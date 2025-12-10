LG BUSINESS CLOUD: LA PLATAFORMA EN LA NUBE QUE CENTRALIZA EL DIGITAL SIGNAGE E IMPULSA AL CANAL DE INTEGRADORES

La nueva propuesta de la compañía agiliza la gestión de soluciones digitales de los profesionales del sector, reduce desplazamientos y ofrece un programa de formación y certificación que amplía el conocimiento sobre servicios recurrentes

Madrid, 10 de diciembre de 2025 –LG España ha puesto en marcha un programa de formación y certificación para integradores audiovisuales sobre LG Business Cloud, su plataforma en la nube que permite gestionar de forma centralizada todo el ecosistema de cartelería digital de LG, de manera sencilla, profesional y escalable. Desde la instalación inicial hasta el mantenimiento remoto, el sistema se controla desde un único punto, integrando productos y servicios digitales en una sola interfaz y simplificando el proceso técnico y administrativo para integradores y clientes finales.

Un ecosistema cloud desde el primer momento

La experiencia con LG Business Cloud comienza en su plataforma online, donde el partner certificado de LG puede seleccionar la solución más adecuada para cada proyecto. Los profesionales acceden automáticamente a un entorno de trabajo funcional, sin necesidad de instalar software adicional. Esta simplicidad acelera los tiempos de implantación y facilita la escalabilidad de las instalaciones.

LG Business Cloud aporta herramientas reales para optimizar la operativa diaria: gestión remota de pantallas y contenidos, reducción de visitas técnicas y capacidad de ofrecer servicios recurrentes como soporte postventa, informes analíticos o nuevas fuentes de ingresos. Además, es una plataforma preparada para todo tipo de sectores: retail, entornos corporativos, hospitality, alquiler vacacional, etc.

Escalabilidad y adaptabilidad para cada cliente

Una de las grandes ventajas de LG Business Cloud es su estructura modular. En el caso de SuperSign Cloud, existen diferentes versiones (Básica, Estándar, Premium y Art Service) que permiten escalar cada proyecto según las necesidades y el presupuesto del cliente. Esto abre la puerta a soluciones más personalizadas y al crecimiento progresivo de las instalaciones, tanto desde el punto de vista técnico como comercial.

Las herramientas más destacadas son:

LG ConnectedCare: Servicio técnico desde la nube. Aplicable a productos de la gama de Signage —incluyendo video walls, pantallas de alto brillo o pantallas interactivas—, soluciones LED y soluciones OLED. Permite detectar fallos técnicos a distancia, cambiar configuraciones remotamente y mantener múltiples dispositivos desde una única consola, minimizando desplazamientos y maximizando la eficiencia operativa, un sistema orientado totalmente a la monitorización y control de tus dispositivos.

SuperSign Cloud: Centrada en la creación y distribución de contenidos. Esta herramienta permite controlar pantallas a distancia, programar contenidos mediante plantillas intuitivas y generar informes detallados.

LG ya ha celebrado varias jornadas de formación en España, que han permitido certificar a distintos integradores del sector. En 2026 se ampliará el rango de estas formaciones para abarcar todo el canal, donde se estima que existan alrededor de 800 integradores en España.

Expansión al sector hospitality con Pro:Centric y Pro:Centric Stay

LG tiene previsto extender la formación al canal a otras soluciones cloud orientadas al sector hospitality, como Pro:Centric Cloud y la plataforma especializada para alquiler vacacional LG Pro:Centric Stay. Esta solución web completa e integrada está diseñada específicamente para gestores de propiedades, permitiendo crear portales de Hotel TV personalizados centrados en el huésped, supervisar con facilidad los aspectos clave de cada alojamiento mediante la función de Property Manager y un panel de control, y gestionar de forma remota los distintos dispositivos instalados en la propiedad.

La plataforma facilita la personalización de mensajes de bienvenida, contenidos y la interfaz de la pantalla de Hotel TV profesional para reflejar la identidad de cada propiedad, y mejora el entretenimiento del huésped con acceso a LG Channels, incluyendo opciones de streaming y TV en directo.

LG Business Cloud no solo ofrece una solución técnica, sino una nueva forma de entender el servicio, poniendo a disposición del canal una herramienta potente y versátil, diseñada para impulsar su trabajo y el valor que entregan a cada cliente. Para el integrador, centralizar toda la operación en la nube implica menos tiempo en sitio, más control remoto, resolución ágil de incidencias y acceso a nuevas líneas de negocio como la publicidad o la analítica avanzada.

