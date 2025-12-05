LG XBOOM HACE VIBRAR LA FMS EN EL ROIG ARENA 

La compañía refuerza su apuesta por la cultura urbana con el apoyo al freestyler Gazir en un espectáculo que contará con el xboom La Bestia como altavoz oficial y la calidad de imagen excepcional de las pantallas LG del Roig Arena

Valencia, 5 de diciembre de 2025 – LG xboom, como partner oficial de la Jornada 1 de la FMS World Series 2025, vuelve a encender la escena del freestyle en el inicio de la nueva temporada. La competición arranca hoy en el Roig Arena con varios talentos de la disciplina dando batalla con sus mejores rimas. Como parte de esta alianza con la Comunidad Urban Roosters, LG xboom mostrará su apoyo al freestyler Gazir, uno de los talentos jóvenes más influyentes del circuito, cuyo ingenio y frescura representan el optimismo valiente de la filosofía Life’s Good de LG.

“La colaboración con FMS reafirma el compromiso de LG con la música urbana”, afirma Ana Herranz, AV Marketing Manager de LG España. “Nuestras soluciones tecnológicas más avanzadas nos permiten ofrecer al público del Roig Arena una experiencia totalmente Life’s Good, combinando el sonido de LG xboom La Bestia, altavoz oficial del evento, y la innovación de nuestras pantallas, a la altura de los mejores talentos del freestyle”.

LG consolida con este apoyo su compromiso con la cultura urbana y el entretenimiento digital en el Roig Arena, un recinto tecnológicamente de referencia gracias a la instalación de pantallas de última generación y el mayor videomarcador de Europa. Esta esperada Jornada 1 de la FMS World Series aspira a lograr el lleno absoluto con 13.000 asistentes, y se retransmitirá en streaming a través del canal de YouTube de Urban Roosters, asegurando una repercusión masiva en redes sociales. El Roig Arena ofrece una experiencia audiovisual de primer nivel para el público presente y quienes sigan el evento online, integrando imagen y sonido de forma inmersiva para acompañar cada rima y cada respuesta.

El sonido que demanda esta cita tan especial del freestyle encuentra en el dispositivo LG xboom La Bestia, el altavoz oficial de la competición, su compañero ideal para llevar la fiesta tanto a interiores como a exteriores. Este altavoz ofrece un sonido nítido con 1.000 vatios de potencia, diseño moderno, y total portabilidad y autonomía. Además, LG dará nombre a una de las batallas más importantes de la jornada, la esperada Zasko vs Gazir, reforzando su papel como motor del ritmo y la energía en el escenario.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

