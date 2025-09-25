LA NUEVA TECNOLOGÍA LG SKYRIBBON, ÚNICA EN EL MUNDO, REDEFINE LA EXPERIENCIA DE LOS AFICIONADOS EN EL RIYADH AIR METROPOLITANO

El recinto se convierte en el primer estadio del mundo en integrar esta innovadora solución visual de LG de casi 2.000 m2 diseñada a medida para transformar la interacción con los aficionados

Madrid, 25 de septiembre de 2025 – LG y el Club Atlético de Madrid marcan un nuevo hito en su consolidada alianza tecnológica con la inauguración de la tecnología LG SkyRibbon, una solución audiovisual pionera que redefine la experiencia en estadios deportivos a nivel global. Esta instalación convierte al recinto en el primero del mundo en integrar una tecnología de estas características, que representa una nueva categoría de producto para LG, consolidando su posición como referente en innovación y experiencia del aficionado.

La empresa coreana ha sido un partner de referencia del Club Atlético de Madrid a nivel audiovisual durante los últimos ocho años, y esta nueva fase del proyecto responde al compromiso del club de mejorar continuamente la experiencia de sus aficionados en el campo.

Una nueva categoría de producto e innovación a medida

La tecnología LG SkyRibbon se inaugura como una categoría inédita en el ámbito de la señalización digital de gran formato. Su uso está específicamente concebido para instalaciones en altura —por encima del primer nivel de gradas —, lo que lo convierte en una solución única a nivel internacional. Nacido de una necesidad específica del club para optimizar la visualización en una zona especialmente compleja del estadio, el proyecto es fruto de la colaboración directa entre los técnicos de la entidad y los ingenieros de LG en coordinación con I+D global. Esta solución a medida está diseñada siguiendo los requerimientos tan exigentes del proyecto, que requería de una instalación minuciosa, gracias a la colaboración entre LG y los partners de confianza de la marca, manteniendo los altos estándares de servicio que LG ha brindado al Riyadh Air Metropolitano durante casi una década y asegurando un funcionamiento óptimo.

Instalada en la zona ovalada y cónica del anillo superior, esta innovadora tecnología cuenta con unas dimensiones aproximadas de 404 metros (anillo superior) y 417 metros (inferior) de longitud, con 4,41 metros de altura y una superficie total cercana a los 2.000 m². Su diseño tronco ovalado incorpora curvaturas e inclinaciones variables según la zona, integrándose en la arquitectura existente.

Una solución sin precedentes con beneficios diferenciales

La tecnología LG SkyRibbon presenta una adaptabilidad geométrica única, siendo la primera capaz de crear formas tridimensionales complejas como conos o troncos helicoidales. Su ligereza extrema, hasta un 68% menor que las soluciones LED estándar — además para este proyecto se redujo considerablemente el peso de la solución inicial, alrededor de 18 toneladas menos para cumplir con las necesidades del estadio Riyadh Air Metropolitano –, se combina con una eficiencia de instalación que requiere un 50% menos de cableado, reduciendo así costes y complejidad de esta.

Además, ofrece una alta visibilidad y adaptabilidad visual gracias a su luminosidad superior y a la posibilidad de ajustar el ángulo óptimo de visión del público, garantizando una experiencia inmersiva en todo el estadio, por lo que no se trata sólo de una solución diseñada a medida, sino que es un producto que hasta ahora no existía en el mercado LED. Este hito sólo ha sido posible gracias a la confianza depositada por el club en la marca coreana tras más de ocho años de colaboración, donde la experiencia de LG ampliando soluciones y asegurando ofrecer lo que el cliente necesita en todo momento ha sido clave.

Esta solución tecnológica se suma a un despliegue tecnológico más amplio que incluye una pantalla LED en la sala de prensa, cuatro cilindros LED exteriores —dos de gran tamaño y dos más pequeños—, un panel LED en la puerta 34 como acceso VIP, un túnel LED en la salida de jugadores, dos pantallas LED en el Tunnel Club by Riyadh Air y sistemas LED adicionales en el hall destinado a los futbolistas.

Con esta segunda fase, el proyecto global de LG en el estadio alcanza cerca de 3.000 m² de soluciones visuales, reforzando la posición del Riyadh Air Metropolitano como un referente tecnológico a nivel mundial.

# # #

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Daniel Conti