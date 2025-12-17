LG APUESTA POR LA IA AFECTIVA PARA LOS VEHÍCULOS DEL FUTURO

La compañía ha recibido un prestigioso galardón "CES Best of Innovation" en reconocimiento a su visión de la movilidad del mañana

Seúl, 17 de diciembre de 2025 –LG Electronics (LG) desvelará en CES 2026 un espacio experiencial inmersivo que materializa la visión de la compañía sobre la movilidad del futuro a través de su concepto de Inteligencia Afectiva. La demo invita a los visitantes a experimentar de primera mano cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede transformar las zonas del conductor, el acompañante y los asientos traseros, convirtiendo el habitáculo en un espacio más intuitivo y centrado en las personas, diseñado para mejorar cada trayecto.

Esta innovadora serie de soluciones ha recibido el prestigioso reconocimiento “CES 2026 Best of Innovation Award” en la categoría de Entretenimiento en el Vehículo. La división LG Vehicle Solution ha obtenido el máximo galardón en esta categoría por primera vez gracias a un sistema que integra tecnología de vanguardia en pantallas, sensores avanzados en el interior del vehículo e IA integrada, como parte del concepto integral de “Vehículo Definido por IA”.

“Estamos haciendo realidad nuestra visión de la movilidad futura al integrar la IA en todas nuestras soluciones, muchas de las cuales, incluidos los sensores para el interior de la cabina, ya se producen con fabricantes de todo el mundo”, afirmó Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Solution Company. “Aceleramos la llegada de estas innovaciones al mercado con el objetivo de ser pioneros en la próxima era de vehículos impulsados por IA”.

Soluciones experienciales que maximizan la personalización y la seguridad

La compañía presenta tres soluciones en el marco de CES: la Solución de Pantalla de Movilidad, que convierte el parabrisas en una interfaz inteligente; la Solución de Visión Automotriz, que mejora la seguridad y ofrece información contextual al conductor y al acompañante mediante la Visión IA; y la Solución de Entretenimiento en el Vehículo, que proporciona recomendaciones de contenido personalizadas, medios basados en la memoria y traducción en tiempo real.

En la zona de exposición de la Solución de Pantalla de Movilidad, los visitantes podrán comprobar cómo la IA presenta información esencial de forma intuitiva a través de un parabrisas equipado con una pantalla OLED transparente. Por ejemplo, al acercarse a un semáforo, la IA muestra el tiempo de espera restante sobre la señal, proporcionando solo la información más relevante en ese preciso momento. En modo de conducción autónoma, el sistema analiza el entorno y genera escenas visuales acordes: pétalos de cerezo flotan por la pantalla en carreteras arboladas, mientras que un túnel monótono se transforma en un bosque, creando una experiencia inmersiva casi de realidad virtual.

La Solución de Visión Automotriz es un sistema avanzado de detección en el habitáculo, impulsado por el Sistema de Visión Automotriz de LG, diseñado para reforzar la seguridad, facilitar interacciones empáticas y contextuales, y ofrecer contenido personalizado. La solución monitoriza en tiempo real los movimientos del conductor, la dirección de la mirada, la atención, el color de la ropa y los gestos, permitiendo que el sistema comprenda y responda en función del estado del ocupante. A través del seguimiento ocular y el control por gestos, el sistema amplía la gama de información basada en intereses, mientras que los gráficos anamórficos de la pantalla potencian la inmersión y el realismo. Por ejemplo, en modo de conducción autónoma, si el pasajero delantero mira un anuncio en un edificio, el reconocimiento de la mirada puede activar información relacionada en su pantalla, facilitando el proceso de compra de productos sin interrupciones.

La Solución de Entretenimiento en el Vehículo, por su parte, ofrece entretenimiento personalizado y comunicación interactiva. Al reconocer el paisaje exterior, la IA puede mostrar en la pantalla de la ventana fotos vinculadas a recuerdos pasados asociados con esa ubicación. Los pasajeros pueden compartir estos momentos en tiempo real a través de videollamadas con sus familiares. Durante trayectos largos, la IA hace recomendaciones de contenido adaptado a los gustos individuales, transformando los kilómetros en momentos memorables. Además, si el personal de un restaurante se comunica mediante lenguaje de signos, la IA interpreta los gestos y los transcribe en texto en pantalla para ofrecer una comunicación bidireccional fluida.

Las Soluciones de IA de LG para vehículos se exhibirán en el stand de la compañía en CES 2026 (#15004, Las Vegas Convention Center), del 6 al 9 de enero.

