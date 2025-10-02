LOS PREMIOS DE DISEÑO INDUSTRIAL MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO RECONOCEN LAS RECIENTES INNOVACIONES DE LG

La compañía refuerza su liderazgo en diseño cosechando un centenar de distinciones de los galardones

Red Dot, iF e IDEA en soluciones y productos como ThinQ, webOS, OLED T o QNED

Seúl, 2 de octubre de 2025 — Las innovaciones de LG Electronics (LG) han vuelto a obtener reconocimiento a nivel mundial tras cosechar un total de cien galardones en los tres concursos de diseño más prestigiosos del mundo: Red Dot Design Award, iF Design Award y International Design Excellence Awards (IDEA).

"A través de nuestro compromiso con el diseño y la innovación adaptados a los estilos de vida, continuaremos ofreciendo soluciones que mejoren la comodidad del usuario y conecten con los clientes a nivel emocional", afirma Chung Wook-jun, director del Centro de Diseño Corporativo de LG Electronics.

La compañía, con una inmejorable trayectoria en los Red Dot Design Award 2025, ha sumado doce nuevos galardones en la categoría de Diseño de Marcas y Comunicación. Los premios han recaído en el excepcional diseño de experiencia de usuario (UX) de las plataformas LG ThinQ y webOS, así como en el diseño del símbolo de FURON. Los Red Dot Design Awards reconocen anualmente logros sobresalientes en tres categorías distintas: Diseño de Producto, Concepto de Diseño y Diseño de Marcas y Comunicación.

A principios de este año, LG recibió el prestigioso galardón Best of the Best en las categorías de Diseño de Producto y Concepto de Diseño de los premios. En la categoría de Diseño de Producto, la compañía recibió 35 premios por una amplia gama de productos, incluidos frigoríficos, lavadoras, secadoras, televisores, aires acondicionados, purificadores de aire, soluciones de audio, monitores y robots comerciales.

En los premios IDEA, organizados por la prestigiosa Sociedad de Diseñadores Industriales de América, LG sumó 16 galardones más a su impresionante cuenta de 2025. Una de las innovaciones únicas de LG premiadas es el LG SIGNATURE OLED T, el primer televisor OLED transparente y totalmente inalámbrico del mundo. OLED T permite a los usuarios cambiar sin esfuerzo entre los modos de pantalla transparente y opaca mediante control remoto.

Entre los productos de LG ganadores de los premios IDEA también se incluyen el frigorífico LG SIGNATURE con Smart InstaView™, el aire acondicionado LG ARTCOOL, el LG StanbyME 2 y el diseño del símbolo FURON.

Además, LG recibió un total de 36 premios en los iF Design Award 2025 el pasado abril, incluyendo un codiciado Gold Award. La compañía fue reconocida en categorías como Diseño de Producto, Comunicación, UX, UI y Packaging. En Diseño de Producto, entre los ganadores destacados se encontraban el hub de inteligencia artificial para el hogar LG ThinQ ON y el televisor LG QNED, que ofrece experiencias de visualización inmersivas y un diseño fino y premium. LG ThinQ Character, agente que puede comunicarse con los clientes de manera amigable y humana a través de la aplicación ThinQ; y LG Iconography (UI), un sistema visual unificado que transmite intuitivamente las características y servicios de cada producto, también han recibido reconocimiento en las categorías de Comunicación, UX, UI y Packaging.

LG está redefiniendo el diseño bajo su concepto “Better Life for All”, haciendo que sus productos y servicios sean más accesibles, intuitivos e inclusivos. A través de una profunda investigación de los estilos de vida, la compañía identifica las necesidades reales de los clientes —basadas en comportamientos, valores y preferencias— y aplica soluciones integradas de diseño y tecnología para cubrirlas al máximo.

# # #

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solution se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Daniel Conti