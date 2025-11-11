LG TRANSFORMA LA EXPERIENCIA DEL AFICIONADO DEL BASKONIA CON UN INNOVADOR VIDEOMARCADOR 360º 

La compañía refuerza su papel como partner tecnológico de referencia para arenas y recintos deportivos con la instalación de una solución LED de última generación en el Buesa Arena

Madrid, 11 de noviembre de 2025 – LG ha llevado la experiencia del aficionado del Baskonia en el Buesa Arena a un nuevo nivel con la instalación de un videomarcador octogonal de 360 grados que sitúa al recinto entre los más avanzados del deporte europeo. Como partner tecnológico, LG lidera una transformación que combina innovación, calidad de imagen y diseño inmersivo, marcando un estándar para arenas y pabellones que buscan maximizar el espectáculo y la conexión con sus seguidores.

“En LG creemos firmemente que la tecnología tiene el poder de transformar la forma en que vivimos el deporte”, afirma Luis Guerra, responsable de Operaciones Especiales & Partnerships & Relaciones Institucionales de LG España. “Con la instalación de este nuevo videomarcador en el Buesa Arena, llevamos la experiencia del aficionado a un nuevo nivel, combinando innovación, calidad de imagen y emoción en cada instante del partido”.

El nuevo sistema LED de LG, modelo LSBC039, ofrece una superficie total de 144 m², un pixel pitch de 3,9 mm y un brillo de 1.000 nits. Su configuración octogonal, construida con paneles LED ingleteados que evitan los cortes de 90º, asegura una continuidad visual impecable, mientras que la visualización completa de 360º proporciona una experiencia inmersiva y homogénea desde cualquier punto del pabellón.

Este proyecto consolida el compromiso de LG con la innovación aplicada al deporte y demuestra el potencial de sus soluciones de pantallas profesionales para transformar recintos de múltiples usos. Además de elevar el espectáculo en los partidos de baloncesto, la infraestructura visual de primer nivel amplía la versatilidad del Buesa Arena para acoger eventos de diferente naturaleza con una puesta en escena impactante.

La colaboración con Baskonia refuerza una alianza estratégica orientada a mejorar de forma constante la experiencia del aficionado y a situar a los recintos deportivos en la vanguardia tecnológica, como es el caso de casi el 80% de los estadios de fútbol de España, o el Roig Arena en Valencia, coronado con el videomarcador con mayor resolución de Europa. Con iniciativas como esta, LG se posiciona como el aliado tecnológico que ayuda a clubes, ligas y organizadores a llevar sus arenas a otro nivel, con soluciones de alto rendimiento diseñadas para emocionar y conectar.

