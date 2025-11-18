LG MUESTRA SU LIDERAZGO EN LA FERIA DE CLIMATIZACIÓN C&R CON INNOVACIÓN, EFICIENCIA Y SERVICIO Nº1

La marca coreana presenta soluciones tecnológicas que refuerzan su posición en el sector, ofreciendo un servicio al cliente líder en España y garantía de por vida en sus aires acondicionados domésticos

Madrid, 18 de noviembre de 2025 – LG presenta en la Feria de Climatización C&R sus nuevas soluciones de productos y servicios para el sector, reforzando su apuesta por la aerotermia como la alternativa más eficiente, sostenible y rentable para cualquier tipo de proyecto y época del año. Además, en esta edición la compañía ha anunciado la Garantía de por Vida que incluirán determinados productos de su gama doméstica, además de mostrar su liderazgo en servicio al cliente en España.

LG consolida su aerotermia como una solución de climatización integral que produce calefacción y refrigeración y agua caliente sanitaria sin consumir combustibles fósiles, reduciendo notablemente el consumo energético y las emisiones. El portfolio de la compañía abarca soluciones de aerotermia para todo tipo de proyectos, desde viviendas unifamiliares con Therma V R290 y sus diferentes opciones de unidades interiores, hasta bombas de calor aire-agua R32 100% inverter para edificios que requieran grandes potencias.

Productos inteligentes que impulsan la eficiencia

Entre los productos más interesantes de climatización que estarán expuestos en la Feria destaca el equipo de aerotermia de gran potencia Multi V i R32, que utiliza gas de bajo impacto medioambiental, mejora la eficiencia y seguridad del sistema y facilita el cumplimiento de las restricciones de gases fluorados a partir de 2029. Además de mantener un funcionamiento inteligente, eficiente y silencioso, la solución refuerza la seguridad tanto en configuraciones de bomba de calor como de recuperación de calor gracias a un sensor R32 independiente instalado en las estancias.

Los asistentes a C&R podrán conocer también las bombas de calor aire-agua con compresor Inverter Scroll y refrigerante R32, solución de última generación para la descarbonización de edificios que combina alta eficiencia energética, fiabilidad operativa. control inteligente y máxima durabilidad.

En cuanto a soluciones de aerotermia residencial, se exponen, además de la mencionada Therma V R290, las soluciones de aerotermia híbrida con Multi V S. La combinación de la unidad exterior de VRF con hidrokit y unidades interiores de expansión directa proporciona una alta eficiencia sin sacrificar el confort incluso en condiciones climáticas exigentes.

Los equipos de aire acondicionado residencial, con la máxima eficiencia y durabilidad, completan la gama de soluciones que pueden verse en el stand. LG ArtCool Gallery LCD o LG DualCool AI Air son dos ejemplos que combinan la tecnología avanzada de climatización con un diseño elegante y moderno que se integra a la perfección en cualquier espacio. Las funciones inteligentes de estos dispositivos permiten a los usuarios ajustar y adaptar el flujo de aire según sus preferencias para un consumo más eficiente, así como controlar el gasto y limitar el consumo a través de la app ThinQ.

LG, marca número uno en servicio al cliente en España

Al liderazgo en el desarrollo de soluciones de climatización innovadoras y eficientes, LG le suma su posición como la marca número uno en servicio al cliente en España, conclusión extraída de un estudio de la consultora Punto de Fuga, basado en experiencias de mystery shopping telefónico. Este liderazgo refleja la capacidad resolutiva, la excelencia en la comunicación y la amplitud de servicios de la marca, que sitúan al usuario en el centro y garantizan un acompañamiento postventa diferencial.

Durante la Feria, la compañía ha anunciado Garantía de por Vida en el compresor Dual Inverter de su cama de aire acondicionado doméstico tanto en 1x1 como en Multi Split. Esta iniciativa, bajo la premisa de que el producto que más dura es el más sostenible, refuerza el compromiso de LG con la durabilidad, la fiabilidad y la sostenibilidad, aportando tranquilidad adicional a clientes y profesionales.

