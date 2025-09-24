LG ULTRAGEAR: LOS MONITORES DE RENDIMIENTO PROFESIONAL QUE IMPULSAN LA FINAL DE LA LEC 2025 EN MADRID

LG UltraGear se consolida como la elección preferida de los gamers que buscan la máxima calidad, precisión y competitividad en cada partida

Del 26 al 28 de septiembre, Madrid acoge en la Caja Mágica las competiciones entre los mejores equipos de Europa de League of Legends en un evento clave para la comunidad gamer

Madrid, 24 de septiembre de 2025 – LG UltraGear, la tecnología de referencia en el mundo del gaming, será el patrocinador oficial y proveedor tecnológico de la LEC 2025, la competición europea de League of Legends. La final del campeonato, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre en la Caja Mágica de Madrid, reunirá a los mejores equipos del continente en un evento que promete ser un punto de encuentro clave para la comunidad gamer, tanto presencial como digitalmente.

La elección de Madrid como sede de la final de verano de la LEC 2025 pone de manifiesto la importancia de la comunidad gamer española, reconocida como una de las más apasionadas de Europa. Los LG UltraGear serán los monitores oficiales de la competición, garantizando a los jugadores la máxima precisión y fiabilidad para un entorno de juego a su altura. Gracias a su tecnología de vanguardia, estos modelos ofrecen la calidad de imagen, velocidad y fluidez necesarias para competir al más alto nivel.

“En LG creemos firmemente en el poder de los esports para conectar a las personas y llevar el gaming a un nivel superior”, afirma Cristina Fernández, IT Marketing Manager en LG Electronics España. “Ser parte de la LEC 2025 no solo nos permite mostrar la capacidad de nuestra tecnología, sino también reforzar nuestro compromiso con la comunidad gamer tanto en España como en el resto del mundo”.

La tecnología detrás de los mejores jugadores de la LEC

Con esta colaboración, LG UltraGear reafirma su liderazgo en el sector gaming y su compromiso con los jugadores más exigentes. Como muestra de su constante apuesta por la innovación y la superioridad tecnológica, LG ha lanzado este año el primer monitor OLED 5K2K del mundo, junto con el monitor QHD 27GX790A de 27 pulgadas, el tamaño preferido por los gamers, que destaca por su increíble tasa de refresco de 480Hz, 0,03ms y la impresionante calidad visual OLED para captar cada detalle.

La tecnología de los monitores LG UltraGear ha sido desarrollada pensando en las necesidades de los gamers más exigentes. Con tiempos de respuesta mínimos y frecuencias de actualización ultrarrápidas, estos dispositivos permiten a los jugadores reaccionar con precisión milimétrica en los momentos más críticos de cada partida. La pantalla OLED, tecnología que ha llevado a LG a convertirse doce años consecutivos en líder de ventas a nivel mundial, proporciona colores vibrantes y negros puros, ofreciendo una experiencia de juego inmersiva y sin distracciones.

Dispositivos Smart con la versatilidad de webOS24

La gama LG UltraGear Smart Monitor, que fusiona el rendimiento gaming de élite con la versatilidad de webOS24 integrado, permite jugar sin PC o consola gracias al acceso a plataformas de gaming en la nube como GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming. Los dispositivos se transforman en un monitor inteligente 2 en 1 con múltiples funcionalidades en el que los usuarios pueden disfrutar de apps de entretenimiento y explorar juegos y acceder a sus contenidos favoritos de streaming directamente, todos con resoluciones QHD o superiores y frecuencias de actualización ultrarrápidas.

Además, los usuarios cuentan con acceso a los más de 300 canales gratuitos de LG Channels y disponen adicionalmente de una renovación gratuita del sistema operativo durante los cinco años siguientes a la adquisición de su dispositivo, permitiendo al sistema Smart TV integrar las nuevas funciones de la versión del año siguiente.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

