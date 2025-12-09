LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS LED DE LG DESLUMBRAN EN EL MAYOR ESTUDIO DE PRODUCCIÓN VIRTUAL SURCOREANO

LG redefine la creación de contenido en StudioCube, usando innovaciones avanzadas de calidad broadcast y ofreciendo una captura impecable en cámara

Seúl, 9 de diciembre de 2025 – LG Electronics (LG) ha anunciado que su innovadora solución LED para producción virtual (VP) ya está en funcionamiento en Studio V, un avanzado set inaugurado recientemente dentro de StudioCube, en Daejeon (Corea del Sur). Considerado el mayor complejo público de rodaje del país, StudioCube amplía ahora sus capacidades con Studio V, que se posiciona entre los estudios de producción virtual más grandes del mundo. Esta nueva instalación consolida el creciente impulso de Corea en la creación de contenido de última generación y refuerza su presencia en el mercado global del entretenimiento.

“La producción virtual está redefiniendo el futuro de la creación de contenidos, y en LG estamos comprometidos a impulsar esta transformación”, afirmó Nicolas Min, responsable del área Information Display Business en la división LG Media Entertainment Solution. “Studio V ofrece un entorno de primera clase que marca un nuevo referente en producción inmersiva, permitiendo que el K‑content amplíe su alcance e impacto a nivel verdaderamente global. Continuaremos invirtiendo en innovación sostenible y en alianzas estratégicas que incrementen la eficiencia de producción y proporcionen más capacidades a los creadores en todo el mundo”.

Studio V: Un nuevo referente en producción virtual a gran escala

Diseñado específicamente para el cine de alto nivel y entornos virtuales inmersivos, Studio V cuenta con una imponente pared principal de pantallas LED con forma de “J”, que alcanza hasta 8 metros de altura y 60 metros de ancho. Para adaptarse a distintas necesidades de rodaje, el espacio incorpora un techo ajustable en altura y paneles laterales móviles. El sistema de techo está compuesto por tres secciones LED motorizadas e independientes, capaces de desplazarse verticalmente y realizar movimientos de inclinación, lo que ofrece una flexibilidad excepcional en la creación de escenarios.

En el núcleo del espacio LED de Studio V se encuentra la solución VP LED desarrollada por LG específicamente para producción virtual (modelo LBCJ026). Este sistema está diseñado para ofrecer un rendimiento de calidad broadcast, con una frecuencia de refresco de 7.680 Hz y estructura de escaneo 1/8, lo que reduce al mínimo efectos visuales como el parpadeo y garantiza una captura impecable por parte de las cámaras.

La pantalla alcanza una cobertura del 99,07 % del espacio de color DCI‑P3, ofrece negros profundos, compatibilidad con HDR de alto nivel y reproduce entornos digitales con un realismo y una fidelidad excepcionales. Sus módulos ultraligeros, de solo 5,9 kilogramos, integran sistemas de bloqueo de precisión que permiten ajustar la curvatura de forma suave en un rango de ‑5° a +10°.

Para dar soporte a todo el flujo de trabajo de creación de contenidos, el portafolio de LG incluye también los monitores profesionales LG OLED Pro, ampliamente utilizados en producción, corrección de color y postproducción gracias a su extraordinaria precisión y consistencia cromática.

Un entorno integrado y preparado para la producción

Para lograr un entorno totalmente integrado para la producción, LG ha trabajado en estrecha colaboración con Brompton Technology, líder global en procesamiento de vídeo para pantallas LED. Gracias a la optimización conjunta de la arquitectura del sistema, la calibración de color y el rendimiento de renderizado en tiempo real, esta alianza garantiza una sincronización perfecta entre las pantallas LED y los procesadores de vídeo. El resultado es que Studio V cumple con los estándares internacionales de broadcast y se integra de forma fluida con el equipamiento de producción habitual del sector.

Más allá de la excelencia técnica, la producción virtual con tecnología LED aporta importantes beneficios medioambientales y operativos. Al sustituir grandes escenarios físicos por entornos 3D generados en tiempo real, esta innovación reduce de forma significativa el desperdicio de materiales y las emisiones de carbono. Además, ofrece ventajas en el set como la visualización inmediata de las escenas y la posibilidad de acelerar los tiempos de rodaje, logrando calendarios de producción más ágiles y eficientes.

Impulsando el futuro de la creación de contenidos inmersivos

LG continúa reforzando su liderazgo en tecnología de producción virtual (VP) combinando décadas de innovación en pantallas con experiencia práctica en entornos de rodaje. En su sede central de Norteamérica, situada en Nueva Jersey, la compañía opera su propio estudio de VP equipado con la pantalla LG MAGNIT micro LED, donde produce contenido comercial en colaboración con su agencia creativa interna global HSAD. Esta participación directa en flujos reales de producción aporta valiosos conocimientos que nutren la mejora continua de la tecnología de VP de LG.

