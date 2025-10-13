LG Y MERCEDES-BENZ INICIAN CONVERSACIONES PARA AMPLIAR SU ALIANZA ESTRATÉGICA “ONE LG SOLUTION”

Las compañías exploran reforzar su alianza estratégica para impulsar la innovación en soluciones de movilidad de próximas generaciones

Seúl, 13 de noviembre de 2025 – LG Electronics han comenzado a trabajar con Mercedes-Benz AG para explorar nuevas oportunidades de colaboración en el marco de la estrategia “One LG Solution”. El objetivo de esta alianza es unir las capacidades y conocimientos de las distintas divisiones del Grupo LG (LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution y LG Innotek) y sumar el potencial de las cuatro áreas que marcan el rumbo de su división de componentes para vehículos.

Las conversaciones se centraron en fortalecer la cooperación para respaldar la visión del grupo Mercedes-Benz sobre el futuro de la movilidad, que incluye la transición hacia vehículos eléctricos (EV) y la creación de una red global de producción flexible y sostenible, impulsada por la digitalización y la automatización.

Como parte de esta visión común, LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution y LG Innotek dieron a conocer innovaciones en componentes para vehículos eléctricos, sistemas de baterías, pantallas avanzadas y sensores para la conducción autónoma. El objetivo de esta colaboración es identificar nuevas oportunidades para reforzar la integración dentro del marco estratégico One LG Solution.

“Seguiremos consolidando nuestra alianza estratégica con Mercedes-Benz aprovechando nuestras competencias clave en el negocio de componentes para vehículos”, declaró William Cho, CEO de LG Electronics. “Desde nuestra propuesta de valor centrada en la experiencia del usuario, hasta nuestro portafolio integral de soluciones SDV y la probada tecnología y fiabilidad que respaldan nuestra presencia global”.

“En Mercedes-Benz creemos firmemente que las alianzas estratégicas y colaborativas son la fuerza impulsora que dará forma a nuestra próxima generación de vehículos”, afirmó Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz AG. “Compartimos con LG una visión basada en la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Al sumar nuestras fortalezas, estamos creando vehículos que establecerán nuevos estándares a nivel mundial”.

Las cuatro divisiones de LG ya colaboran estrechamente con Mercedes-Benz en múltiples áreas clave de la tecnología para la movilidad:

· LG Electronics y Mercedes-Benz han trabajado durante años en sistemas esenciales para vehículos definidos por software (SDVs), incluyendo soluciones de infotainment a bordo (IVI) y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Un ejemplo destacado es el sistema IVI con tecnología OLED desarrollado conjuntamente para el Mercedes-Benz EQS, que incorpora una pantalla panorámica curva que recorre todo el salpicadero, reflejando la tendencia creciente hacia pantallas inmersivas y de gran formato en los vehículos.

· LG Display suministra desde 2020 paneles avanzados Plastic OLED (P-OLED) a Mercedes-Benz. Construidos sobre sustratos plásticos flexibles, estos paneles ofrecen una calidad de imagen excepcional y permiten diseños curvos elegantes, como los presentes en el sistema de infotainment MBUX Hyperscreen de nueva generación.

· LG Energy Solution mantiene su alianza con Mercedes-Benz en el ámbito de las baterías para vehículos eléctricos.

· LG Innotek se encuentra en conversaciones para ampliar la cooperación en tecnologías de sensores para conducción autónoma, incluyendo módulos de cámaras para vehículos, sistemas LiDAR y radar.

# # #

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Daniel Conti

daniel.conti@lge.com