LG PRESENTA EL PRIMER MONITOR 6K DEL MUNDO CON THUNDERBOLT™ 5

El dispositivo, creado para ofrecer la mejor calidad de imagen, fluidez y ergonomía a los profesionales del diseño, llegará a España a finales de octubre

Madrid, 30 de septiembre de 2025 – LG Electronics anuncia el lanzamiento del UltraFine evo 6K (modelo 32U990A), el primer monitor del mundo con resolución 6K y conectividad Thunderbolt™ 5, que llegará a España a finales de este mes de octubre. Este modelo inaugura la nueva gama UltraFine evo, compuesta por monitores premium de ultra alta resolución diseñados específicamente para profesionales de edición de vídeo, diseño gráfico y creación de contenidos que trabajan con flujos de trabajo complejos y de gran volumen de datos.

Con una definición 6K (6.144 x 3.456 píxeles), una fidelidad cromática precisa y grandes velocidades de transferencia, el UltraFine evo 6K está pensado para optimizar el trabajo de los creadores de contenido. El modelo 32U990A, que ya ha sido reconocido con el CES 2025 Innovation Award y el iF Design Award 2025, hereda la experiencia de la serie LG UltraFine y la lleva un paso más allá para responder a las demandas de los entornos profesionales más exigentes.

“Cada vez es más frecuente para los editores de vídeo gestionar múltiples proyectos de gran volumen a la vez, una tarea para la que requieren pantallas de ultra alta resolución con mayor precisión cromática y conectividad más veloz”, afirma YS Lee, responsable de la división IT en LG Media Entertainment Solution. “En LG, hemos detectado esa necesidad y le hemos dado respuesta con el nuevo UltraFine evo 6K, diseñado para ayudar a los creadores profesionales a trabajar de forma más eficiente”.

Calidad de imagen a la altura de los profesionales

Con sus 32 pulgadas y una densidad de 224 píxeles por pulgada, el LG UltraFine evo 6K ofrece una nitidez que se aprecia tanto en textos como en los detalles más finos de cualquier imagen. La compañía lo entrega calibrado de fábrica para garantizar que los colores se vean igual que en la realidad, tanto en dispositivos Apple(1) como Windows, algo especialmente importante para tareas de edición de vídeo, retoque fotográfico o trabajos de impresión. Además, el panel cubre prácticamente todo el espectro DCI-P3 (98%) y Adobe RGB (99,5%), contando con la certificación VESA DisplayHDR™ 600 que asegura un brillo uniforme y colores consistentes incluso en escenas complejas, y el nuevo Studio Mode(2) añade tres perfiles de color preconfigurados específicamente optimizados para trabajar con dispositivos Apple con una experiencia de color precisa.

En cuanto a resolución, el 6K del 32U990A ofrece un 162% más de píxeles que un monitor UHD 4K. Y para quienes necesitan aún más espacio, la configuración con dos pantallas 6K proporciona casi cinco veces más área de trabajo que un único monitor 4K. Gracias a la conexión en cadena vía Thunderbolt™ 5, esta disposición multi-monitor se implementa de forma sencilla y sin sacrificar rendimiento, lo que facilita la multitarea y dinamiza los flujos de trabajo.

Funciones avanzadas y ergonomía para un trabajo eficiente

Pensado para adaptarse a distintos entornos de trabajo, el UltraFine evo 6K integra conmutación KVM y múltiples opciones de conexión que facilitan el uso simultáneo de sistemas Mac y Windows. Además, permite mostrar contenido de dispositivos móviles con la proporción y calidad óptimas, incluso mientras se trabaja en otros proyectos, una característica especialmente atractiva para los profesionales del sector audiovisual.

La compatibilidad con Thunderbolt™ 5 asegura una integración directa con dispositivos Mac y funciona como hub de alta velocidad para SSDs, eGPUs y otros periféricos. Con hasta 120 Gbps de transferencia unidireccional — tres veces más rápida que Thunderbolt™ 4 —, soporta un renderizado 4K en tiempo real y permite una transferencia ágil de archivos RAW 8K, lo que lo convierte en una herramienta idónea para flujos de trabajo de edición y escalado de vídeo con inteligencia artificial.

En lo que respecta a la estética del dispositivo, su diseño prácticamente sin bordes ofrece una experiencia visual inmersiva, y su acabado minimalista con soporte ultradelgado en forma de “L” optimiza el espacio y da un aspecto limpio que encaja en cualquier estudio. Las opciones de inclinación, giro y altura pivotable a 90º, permiten trabajar cómodamente durante largas sesiones y facilitan la edición de contenido en formato vertical, como YouTube Shorts o Instagram Reels. Además, la conectividad Thunderbolt™ 5 ayuda a reducir el cableado, aportando orden y flexibilidad al espacio.

( 1) Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU y en otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de la marca.

( 2) La disponibilidad de esta función en determinadas unidades de producción temprana puede requerir una actualización del firmware a través de LG Switch.

