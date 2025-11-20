LG SE ALÍA CON AMAZON PARA LA CESIÓN DE LICENCIAS DE PATENTES ESENCIALES EN ESTÁNDARES DE WI-FI 

La alianza, con la que Amazon podrá incorporar las SEP Wi-Fi de LG en sus dispositivos, pone en valor el liderazgo global de la compañía coreana en el desarrollo de innovaciones en conectividad

Seúl, 20 de noviembre de 2025 – LG Electronics ha firmado un acuerdo de licencia de patentes con Amazon para la concesión del uso de sus Patentes Esenciales Estándar (SEP) de Wi‑Fi a la compañía norteamericana. En virtud de este acuerdo, Amazon podrá incorporar las SEP de Wi‑Fi de LG en productos con conectividad Wi‑Fi, incluidos los dispositivos Echo, los Fire TV Stick y las tabletas Fire.

Las SEP son patentes fundamentales que deben implementarse al aplicar un estándar técnico internacional; es decir, cualquier producto que utilice ese estándar inevitablemente se apoya en la tecnología patentada. Cuando una tecnología es adoptada como estándar internacional por organizaciones de estandarización globales, las empresas de todo el mundo la incorporan a sus productos. El reconocimiento como SEP refleja tanto la contribución al avance de toda la industria como su valor tecnológico. En la actualidad LG mantiene conversaciones de licencia de SEP de Wi‑Fi con varias compañías globales que emplean tecnologías basadas en estándares Wi‑Fi.

“El acuerdo con Amazon refuerza aún más el liderazgo tecnológico y la credibilidad de LG en el ámbito global de estos estándares”, afirma Cho Hwi‑jae, responsable del Centro de Propiedad Intelectual de LG. “Seguiremos impulsando la innovación en todo el mundo apoyándonos en nuestra competitividad líder en patentes”.

LG posee uno de los catálogos de patentes más sólidos del mundo en campos clave de tecnologías de estándares, incluidas las comunicaciones móviles, Wi‑Fi, radiodifusión y códecs. Al cierre del primer semestre de este año, LG contaba con 97.880 patentes registradas a nivel mundial, de las cuales cerca de la mitad están relacionadas con estándares de Wi-fi*. Las tecnologías innovadoras y patentadas de la compañía, aplicadas en productos insignia como televisores OLED, lavadoras y frigoríficos, siguen reforzando su competitividad global.

De cara al futuro, LG busca impulsar aún más su liderazgo en patentes en áreas tecnológicas emergentes como las comunicaciones móviles 6G, las comunicaciones vehículo‑a‑todo (V2X), la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica. En su negocio de soluciones para vehículos, LG también ha sido reconocida por su liderazgo en tecnologías de realidad aumentada (RA), obteniendo máximos galardones por su patente pionera de navegación en RA.

Desde 2022, LG ha incluido formalmente la concesión de licencias de patentes y otros derechos de propiedad intelectual en sus estatutos corporativos, acelerando los esfuerzos por construir valor sostenible mediante la innovación impulsada por la propiedad intelectual.

# # #

* Según el informe semestral de LG Electronics de 2025, la empresa posee 26.762 patentes nacionales y 71.118 patentes internacionales. (Fuente: Relaciones con los inversores de LG Electronics – Lista de divulgación).

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Daniel Conti