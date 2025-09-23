We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CINEBEAM S: EL PROYECTOR 4K DE TIRO ULTRA CORTO QUE TRANSFORMA CUALQUIER ESPACIO EN UNA SALA DE CINE
El nuevo dispositivo ofrece diseño minimalista, funciones Smart TV y calidad de imagen 4K UHD para proporcionar una experiencia cinematográfica inmersiva con gran flexibilidad y sin limitaciones de espacio
Madrid, 23 de septiembre de 2025 - LG Electronics presenta en España el nuevo LG CineBeam S (PU615U), un proyector de tiro ultra corto que redefine la experiencia de cine en casa al proyectar imágenes de hasta 100 pulgadas en resolución 4K UHD. Con un diseño compacto y elegante, tecnología láser de larga duración y funciones Smart TV integradas, el LG CineBeam S convierte cualquier estancia en un espacio de entretenimiento versátil y sin limitaciones.
Inspirado en el legado del LG CineBeam Q, que introdujo un diseño minimalista adaptado al estilo de vida actual, el nuevo CineBeam S lleva la experiencia a otro nivel con una inmersión cinematográfica total incluso en espacios reducidos. Su versatilidad permite colocarlo en repisas, mesas o esquinas, convirtiendo cualquier habitación en un espacio de proyección instantáneo.
Calidad de imagen 4K UHD con tecnología láser
La calidad de imagen del LG CineBeam S es posible gracias a su fuente de luz láser RGB, que ofrece una resolución 4K UHD (3840 x 2160), un brillo de 500 lúmenes ANSI y un contraste de 450.000:1, garantizando negros profundos, blancos nítidos y colores vivos incluso en entornos luminosos, y tonos ricos y matizados que realzan animaciones, deportes y películas con efectos CGI. Su cobertura del 154% del gamut DCI-P3 asegura una reproducción cromática precisa y vibrante, preservando la intención original de cada obra visual y ofreciendo una experiencia más inmersiva. Además, su vida útil de hasta 20.000 horas multiplica por cuatro la de una lámpara tradicional, lo que lo convierte en una opción más duradera y sostenible y con menor mantenimiento.
Funciones Smart TV integradas con acceso directo a las plataformas favoritas
En el apartado de entretenimiento, LG CineBeam S funciona como un auténtico Smart TV gracias al sistema operativo webOS 24 (que se renueva cada año*), que permite acceder de forma directa y segura a plataformas como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV, SkyShowtime y LG Channels (con más de 300 canales). Además, la experiencia multiestancia permite comenzar una película en el salón y continuarla en otra habitación sin necesidad de televisores adicionales, para aportar flexibilidad y comodidad al usuario.
El dispositivo no solo destaca por su imagen, sino también por su sonido. Integra altavoces estéreo con Dolby Atmos, que ofrecen un audio 3D envolvente con voces claras y bajos equilibrados. Su procesamiento de audio basado en objetos proyecta el sonido en todas direcciones, ideal para películas, deportes o videojuegos, sin utilizar altavoces externos.
Conectividad avanzada y diseño portátil
En cuanto a conectividad, el LG CineBeam S ofrece entradas HDMI con eARC, USB-C, Bluetooth y conexión inalámbrica compatible con múltiples sistemas operativos como Android e iOS. Su soporte para AirPlay 2 y Screen Share permite emitir contenido desde smartphones, tablets o PCs sin cables ni aplicaciones adicionales, y facilita compartir vídeos, fotos o presentaciones en pantalla grande. Con unas dimensiones de 110 x 160 x 160 mm y un peso de solo 1.900 gramos, es fácil de transportar y se integra perfectamente en cualquier decoración gracias a su acabado metálico y diseño limpio. Su portabilidad y facilidad de uso lo convierten en la opción perfecta para quienes buscan una experiencia de pantalla gigante en cualquier momento y lugar.
# # #
*El Programa webOS Re:New aplica a los modelos de proyectores LG CineBeam, que serán lanzados en 2025, y contarán con la versión webOS 24. Los modelos de proyectores LG CineBeam se actualizarán directamente a la versión webOS 26, sin pasar por la versión webOS 25. Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La disponibilidad de funciones y los calendarios de actualización pueden variar según el modelo y la región.
