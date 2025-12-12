Durante la campaña de Navidad se produce un aumento masivo de las ventas y la necesidad de obtener un buen servicio postventa crece entre los consumidores. En este contexto, LG ha reforzado dicho servicio priorizando la rapidez y la atención directa. Este incremento de consumo viene acompañado de más consultas y reclamaciones sobre garantías, según las organizaciones de consumidores.

Bajo este marco, la compañía ha mantenido su "Garantía de por vida" en casi todos sus electrodomésticos. En campañas de gran volumen como Navidad, LG ha potenciado su capacidad logística y técnica para garantizar que cada compra llegue al cliente instalada y lista para usar, sin esperas, ni complicaciones.

La atención al cliente se ha convertido en una importante palanca en la decisión de compra y fidelización del consumidor en un sector tan competitivo como el de la electrónica de consumo, y la compañía ha logrado crear un servicio pensado para ser realmente eficiente, resolutivo y centrado en el usuario.

LG destaca por su propuesta de valor, ofreciendo entrega e instalación online al 100% y liderando en garantías gratuitas y extendidas, incluyendo cobertura por daños accidentales. Es líder en televisores, frigoríficos y lavadoras, con una sólida oferta en accesorios y servicios de reparación. Además, proporciona soluciones directas post-garantía en el 92% de los casos, con precios transparentes, posicionándose como la mejor opción en una época tan exigente para el consumidor como es la Navidad.

En este enlace puedes descargar clips de vídeo con información y declaraciones de Anais Moreno, directora de Marketing de LG España, y Susana Fernández, responsable de Demand Planning en LG España.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor Del Cura