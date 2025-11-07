LOS INNOVATION AWARDS CES 2026 RECONOCEN LA CALIDAD DE IMAGEN, LA CIBERSEGURIDAD Y LAS FUNCIONES INTELIGENTES DE LG OLED Y WEBOS

La compañía ha sido premiada en diversas categorías por sus innovaciones para crear un entorno del hogar inteligente seguro y conectado, incluidas dos prestigiosas distinciones Best of Innovation

Madrid, 7 de noviembre de 2025 – LG Electronics (LG) ha sido galardonada con numerosos premios CES® 2026 Innovation Awards, entre los que se incluyen dos distinciones Best of Innovation, lo que reafirma su liderazgo en soluciones inteligentes de última generación y su excelencia en tecnología de pantallas.

Los premios Innovation Awards, otorgados anualmente por la Consumer Technology Association (CTA) antes de CES, la feria de electrónica de consumo e IT más relevante del mundo, reconocen los productos y servicios innovadores que impulsan el futuro de la tecnología y el diseño.

Los galardones recibidos por LG abarcan múltiples categorías de productos, destacando sus televisores y monitores OLED, que han obtenido en esta ocasión cinco premios a la innovación en las categorías de imagen, juegos y e-Sports, y hardware y componentes informáticos. A la cabeza de la gama galardonada se encuentra el LG SIGNATURE OLED T, que recibió el premio Best of Innovation en la categoría de imagen. Este reconocimiento subraya el liderazgo de LG en la tecnología OLED y su compromiso con ofrecer nuevas experiencias al usuario.

Los televisores OLED de LG recibirán en 2026 por cuarto año consecutivo el premio Best of Innovation. Este hito da continuidad a una excepcional racha de premios recibidos anteriormente por productos de la compañía: el LG OLED evo, con una nueva tecnología de mejora del brillo (2025); el primer televisor OLED inalámbrico de LG (2024); y el televisor OLED flexible para juegos, LG OLED Flex (2023). En 2026, el primer televisor verdaderamente inalámbrico y transparente del mundo, el LG SIGNATURE OLED T, continúa este legado de innovación en la cima de la industria de los televisores.

El LG SIGNATURE OLED T redefine la experiencia visual con una impresionante pantalla OLED transparente de 77 pulgadas, una resolución 4K (3840 x 2160) ultra nítida y la tecnología de transmisión AV inalámbrica de LG. La combinación de diseño innovador y rendimiento inigualable establece un nuevo punto de referencia en cuanto a diseño inmersivo. El mes pasado, el OLED T atrajo la atención mundial en la Cumbre de Directores Ejecutivos de la APEC Corea 2025, en Gyeongju, donde LG creó una lámpara de araña cinética utilizando 28 unidades del televisor transparente, una llamativa muestra de la visión de LG para la innovación futura en pantallas.

LG webOS, reconocido por segundo año consecutivo por su ciberseguridad

El sistema operativo webOS de LG para Smart TV, un pilar fundamental del negocio de servicios basados en plataformas de la compañía, obtuvo este año un doble reconocimiento con los premios a la innovación en las categorías de inteligencia artificial y ciberseguridad. LG webOS ha sido galardonada en la categoría de ciberseguridad por segundo año consecutivo, lo que refuerza su reputación como plataforma de entretenimiento segura e inteligente.

En la categoría de electrodomésticos, la nueva estación de aspiradora robotizada integrada de LG recibió un premio a la innovación por su ingenioso diseño integrado y su avanzada funcionalidad. Oculta a la vista cuando no se utiliza, la estación puede instalarse en espacios infrautilizados, como debajo de los fregaderos de la cocina o detrás de las puertas. Cuenta con el primer sistema de limpieza a vapor del mundo aplicado tanto al robot aspirador como a la estación, lo que mejora el rendimiento de la limpieza y la gestión de la higiene doméstica.

Otros productos de LG reconocidos en los Innovation Awards CES 2026 incluyen el televisor LCD premium con tecnología Micro RGB; el LG StanbyME 2, Smart TV portátil de última generación; y el monitor profesional LG UltraFine evo 6K, la primera pantalla del mundo que admite tanto la resolución 6K (6144 × 3456) como la última interfaz Thunderbolt™ 5.

La lista completa y los detalles de los productos de LG galardonados en los premios CES 2026 Innovation Awards se darán a conocer en el CES 2026 de Las Vegas el 6 de enero de 2026.

