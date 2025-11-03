La solución de cartelería digital de LG, con más de 70 m² de pantallas y gestión de contenidos en tiempo real con SuperSign CMS, convierte el espacio en una experiencia inmersiva y versátil para hospitality y even

Madrid, 3 de noviembre de 2025 – La tecnología profesional de LG Electronics España, en colaboración con Econocom, ha convertido Plaza Mahou en un referente europeo de hospitality deportivo y entretenimiento inmersivo: la primera fábrica de cerveza dentro de un estadio de fútbol en España. El espacio combina gastronomía, deporte y tecnología con más de 70 metros cuadrados de pantallas, y, como pieza central, el primer LED cilíndrico de LG instalado en el continente.

Ubicada dentro del estadio Santiago Bernabéu, Plaza Mahou redefine lo que entendemos como un restaurante o punto de encuentro; la tecnología potencia una experiencia sensorial completa para el visitante desde la entrada, tanto en los días de partido como en otro tipo de eventos.

Una instalación audiovisual sin precedentes en Europa

El corazón tecnológico del proyecto es una Pantalla LED circular (LSCB025-CFK) de gran formato suspendida sobre la microcervecería, que recuerda un tanque de cerveza, y que ha sido diseñada a medida por LG. Esta solución, de 6 metros de diámetro por 2,03 metros de altura, está compuesta por 120 cabinets con un pixel pitch de 2,5 mm y un brillo de 800 nits, lo que permite una imagen nítida y de alto impacto. Este formato circular es altamente innovador: hay muy pocas instalaciones similares, y en este caso particular se diseñó con anclajes de seguridad especiales en cada uno de los cabinets, debido a su ubicación en altura. El sistema de montaje evita cualquier riesgo durante la instalación o mantenimiento. Con una ejecución milimétrica, esta instalación es la primera de su tipo en Europa y actúa como centro visual del espacio.

Plaza Mahou también cuenta con un túnel de entrada con una cúpula también audiovisual, compuesto por seis pantallas LED sincronizadas con iluminación ambiental dinámica, que genera una experiencia envolvente. En total, se han instalado más de 70 metros cuadrados de pantallas LED y monitores profesionales, controlados a través de un sistema de gestión de contenidos LG Supersign CMS y BrightSign, que permite programar y personalizar la comunicación a tiempo real.

“Esta colaboración con Econocom es un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto desde las fases iniciales del proyecto permite desarrollar soluciones a medida que fusionan con acierto diseño y tecnología” explica Luis Guerra, responsable de Operaciones especiales, Partnerships y Relaciones Institucionales de LG España.

Tecnología invisible para una experiencia cambiante

Gracias a la integración realizada por Econocom el espacio opera en dos modos principales: en modo restaurante, con ambientación musical, contenidos de marca y señalética digital; y en modo partido, que convierte Plaza Mahou en una extensión del estadio con la retransmisión en directo de los encuentros y conmutación automática de audio y vídeo. Todo ello se gestiona desde una solución de control Crestron accesible desde una interfaz intuitiva que permite modificar la configuración del espacio en segundos.

Además del LED cilíndrico, la solución incluye una pantalla LED All‑in‑One de 136” con resolución Full HD y procesador y altavoces integrados; monitores de digital signage LG (modelos 98UH5, 49UH5 y 32SM5) tanto para emisión informativa como para retransmisión; y pantallas LED traseras de 5,4 x 3,03 metros dedicadas a catas, visitas y eventos especiales. LG Supersign CMS permite que el contenido se cree, edite y distribuya de forma remota y en tiempo real.

“Nuestra misión era clara: hacer de Plaza Mahou el espacio de hospitality deportivo tecnológicamente más avanzado de Europa” explica Jaime Villanueva, Director General de Econocom Audiovisuales. “El resultado es una solución audiovisual de alto impacto, versátil y coherente con la identidad de la marca, gracias a la colaboración impecable entre todos los socios tecnológicos”.

Para Eduardo Díaz, Director de Hospitality, Venues y Eventos Comerciales: “el uso de esta tecnología en Plaza Mahou mejora claramente la experiencia del cliente. No sólo favorece un ambiente inmersivo, sino que permite personalizar los mensajes que necesitamos para conectar con nuestros públicos y, finalmente, nos permite transmitir una imagen de modernidad que para nosotros era importante. No es sólo una cuestión estética, es también una herramienta estratégica para vincularnos emocionalmente a quienes nos visitan”.

# # #

Ficha técnica del proyecto:

Ubicación: Madrid

Equipación tecnológica:

Pantalla LED All-in-One de 136”, con resolución Full HD y procesador y altavoces integrados.

o Monitores de digital signage LG (modelos 98UH5, 49UH5 y 32SM5), tanto para emisión informativa como para retransmisión.

o Pantallas LED traseras (5,4 x 3,03 m) dedicadas a catas, visitas y eventos especiales.

o LG SuperSign CMS permite que el contenido se cree, edite y distribuya de forma remota y en tiempo real.

Vídeo del proyecto: Https://youtu.be/bPJ_nNWwYhc

# # #

