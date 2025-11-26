MICROSOFT SE UNE A LG EN SU PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE POSIDONIA OCEÁNICA

La compañía tecnológica se suma a una de las líneas de acción del proyecto Smart Green Seas que LG impulsa en colaboración con la Asociación Vellmarí, que ya ha conseguido recuperar más de 63.000 plántulas entre Ibiza y Formentera

Pie de foto: De izquierda a derecha, Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG España, Manu San Félix, Fundador de la Asociación Vellmarí y Paco Salcedo, presidente de Microsoft España.

Madrid, 2 de diciembre de 2025 - LG anuncia la adhesión de Microsoft al proyecto Smart Green Seas para impulsar y escalar la restauración de praderas de Posidonia oceánica en el Mediterráneo en colaboración con la Asociación Vellmarí.

Microsoft apoyará el trabajo de Vellmarí —que ya ha logrado plantar más de 63.000 plantas de posidonia— y trabajará con LG y la Asociación en el desarrollo de casos de uso que apliquen inteligencia artificial y análisis avanzado de datos al servicio de la conservación y la recuperación de esta planta acuática.

Con la firma de Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, y Jaime de Jaraíz, CEO de LG España, Smart Green Seas refuerza su red de aliados para impulsar acciones basadas en la Sostenibilidad 2.0, en este caso para ayudar a recuperar ecosistemas marinos, resaltando así la importancia del trabajo conjunto para proteger el planeta y construir un futuro mejor.

“La colaboración de Microsoft permite llevar esta iniciativa de Smart Green Seas a una nueva fase: sumamos innovación y una visión compartida para impulsar la labor de la Asociación Vellmarí en la restauración de Posidonia oceánica. El papel de las empresas es esencial para poner en marcha y desarrollar soluciones y, cuando unimos fuerzas, avanzamos más rápido”, afirma Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG España.

“Desde Microsoft, ponemos todo nuestro potencial tecnológico al servicio del proyecto Smart Green Seas y de su socio técnico, la Asociación Vellmarí, con el objetivo de acelerar la recuperación y protección de la Posidonia oceánica, una planta fundamental para el equilibrio del ecosistema mediterráneo”, asegura Paco Salcedo, presidente de Microsoft España. “Es un orgullo colaborar con compañías como LG, con quienes compartimos valores y visión, y sumarnos a su modelo de Sostenibilidad 2.0 para impulsar juntos un futuro más sostenible”.

La colaboración se inspira en experiencias previas exitosas de Microsoft, como el proyecto SPARROW, una innovadora herramienta de inteligencia artificial desarrollada para medir y proteger la biodiversidad de la Tierra en los lugares más remotos. SPARROW ha demostrado cómo la tecnología puede ser aplicada de forma colaborativa y escalable para maximizar el impacto en la conservación de ecosistemas, y ese mismo enfoque de código abierto es el que Smart Green Seas quiere trasladar al Mediterráneo para potenciar la restauración de la posidonia que lleva a cabo Vellmarí, liderada por el reconocido biólogo marino Manu San Félix.

