TECNOLOGÍA LIFE’S GOOD DE LG: DISEÑO DE SOLUCIONES, SERVICIO SUPERIOR Y PROYECTOS ÚNICOS

LG presenta en su 8º edición del evento Juntos sus novedades para clientes B2B en el área de tecnología y eficiencia y entrega reconocimientos a sus proyectos más icónicos

La compañía afianza además su compromiso con la innovación con propósito a través de proyectos que impulsan la acción social y la regeneración de ecosistemas

Madrid, 31 de octubre de 2025 – LG España celebra “Juntos”, el encuentro que reúne a más de 200 clientes B2B. Bajo el claim “Tecnología Life’s Good”, el evento pone el foco en una idea clave: confiar en LG es apostar por un partner que acompaña de principio a fin, que diseña soluciones a medida y que ofrece el mejor servicio, de la mano del mejor equipo necesario para cada cliente.

En el encuentro, para presentar la propuesta integral de LG para empresas, han intervenido Francisco Ramírez, director general de la división de B2B y Miguel Ángel Fernández, director de Marketing de LG España, que afirma “Nuestra oferta integra tecnología puntera con impacto sostenible y se apoya en una apuesta decidida por la innovación: más del 75% del esfuerzo global de I+D de LG se orienta a tecnologías para negocios, reforzando la capacidad de la compañía para responder a los desafíos reales de nuestros clientes”.

Durante el evento, LG ha mostrado cómo “juntos” se materializan proyectos únicos. En la mesa redonda “Cómo diferenciarse a través de la tecnología”, algunos clientes, como Paül Mollá, director de Tecnología de Roig Arena yRené Abril, director de Tecnología y Desarrollo Digital del Atlético de Madrid, compartieron cómo están utilizando soluciones tecnológicas para crear experiencias distintivas, optimizar operaciones y acelerar la transformación digital en sus organizaciones. Es el caso del estadio Riyadh Air Metropolitano, con la espectacular tecnología LG SkyRibbon, una categoría inédita en señalización de gran formato para estadios y arenas que redefine la experiencia del aficionado; o el Roig Arena, que ha transformado la experiencia de los visitantes a eventos deportivos y culturales con 1.700 m² de pantallas LED LG diseñadas a medida. Estos hitos se suman a un amplio historial de referencias como Hotel Ilunion, Plaza Mahou Bernabéu, la sala inmersiva de TAU Cerámica, el Auditorio IESE o el Centro de Control del Puerto de Tarragona.

En la mesa redonda “Nuevas tendencias constructivas”, David Fernández, coordinador de Mantenimiento y Rehabilitación en Colonial-SFL, Jaime Monjo, director de Flex Living en GMP, y Carlos Inocencio, ingeniero de la propiedad en Stoneshield, abordaron la transición hacia edificios más eficientes, flexibles y digitalizados, y la importancia de contar con equipos de alta eficiencia y rendimiento, como los electrodomésticos y climatización de LG.

En visualización profesional, LG cierra 2024 y se mantiene durante el primer semestre de 2025 como líder del mercado de pantallas profesionales LED en España según Omdia, y despliega un portfolio premium que incluye LG MAGNIT (Micro LED) y LG Miraclass (cine), además de la ya mencionada tecnología LG SkyRibbon para recintos deportivos.

En hospitality, LG continúa siendo líder del mercado hotelero desde hace 12 años, con más de 500.000 Hotel TV vendidas en los últimos 25 años, apostando por la innovación constante con funciones como Google Cast y borrado automático de datos, y la apuesta por su software propio Pro:Centric Cloud para la gestión de contenidos y personalizar la comunicación con el huésped.

El puesto de trabajo se optimiza con monitores con docking integrada y portátiles ultraligeros de gran autonomía, mientras que la sanidad se beneficia de monitores de quirófano con 12G SDI para imagen precisa en tiempo real.

Por otro lado, la amplia experiencia de LG en productos para los hogares se ofrece, desde ahora, también en el ámbito profesional para los nuevos modelos constructivos flex living, con proyectos ejecutados como el de Vivenio.

Este modelo se completa con la posibilidad de diseñar soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente con un servicio óptimo. La oficina técnica de LG escucha, entiende y crea respuestas a medida, materializando más de 1.500 proyectos personalizados al año y creciendo un 30% respecto al ejercicio anterior. El acompañamiento “end to end” abarca diseño y consultoría, ejecución, puesta en marcha, mantenimiento y soporte postventa, reforzado por operaciones logísticas a medida.

En España, LG gestiona más de 9.000 proyectos al año, forma a más de 1.800 instaladores e integradores y cuenta con más de 250 profesionales dedicados a dar respuesta, asegurando continuidad y calidad en cada fase. Confiar en la compañía supone elegir un partner que se implica, que diseña y que acompaña al cliente durante todo el proceso; es convertir la tecnología en una experiencia verdaderamente Life’s Good, que ayuda a mejorar la vida de las personas.

Premios a los proyectos más innovadores

En la presente edición de Juntos diversos proyectos recibieron reconocimiento por su innovación y calidad: Entre otros, Roig Arena fue reconocido con el galardón a la Innovación tecnológica en Arenas, y el Atlético de Madrid, con el premio al Proyecto Singular.

Tecnología con propósito

LG también ha afianzado su apuesta por la tecnología con propósito, aquella que ayuda a “cuidar del planeta pensando en los demás”. Jaime de Jaraíz, Presidente y CEO de LG en España, ha desgranado el beneficioso efecto de la iniciativa de Sostenibilidad 2.0 Smart Green, que impulsa la regeneración de ecosistemas en tierra, mar y ciudades para acelerar la absorción natural de CO2, demostrando que la sostenibilidad es una palanca real de transformación. Además, la compañía ha destacado el acuerdo con “Mamás en acción”, un proyecto que convierte el compromiso social en presencia y acompañamiento: gracias a la aportación vinculada a cada asistente del evento, LG acompaña durante toda la Navidad a niños enfermos que están solos por causas de fuerza mayor en el Hospital Niño Jesús.

# # #

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

