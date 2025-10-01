LG INCORPORA A RICARDO CALVO EN LA DIVISIÓN DE HOME SOLUTION

El ejecutivo, con más de 25 años de experiencia en el sector, se une a la división de soluciones del hogar para liderar el negocio de los electrodomésticos integrables y canales emergentes, elementos clave para el desarrollo de LG en los próximos años

Madrid, 1 de octubre de 2025 – LG Electronics España anuncia la incorporación de Ricardo Calvo Mendieta como nuevo Head of Built-in & Emerging Channels dentro de su División de Home Solution.

Con una larga trayectoria en el sector del electrodoméstico, Ricardo Calvo ha ocupado hasta ahora el cargo de Director Comercial en BSH, liderando con éxito diferentes estrategias comerciales y de desarrollo de negocio. Su llegada a LG supone un paso estratégico para impulsar el crecimiento en canales emergentes y en el segmento de integración, un área cada vez más demandada por consumidores y profesionales del diseño de interiores.

Los productos Built-in o electrodomésticos integrables de LG están diseñados para ser instalados dentro del ambiente de la cocina, ofreciendo una apariencia uniforme y elegante al quedar perfectamente encajados y, en muchos casos, ocultos. Esta gama, que liderará Ricardo Calvo, incluye frigoríficos, lavavajillas, hornos, placas y otros electrodomésticos que se encastran para integrarse en el diseño, aportando funcionalidad sin renunciar a la estética.

En su nuevo rol, reportará directamente a Julio González Caballero, Director de la División de Home Solution, quien ha destacado: “estamos muy contentos de contar con un profesional con la experiencia de Ricardo. Su visión será clave para seguir impulsando la innovación y el liderazgo de LG en un área estratégica para el desarrollo de este negocio dentro y fuera de la compañía”.

Con esta incorporación, LG refuerza su equipo directivo en un momento clave, consolidando su liderazgo en múltiples categorías de producto y apostando por la excelencia en soluciones para el hogar.

