LG Y UBISOFT SE UNEN PARA TRAER DE VUELTA EL ICÓNICO JUEGO JUST DANCE A LOS SMART TV

Los usuarios del Gaming Portal de LG ya pueden bailar las coreografías de los éxitos más populares navegando con el mando LG Magic Pointer Remote sin necesidad de disponer de una consola

Madrid, 30 de octubre de 2025 – LG y Ubisoft se han unido para el próximo lanzamiento de uno de los videojuegos de baile más populares, Just Dance Now en el Gaming Portal de los Smart TV LG. Gracias a esta colaboración, los usuarios de los dispositivos LG podrán seguir sus coreografías favoritas de Just Dance sin necesidad de tener una consola en aquellos mercados compatibles con esta tecnología. El juego estará disponible de forma progresiva a partir de diciembre de este año en Norteamérica y Europa*.

“Nuestro objetivo es convertir el Gaming Portal de LG en la plataforma definitiva para los aficionados a los videojuegos”, afirma Chris Jo, directora del webOS Platform Business Center en la división LG Media Entertainment Solution. “La colaboración con socios líderes como Ubisoft nos permite ampliar continuamente nuestro catálogo de juegos y funciones avanzadas para ofrecer experiencias de juego inmersivas en nuestros Smart TV”.

Experiencia fluida gracias a LG Magic Pointer Remote

Los jugadores podrán disfrutar de horas de baile con amigos y familiares usando el LG Magic Pointer Remote, el único mando en el mercado español con puntero inalámbrico, sin necesidad de utilizar mandos adicionales ni consolas. Gracias a su tecnología de detección de movimiento, el LG Magic Pointer Remote, que permite una navegación más fácil, cómoda y rápida, captura con precisión cada gesto, reflejándolo en pantalla para una experiencia fluida.

Just Dance Now, que cuenta con más de 135 millones de jugadores en todo el mundo, ofrece coreografías dinámicas de más de 500 éxitos de la lista Billboard. Los televisores LG Smart TV con webOS22 o versiones posteriores tendrán acceso a este amplio catálogo y, además, para celebrar el lanzamiento, los usuarios de LG disfrutarán de acceso exclusivo por tiempo limitado a una coreografía especial de “Money Pull Up”, una canción viral con decenas de millones de reproducciones a nivel global.

Los jugadores podrán disfrutar gratis de Just Dance Now en su Smart TV LG durante un periodo de tiempo limitado cada día, lo que les permitirá probar la experiencia de bailar los temas más populares reproduciéndolos directamente en su televisor. Para continuar jugando tras el periodo de prueba, podrán ampliar el acceso mediante una suscripción o comprando paquetes de canciones.

Además, con LG Re:New, el sistema operativo webOS25, el más avanzado del mercado, se renueva cada año integrando las nuevas funciones de la versión del año siguiente durante los siguientes cinco años, permitiendo a los usuarios estrenar Smart TV cada año sin coste adicional.

La aplicación Just Dance Now estará disponible en versión beta antes de su lanzamiento en mercados seleccionados, como Francia, Reino Unido y Canadá. Los usuarios podrán probar tres canciones el primer día y, a partir de entonces, una canción diaria durante dos semanas en esta versión preliminar.

# # #

* La disponibilidad del servicio varía según los mercados.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Daniel Conti