CES 2026 LG PRESENTARÁ UNA TECNOLOGÍA DE MOVILIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN IMPULSADA POR IA GENERATIVA

La compañía establece nuevos estándares para los vehículos definidos por IA a través de modelos avanzados de esta tecnología y de la computación de alto rendimiento de la plataforma Snapdragon Cockpit Elite

Seúl, 11 de diciembre de 2025 – LG Electronics (LG), líder mundial en tecnologías de movilidad, presentará su nueva plataforma AI Cabin en el CES 2026 de Las Vegas (del 6 al 9 de enero). Diseñada para funcionar en sistemas informáticos de alto rendimiento (HPC) para automóviles, esta innovadora solución para vehículos aprovecha la inteligencia artificial generativa (IA) y cuenta con la tecnología Snapdragon® Cockpit™ Elite de Qualcomm Technologies, Inc.

“Basándonos en nuestra tecnología probada y en la confianza global que nos avala, ampliamos nuestras alianzas con socios innovadores como Qualcomm Technologies para impulsar la movilidad del futuro de los SDV (vehículos definidos por software) a los AIDV (vehículos definidos por IA)”, afirmó Eun Seok-hyun, presidente de la división LG Vehicle Solution. “Con la plataforma AI Cabin, estamos creando una movilidad que no solo comprende a los conductores, sino que responde de forma proactiva a sus necesidades y preferencias, haciendo que cada viaje sea una experiencia única y personal”.

LG presentará por primera vez la plataforma AI Cabin en una exposición privada durante la próxima edición de CES, donde los invitados podrán probar una cabina digital con la plataforma AI Cabin y ver un avance del vehículo definido por IA (AIDV), un nuevo paradigma de movilidad que va más allá del vehículo definido por software (SDV).

La plataforma AI Cabin aplica modelos de IA generativa, como modelos de lenguaje visual (VLM), modelos de lenguaje grandes (LLM) y modelos de generación de imágenes, al sistema de infoentretenimiento para vehículos (IVI) de LG, lo que abre la puerta a una nueva era de experiencias de conducción inteligentes y sensibles al contexto.

Aprovechando las capacidades de cálculo de alto rendimiento que ofrece Snapdragon Cockpit Elite, todos los cálculos de IA se procesan en el dispositivo y dentro del vehículo, lo que elimina la necesidad de comunicarse con servidores externos. Esto permite un funcionamiento en tiempo real más estable, al tiempo que mejora la privacidad y la seguridad de los datos al eliminar las vulnerabilidades relacionadas con la nube.

La plataforma AI Cabin analiza el entorno de conducción y el estado del conductor utilizando datos de cámaras internas y externas del vehículo, lo que permite ofrecer asistencia personalizada en tiempo real. Por ejemplo, si un vehículo cercano comienza a adelantar y el sistema detecta que el conductor aún no lo ha notado, la plataforma puede emitir de forma proactiva una alerta personalizada: “Hay un coche incorporándose delante. Mantenga la vista en la carretera y conduzca con precaución”.

Además, la plataforma admite la generación de interfaces de usuario de infoentretenimiento personalizadas que se adaptan a las condiciones externas. Por ejemplo, si el conductor está escuchando música en una noche nevada, el sistema puede generar un fondo adecuado para la pantalla de reproducción de música, como nieve cayendo entre las farolas o un pueblo decorado festivamente, y ofrecer sugerencias contextuales como: “Una bonita noche de nieve. ¿Te recomiendo algunas canciones con temática invernal?”.

A principios de este año, en el CES 2025, LG y Qualcomm Technologies destacaron su colaboración continua con la presentación de la plataforma HPC, una solución informática de alto rendimiento que integra IVI (sistemas de infoentretenimiento en vehículos) y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en una única unidad de control. Basada en el sistema en chip (SoC) Snapdragon Ride™ Flex de Qualcomm Technologies, la plataforma consolida varias funciones del vehículo en un solo controlador, lo que le ha valido elogios por lograr un aumento tanto de la rentabilidad como del rendimiento.

