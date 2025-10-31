LG ANUNCIA LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2025

El sólido desempeño de las divisiones de Electrodomésticos y Soluciones para Vehículos impulsa los segundos ingresos de tercer trimestre más altos en la historia de la empresa

Seúl, 31 de octubre de 2025 — LG Electronics Inc. (LG) ha anunciado hoy sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025, con unos ingresos consolidados de 15.780 millones de dólares y un beneficio operativo de 497 millones de dólares.

Las divisiones Home Appliance Solution (HS) y Vehicle Solution (VS) han registrado una sólida crecida, a pesar de desafíos externos como los aranceles en EEUU y la ralentización del mercado de vehículos eléctricos (EV). Estos resultados reflejan la transformación continua del portfolio, así como el enfoque de LG en un crecimiento cualitativo, impulsado por soluciones B2B — como automoción y sistemas HVAC —, la expansión de negocios no ligados a hardware — como suscripciones y la plataforma webOS — y nuevos modelos de venta directa al consumidor.

En este tercer trimestre, los ingresos de la división B2B han crecido un 2% interanual, hasta alcanzar los 4.260 millones de dólares, mientras que los ingresos de los servicios de suscripción de electrodomésticos han alcanzado los 505 millones de dólares, un 31% más interanual.

Resultados y perspectivas por división: tercer trimestre de 2025

En la división de electrodomésticos, Home Appliances Solutions Company (HS), los ingresos han llegado a los 4.748 millones de dólares, y el beneficio operativo ha sido de 264 millones de dólares, impulsado por el crecimiento de las suscripciones y el canal online, y por una estrategia de doble vía que ofrece soluciones para todo tipo de necesidades, desde las más premium a las más asequibles. Tanto la optimización de las plantas como la mejora de la eficiencia operativa han mitigado gran parte del impacto arancelario en EEUU, elevando la rentabilidad frente al año anterior. De cara al cuarto trimestre, en el que se prevé un entorno exigente por la lenta recuperación de la demanda y una competencia más intensa, la prioridad será seguir ampliando los negocios de suscripción y online, reforzar el crecimiento cualitativo y profundizar en mejoras de estructura y costes fijos para mejorar la rentabilidad interanual.

Por otro lado, la división de Entertainment Solution (MS) ha obtenido unos ingresos de 3.356 millones de dólares, registrando una pérdida operativa de 218,3 millones de dólares, dada en gran medida por una gran inversión en marketing y gastos extraordinarios. La compañía continuará mejorando la eficiencia y la rentabilidad del negocio de TV, a la vez que impulsa la plataforma webOS con más capacidades de publicidad y una oferta de contenidos más diversa. Además, reforzará su presencia en mercados globales del sur, donde se mantiene la demanda.

La división de Vehicle Solutions (VS) ha aumentado sus ingresos a 1.913 millones de dólares y el beneficio operativo a casi 108 millones de dólares, llegando así a su máximo histórico para un tercer trimestre y el mayor beneficio desde la creación de la división, superando el margen operativo el 5% por primera vez. Aunque los cambios en las políticas de ayudas a los EV en EEUU pueden suponer retos en el corto plazo, la división aspira a mantener una rentabilidad estable mediante la optimización de la cartera de productos, mejoras en la estructura de costes e iniciativas de eficiencia.

Finalmente, la división Eco Solution (ES) ha sumado 1.567 millones de dólares de ingresos y casi 96 millones de dólares de beneficio operativo. La facturación ha crecido ligeramente de forma interanual gracias al buen avance de las ventas domésticas y al desarrollo del negocio de suscripciones y el canal online, mientras que el beneficio operativo se redujo de forma moderada por mayores inversiones. Para sostener el impulso, la división prepara lanzamientos específicos por región y explorará nuevas oportunidades en HVAC comercial y enfriadores para usos industriales y de generación de energía. En paralelo, esta área de negocio ha asegurado una serie de contratos de soluciones de refrigeración para centros de datos de IA en Norteamérica, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia, que actuarán como referencias estratégicas para ampliar su presencia. También avanza en la comercialización de soluciones de refrigeración líquida de nueva generación para centros de datos y en alianzas para el desarrollo de tecnologías de inmersión.

