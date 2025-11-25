LG REFUERZA SU ATENCIÓN AL CLIENTE EN ÉPOCAS DE ALTA DEMANDA: ASISTENCIA DIRECTA Y RESOLUCIÓN ÁGIL

LG destaca por su liderazgo en servicio técnico frente a sus competidores, un valor clave en épocas de gran actividad de consumo y disfrute de dispositivos electrónicos

La compañía demuestra su alta capacidad de respuesta con un 87% de incidencias solucionadas en la primera llamada, o la entrega e instalación en compras online en el 100% de los casos, frente al 43% del mercado

Madrid, 25 de noviembre de 2025 – Los momentos de mayor actividad en el consumo, como Black Friday y Navidad, ponen a prueba no solo la calidad de los dispositivos, sino también la eficacia del servicio de atención al cliente. En estas fechas, garantizar soporte rápido y soluciones efectivas se convierte en un elemento clave para diferenciarse en un mercado altamente competitivo. La apuesta de LG por una atención postventa excepcional, refrendada por un estudio comparativo con otras marcas competidoras, asegura que el usuario disfrute de su tecnología sin contratiempos.

El análisis, realizado por la consultora Punto de Fuga, evaluó a los principales fabricantes de televisores y electrodomésticos en España, para situar a LG como empresa líder en servicio técnico. Basado en la técnica de mystery shopping telefónico(1) y la medición de 30 indicadores clave, el estudio se centra en tres categorías de producto: televisores, frigoríficos y lavadoras.

Servicio líder en momentos de máxima exigencia

Black Friday y Navidad son periodos en los que los hogares españoles multiplican el uso de sus dispositivos. Televisores que permanecen encendidos horas para compartir contenidos, electrodomésticos trabajando a pleno rendimiento para preparar comidas y conservar alimentos, lavadoras eliminando grandes volúmenes de ropa tras reuniones familiares, y sistemas de climatización adaptando cada espacio para mejorar el confort.

Según se desprende del estudio mencionado, la marca destaca por su alta capacidad resolutiva, con un 87% de incidencias solucionadas en la primera llamada (frente al 57% de la competencia), un sistema de seguimiento de reparaciones disponible en el 67% de los casos (vs. 17%) y tiempos de respuesta muy competitivos, con una media de 51 segundos. Todo ello se traduce en atención más ágil, transparente y eficaz cuando más se necesita.

Además, LG sobresale por la amplitud y calidad de su propuesta de valor: ofrece entrega e instalación en compras online en el 100% de los casos (frente al 43% del mercado), lidera en garantías gratuitas y extensiones —incluyendo cobertura por daños accidentales y plazos superiores a los de la competencia— y mantiene su liderazgo en televisores, frigoríficos y lavadoras, con especial fortaleza en accesorios, garantías y servicios de reparación. Incluso fuera de garantía, aporta soluciones directas en el 92% de los casos (vs. 62%), con precios transparentes y sin derivaciones a terceros, consolidándose como la mejor opción en Black Friday y Navidad.

Además de estos resultados cuantitativos, el informe subraya la facilidad para acceder al servicio de la compañía a través de diversos canales, la comunicación clara y comprensiva, la especialización técnica del personal en televisores, frigoríficos y lavadoras, y la capacidad de ofrecer servicios adicionales que hacen que la experiencia sea sencilla de principio a fin.

Soluciones eficaces y transparencia en materia de garantías

En materia de garantías, LG destaca por su capacidad para informar con precisión sobre la cobertura de los productos, ofrecer extensiones de garantía —incluidas opciones frente a daños accidentales— y dar soluciones incluso para problemas técnicos fuera de garantía. La marca también es reconocida por su transparencia en el seguimiento de reparaciones, permitiendo confirmar solicitudes y consultar su estado de forma sencilla. Además, la compañía, bajo la premisa de que el producto que más dura es el más sostenible, aplica la Garantía de por vida a una serie de productos (televisores, lavadoras, frigoríficos y climatización).

En un mercado donde los consumidores demandan cada vez más fiabilidad, rapidez y cercanía, LG se posiciona como un aliado imprescindible para disfrutar de la tecnología sin preocupaciones. La combinación de productos innovadores y un servicio postventa reconocido por su liderazgo convierte a la marca en la opción preferida para quienes valoran no solo el rendimiento, sino también la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, habrá un equipo preparado para responder. Esta temporada de Black Friday y Navidad, LG reafirma que elegir bien no es solo cuestión de prestaciones: también es apostar por la confianza.

[1] 100 llamadas telefónicas a los servicios de atención al cliente de estas marcas, siguiendo un guión predefinido y evaluando 30 indicadores clave de rendimiento.

