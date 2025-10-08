We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
VINSEUM, MUSEO DE LAS CULTURAS DEL VINO DE CATALUÑA, CONFÍA EN LA CLIMATIZACIÓN EFICIENTE DE LG
La renovación del histórico museo (Vilafranca del Penedés) incorpora innovadores sistemas de climatización de la marca coreana que reducen al máximo el consumo energético y permiten una óptima conservación de su patrimonio
Barcelona, 8 de octubre de 2025 – VINSEUM, el Museo de las Culturas del Vino de Cataluña, ha culminado una ambiciosa renovación integral que marca un antes y un después. En este proceso, la tecnología de climatización de LG ha jugado un papel clave para dotar al espacio de soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles, garantizando el máximo confort para visitantes y la óptima conservación de su valioso patrimonio enológico.
La idea de modernizar el museo, situado en Vilafranca del Penedés, surge a principios de los años 2000, cuando se hizo evidente que tanto las instalaciones como el discurso museográfico necesitaban una actualización profunda. “Todos los museos deben ir actualizándose y VINSEUM no podía ser menos. Este ha sido un proyecto largo y complejo, arquitectónica y museográficamente”, explica Xavier Fornos, director de VINSEUM.
“Desde LG, el reto era claro: climatizar un museo de forma eficiente, cumpliendo los requisitos técnicos y asegurando la viabilidad económica”, afirma Félix Moreno, ingeniero prescriptor de LG. “Propusimos un sistema MultiV con recuperación de calor y control de temperatura de evaporación Dual Sensing Control, complementado con climatizadores, lo que nos ha permitido ofrecer un mayor control de humedad y calidad del aire”. El equipo de LG participó activamente en todo el proceso, desde la supervisión del proyecto con la dirección, hasta el soporte en obra y la puesta en marcha de los equipos.
La amplia experiencia con la compañía avala esta instalación, ya que estos nuevos equipos ofrecen eficiencia energética, fiabilidad y un soporte técnico cercano. Además, combinan innovación y sostenibilidad, lo que permite a la instaladora ofrecer instalaciones con alto confort y menor coste operativo.
La instalación final incluye 7 sistemas VRF (Volumen de Refrigerante Variable) con recuperación de calor, que suman una potencia frigorífica total de 334 kW. Estos equipos permiten el funcionamiento simultáneo en modo frío y calor, optimizando el aprovechamiento energético entre espacios con diferentes cargas térmicas.
Mediante la apuesta por las soluciones de climatización más innovadoras de LG, VINSEUM no solo ha abordado la modernización de sus espacios, sino que ha reforzado su papel como referente cultural, posicionándose como un espacio eficiente y sostenible, preparado para afrontar los retos climáticos y energéticos del futuro.
