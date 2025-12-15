CES 2026 LG SIGNATURE REDEFINE LA EXPERIENCIA EN EL HOGAR CON IA INTEGRADA Y UN DISEÑO ATEMPORAL

La gama de productos SIGNATURE, que cumple una década de innovación, amplía su catálogo e incorpora funciones inteligentes, rendimiento avanzado y diseño minimalista y sofisticado

Seúl, 15 de diciembre de 2025 –LG Electronics (LG) presentará el siguiente paso en la evolución de su marca premium LG SIGNATURE en el CES 2026 de Las Vegas (del 6 al 9 de enero). Tras cumplir una década innovando, la nueva colección de LG SIGNATURE amplía su gama de productos combinando potentes capacidades de IA con un diseño sofisticado, al mismo tiempo que siguen conservando su estética atemporal de lujo discreto representativo de la marca.

“LG SIGNATURE combina diseño, rendimiento y experiencia, redefiniendo el futuro del lujo en el hogar y estableciendo un nuevo estándar para los electrodomésticos de alta gama”, afirmó Baek Seung-tae, presidente de la división LG Home Appliance Solution. “En su décimo aniversario, la nueva gama LG SIGNATURE seguirá liderando el mercado mundial para los clientes que buscan un estilo de vida minimalista y sofisticado”.

Frigoríficos y hornos con funciones inteligentes que maximizan la comodidad

La nueva línea LG SIGNATURE, impulsada por la tecnología AI Core-Tech de LG, proporciona experiencias personalizadas diseñadas para maximizar la comodidad del usuario gracias a nuevas funciones inteligentes y de IA generativa.

La pieza central de la exposición es el nuevo frigorífico LG SIGNATURE, fiel representante de la visión de LG de la cocina inteligente. Equipado con IA conversacional basada en la tecnología Large Language Model (LLM), el electrodoméstico admite interacciones basadas en lenguaje natural para ofrecer sugerencias personalizadas(1). Incluye una nueva pantalla LCD de 6,8 pulgadas que complementa las tecnologías avanzadas de IA de LG para ayudar a mantener los niveles de refrigeración y ofrecer una frescura óptima. Además, la función AI Fresh supervisa las fluctuaciones de temperatura en función de los patrones de uso y preenfría el interior hasta dos horas antes de la apertura prevista de la puerta.

Para una mayor comodidad, el frigorífico LG SIGNATURE Smart InstaView™ optimiza la gestión de los alimentos a través de ThinQ™ Food, que a través de una cámara interna ayuda a identificar los ingredientes, sugerir recetas y ofrecer sustituciones creativas basadas en los artículos que hay en su interior(2). Además, cuando no está en uso, se pueden configurar imágenes para que aparezcan en el panel T-OLED InstaView, dándole un toque elegante al ambiente y transformando la cocina en un espacio expresivo e inspirador.

Para mejorar la experiencia culinaria, la gama de hornos LG SIGNATURE ofrece funciones como Gourmet AI, que utiliza una cámara con inteligencia artificial situada en el interior del horno para identificar más de 85 platos y seleccionar automáticamente los ajustes de cocción ideales. La función AI Browning supervisa el pan mientras se hornea y envía una notificación a través de la aplicación ThinQ cuando alcanza el nivel de cocción preestablecido. Las funciones conectadas al smartphone incluyen supervisión en tiempo real, un resumen en time-lapse después de la cocción y permiten compartir el contenido en las redes sociales con facilidad.

Una estética minimalista diseñada para integrarse con personalidad en el hogar

La nueva gama SIGNATURE se mantiene fiel a su identidad de diseño minimalista y refinado, una estética definida por elegantes líneas horizontales, detalles dorados y una meticulosa artesanía. Los nuevos productos combinan su diseño elegante con capacidad maximizada y un rendimiento mejorado impulsado por la inteligencia artificial.

LG presentará tres nuevas colecciones de diseño LG SIGNATURE —Seamless, Iconic y Tailored— que ofrecerán a los consumidores la libertad de elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades y estilo personal. Las nuevas líneas, fabricadas para cumplir con los más altos estándares de rendimiento, están acabadas en materiales atrevidos que refuerzan su presencia en el hogar. En base a este enfoque, LG tiene intención de ampliar sus clientes premium mediante el refuerzo de las estrategias específicas de cada región y acelerando el crecimiento en los mercados de gama alta a nivel mundial.

Además, LG SIGNATURE se integrará en espacios inmersivos en colaboración con la marca italiana de muebles de alta gama Poliform, demostrando cómo los electrodomésticos armonizan con los interiores de lujo para ofrecer soluciones de vida premium cuidadosamente sincronizadas.

Los visitantes de CES 2026 podrán conocer las novedades de la renovada gama LG SIGNATURE en el stand de LG (n.º 15004, Centro de Convenciones de Las Vegas), del 6 al 9 de enero.

1) La precisión de la respuesta puede variar en función de la información introducida por el usuario y las condiciones de funcionamiento.

2) Los resultados del reconocimiento pueden variar en función del tipo de alimento y su ubicación.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

