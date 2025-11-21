LG OLED Y J.A. BAYONA REDEFINEN LA EXPERIENCIA DEL CINE EN CASA A TRAVÉS DEL ÚNICO NEGRO Y BLANCO PURO

La tecnología OLED de LG, líder en el mercado durante los últimos 12 años, ofrece la máxima innovación y calidad para que el espectador sienta y viva las películas tal y como son concebidas por sus creadores

Madrid, 21 de noviembre de 2025 – En un coloquio en el centro de Madrid, LG ha compartido con el director de cine Juan Antonio Bayona la importancia de mostrar las historias del cine con toda su pureza visual y experiencial, algo que es posible a través de los televisores de LG OLED. La innovación, la pureza del negro y del blanco, y el compromiso con la calidad de imagen, convierten esta tecnología en la referencia para disfrutar de las películas tal y como fueron ideadas.

En el corazón de la excelencia de la tecnología LG OLED está la reproducción del único negro puro — que ofrece contraste infinito y realismo inmersivo — y, ahora, también del único blanco puro, gracias al exclusivo cuarto subpíxel blanco de LG. Esta combinación permite a los espectadores apreciar todas las tonalidades, texturas y reflejos con la fidelidad que demandan los cineastas, y disfrutar de las obras de directores como Bayona tal y como fueron concebidas, con la máxima calidad de imagen, que no admite matices, y manteniendo tanto la nitidez y el brillo como la pureza y viveza de los colores.

J.A. Bayona, referente internacional con títulos como “El Orfanato” y “La Sociedad de la Nieve”, entre otros, comparte misión con LG OLED. En su cine, el negro es un lenguaje narrativo para crear atmósfera y misterio, mientras que el blanco tiene un protagonismo absoluto para narrar la historia de los supervivientes de los Andes. Ambos tienen una total y absoluta importancia. “El negro es el lienzo sobre el que nace la imagen. El negro puro es el lienzo perfecto sobre el que crear la luz y ésta ilumina toda la gama de colores”, afirma el director. “En La Sociedad de la Nieve, trabajar el blanco fue un reto, con toda su gama infinita de texturas, brillos y sombras. La tecnología LG OLED permite disfrutar todos esos matices en casa tal y como los trabajamos durante el rodaje y la post-producción de la película”.

“En LG, la innovación constante es parte de nuestro ADN, pero también lo es el deseo de que el cine se viva en casa con la misma intensidad que en una sala. Nuestra colaboración con J.A. Bayona refuerza aún esta misión, ayudándonos a trasladar la espectacularidad y la emoción de sus producciones al hogar, para que el espectador las disfrute como si estuviera en la misma premiere”, asegura Anaís Moreno, directora de Marketing de consumo en LG Electronics España.

Innovación LG OLED desde hace más de 12 años

Desde 2013, LG ha sido pionera en la tecnología OLED con hitos como el primer televisor OLED curvo, ultrafino, flexible y enrollable o la OLED T, el primer televisor OLED 4K transparente e inalámbrico del mundo. Hoy, la compañía mantiene el liderazgo mundial con el 80% de los paneles OLED del mercado y la primera posición en cuota de TV Premium, además de ser el primer fabricante en Europa en superar los diez millones de televisores OLED vendidos.

Con cinco centros globales de I+D y 35.000 profesionales creando la tecnología más avanzada, los tres pilares de LG — innovación, calidad y durabilidad, eficiencia y sostenibilidad — se traducen en beneficios reales: la mejor calidad de imagen; el mejor sistema operativo, webOS, que ofrece una experiencia personalizada gracias a la inteligencia artificial y se renueva gratis durante los próximos cinco años para estrenar Smart TV cada año; y un servicio al cliente número uno en España, que acompaña en todo momento.

Por eso, la propuesta de LG no compite solo en precio, sino en credibilidad, confianza y rendimiento a largo plazo.

