquier lugar de la sala”.

“Dolby y LG llevan a otro nivel la flexibilidad del audio con Dolby Atmos”, afirmó John Couling, vicepresidente sénior de Entretenimiento de Dolby Laboratories. “Tanto si los altavoces están colocados en una estantería como si están escondidos en un rincón, Dolby Atmos FlexConnect se adapta de forma natural a cualquier hogar sin la complejidad de los sistemas tradicionales. Estamos deseando que los usuarios disfruten de este nuevo nivel de flexibilidad y rendimiento de audio”.

Sonido personalizable y adaptable a cualquier espacio sin esfuerzo

LG Sound Suite funciona a la perfección con los televisores premium de LG, lo que permite a los usuarios emparejar cualquiera de sus componentes inalámbricos, incluidos los altavoces envolventes M7 y M5 y el subwoofer W7, con o sin la barra de sonido H7, para obtener 27 configuraciones posibles. Esta flexibilidad ofrece a los usuarios la posibilidad de crear la configuración perfecta para su espacio, ya sea empezando con algo pequeño o construyendo un sistema de cine en casa completo de 13.1.7 canales. Cuando la barra de sonido H7 actúa como dispositivo principal, Dolby Atmos FlexConnect funciona con cualquier televisor a través de HDMI, lo que proporciona a los usuarios más libertad para elegir su contenido de entretenimiento favorito. LG también incluirá Dolby Atmos FlexConnect en su gama de televisores premium de 2026 y determinados modelos de 2025* mediante una futura actualización de software.

La tecnología Dolby Atmos FlexConnect ofrece la forma más sencilla y flexible de llevar el sonido envolvente Dolby Atmos a los hogares. Un audio espectacular que hace que cada explosión sea más intensa, cada canción más realista, cada día de partido más emocionante y cada momento más memorable. La configuración es más fácil que nunca: es flexible y se adapta de forma inteligente a tu entorno de escucha personal.

LG añade su propia capa de innovación para mejorar la experiencia. La tecnología Sound Follow aprovecha la banda ultraancha (UWB) para ajustar el punto óptimo de escucha en función de la ubicación del usuario. Cuando se combina con Dolby Atmos FlexConnect, garantiza una inmersión personalizada, acabando con las “luchas” por el mejor asiento, ya que cualquier asiento de la sala es el mejor. Además, Room Calibration Pro analiza las características acústicas y aplica el procesamiento de IA para ajustar la precisión del sonido y ofrecer una experiencia de audio equilibrada que llena la habitación.

La barra de sonido H7 cuenta con el procesador más avanzado de LG, el α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, el mismo chip que utilizan los televisores OLED insignia de LG. La integración de esta tecnología probada en el sistema de audio ofrece mayor rendimiento y más funciones inteligentes. El procesador utiliza el aprendizaje profundo y su unidad de procesamiento neuronal para crear un sonido con una precisión extraordinaria. Con AI Sound Pro+, el audio estéreo se puede mezclar en sonido envolvente multicanal, mientras que la separación de objetos impulsada por IA garantiza que las voces, la música y los efectos de sonido sean claros y equilibrados. El sistema también adapta el audio en función del tipo de contenido para optimizar el sonido en diferentes géneros.

Todos los componentes de LG Sound Suite cuentan con altavoces Peerless, una marca sinónimo de excelencia en audio desde hace más de un siglo y reconocida por su alta calidad en la fabricación de sistemas de altavoces premium. La combinación en LG Sound Suite de la simplicidad y flexibilidad de Dolby Atmos FlexConnect con el rendimiento acústico de alta calidad de los altavoces Peerless, marca el comienzo de una nueva era de sonido Dolby Atmos envolvente.

LG Sound Suite se exhibirá durante el CES 2026, del 6 al 9 de enero, en el stand de LG.

# # #

* Modelos 2025: G5, C5, CS5 y QNED9M

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor Del Cura