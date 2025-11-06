LG SE ASOCIA CON FLEX PARA AMPLIAR SU NEGOCIO GLOBAL DE CENTROS DE DATOS A ESCALA GIGAVATIOS

La colaboración tiene como objetivo ofrecer soluciones integradas que combinen refrigeración, energía e infraestructura IT a centros de datos de Inteligencia Artificial

Madrid, 4 de noviembre de 2025 – LG Electronics y Flex han sellado una alianza estratégica para impulsar el negocio global de centros de datos a escala gigavatios con soluciones modulares e integradas que combinan refrigeración, energía e infraestructura IT para la era de la IA.

La colaboración permitirá a los operadores personalizar y escalar sus soluciones con mayor agilidad, afrontando los crecientes retos térmicos de los centros de datos de alta densidad. Los sistemas codesarrollados estarán disponibles como parte de la plataforma Flex AI Infrastructure, que integra potencia, refrigeración, computación y servicios en diseños modulares fabricados a escala global.

“Las alianzas estratégicas con compañías líderes como Flex nos permiten reforzar nuestra competitividad en el mercado de centros de datos de IA”, afirma James Lee, presidente de la división LG Eco Solution. “Esta colaboración da un nuevo impulso a nuestra expansión internacional y potencia nuestra capacidad de ofrecer un valor diferencial a clientes de todo el mundo”.

Soluciones integradas para la era de la IA

La alianza combina los módulos de refrigeración por aire y líquida de alto rendimiento de LG — CRAC, CRAH, enfriadoras, unidades de distribución de refrigerante (CDU) y una completa suite de gestión y monitorización térmica — con el porfolio de refrigeración líquida de Flex, sus productos de potencia patentados y sus soluciones de infraestructura IT. Este enfoque integral aumenta la eficiencia energética, simplifica el despliegue y reduce el tiempo hasta la puesta en producción.

“Gracias a la colaboración con LG, podemos ofrecer a los clientes de Flex una gama completa de soluciones para afrontar los desafíos térmicos crecientes en el entorno de los centros de datos”, señala Michael Hartung, presidente y director comercial (CCO) de Flex. “Juntos desarrollaremos infraestructura prefabricada y escalable con tecnologías avanzadas de refrigeración líquida y por aire para incrementar la eficiencia, simplificar la implementación y acelerar el retorno”.

Impulso global con proyectos clave

LG está impulsando su presencia internacional con oportunidades de negocio en múltiples regiones. En Yakarta (Indonesia), la compañía ha asegurado uno de los mayores proyectos de IA del país. Además, con la colaboración con DATAVOLT en iniciativas en Oriente Medio y África, suministrará soluciones de refrigeración para un centro de datos de hiperescala en construcción en Norteamérica.

LG, junto a LG Uplus (la empresa de telecomunicaciones de LG Corp.), ha completado con éxito una prueba piloto que demuestra las capacidades de su tecnología avanzada de refrigeración líquida para la gestión térmica en centros de datos. La compañía también está desarrollando CDUs y soluciones de placas frías de nueva generación cuya finalización está prevista para este año, con planes de comercialización posterior.

Tras su presentación en el Data Center World (DCW) de Washington D. C. a comienzos de año, LG ha mostrado sus últimas tecnologías de refrigeración en DCW Asia 2025, en Singapur, reforzando su posicionamiento y el alcance global de sus soluciones.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

