LG MICRO RGB EVO: EL TELEVISOR LCD MÁS AVANZADO CON PROCESADOR DE IA DE OLED

El galardonado dispositivo Micro RGB evo de la compañía establece un nuevo estándar con una cobertura del 100 % de la gama de colores en BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, la reproducción de color más alta posible

Seúl, 16 de diciembre de 2025 –LG Electronics (LG) presentará en CES 2026 su primer televisor RGB, el LG Micro RGB evo, ganador del premio Innovation Award otorgado por la Feria. La pantalla integra la innovadora tecnología Micro RGB y los LED RGB individuales más pequeños de los televisores de la marca, lo que supone un avance con respecto a la tecnología MiniLED.

“Con el LG Micro RGB evo hemos alcanzado un hito que antes se consideraba imposible en esta categoría: lograr la máxima fidelidad visual”, afirma Park Hyoung-sei, presidente de la división LG Media Entertainment Solution. “Este lanzamiento marca la evolución de los televisores RGB, redefiniendo los estándares del sector para ofrecer el máximo rendimiento a los clientes que exigen una precisión cromática excepcional”.

Trece años de excelencia técnica de OLED aplicados a la categoría RGB

El LG Micro RGB evo representa una importante evolución en la tecnología Micro RGB, ya que utiliza la precisión OLED para controlar cada una de las retroiluminaciones LED RGB, gracias a los trece años de excelencia técnica que LG OLED aporta a la categoría RGB. El motor que impulsa este rendimiento es el procesador α (Alpha) 11 AI de tercera generación, basado en el Dual AI Engine recientemente actualizado, que cuenta con Dual Super Upscaling para procesar simultáneamente dos tipos de escalado IA. Esto mejora la nitidez al tiempo que ofrece imágenes naturales y equilibradas que proporcionan el máximo nivel de claridad e inmersión.

Esta gran potencia de procesamiento habilita RGB Primary Color Ultra, un avance revolucionario que ofrece una reproducción completa del espectro de colores. Gracias a esta tecnología, LG Micro RGB evo alcanza un rango excepcional, certificado por Intertek, con una cobertura del 100% de la gama de colores en BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, la reproducción de color más alta posible. Esto ofrece una precisión óptima para todo, desde la edición digital y el cine HDR hasta las tecnologías de visualización de última generación.

Esta perfección del color se complementa con Micro Dimming Ultra, que coordina más de mil zonas de atenuación con una precisión excepcional. Esta tecnología logra un alto rendimiento de contraste entre los televisores LCD, identificando con precisión el control del brillo y el color para revelar detalles intrincados tanto en escenas oscuras como brillantes.

Más allá de la calidad de imagen, la innovación de los nuevos televisores se extiende a la experiencia del cliente. La interfaz se puede personalizar a través de la plataforma webOS, que cuenta con identificación por voz, asistente de imagen/sonido con IA y la pantalla de inicio personalizada “My page”. Los usuarios pueden optimizar la visualización mediante el asistente personal con IA, el chatbot con IA y la búsqueda con IA, que proporcionan ayuda para explorar con facilidad la información relacionada con el contenido. Además, el sistema LG webOS, a través del programa Re:New, permite “estrenar Smart TV cada año” al renovar su software durante los cinco años siguientes a la adquisición del dispositivo.

El televisor LG Micro RGB evo (modelo MRGB95) estará disponible en tamaños de 100 pulgadas*, 86 pulgadas y 75 pulgadas. Los visitantes de CES 2026 podrán conocer las últimas innovaciones de la división Media Entertainment Solution de LG del 6 al 9 de enero en el stand de la compañía (n.º 15004, Las Vegas Convention Center).

* El modelo MRGB95B de 100 pulgadas ha recibido el CES 2026 Innovation Award.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

